Hisense představuje novou řadu RGB MiniLED televizorů pro evropský trh

Nová produktová řada jde za hranice velkých obrazovek a přináší technologii RGB MiniLED v modelech UR9S (65–85 palců) a UR8S (55–100 palců) i do nejběžnějších velikostí.
„V letošním roce, kdy je Hisense oficiálním partnerem fotbalového FIFA WC 2026, tak přinášíme výhody RGB MiniLED čipů a pokročilého zpracování obrazu do širokého okruhu domácností. Těší nás, že díky tomu zprostředkujeme fanouškům v Česku i po celém světě jedinečný divácký zážitek a silné emoce při sledování napínavých okamžiků šampionátu,” říká Regina Netolická, marketingová ředitelka Hisense pro Česko a Slovensko.
Díky rozsáhlejší nabídce úhlopříček, vyšší energetické efektivitě a jednotnému podání barev napříč celou řadou posouvá Hisense technologii RGB MiniLED z jejího původního konceptu do každodenního využití v obývacích pokojích, kde naplno vyniká kvalita obrazu, komfort při sledování i pestrost barev.
Klíčová technologie: čip RGB MiniLED + Hi-View AI Engine RGB
Společnost Hisense staví na jednoduché myšlence: „Kvalita obrazu začíná správným podsvícením.“ Místo spoléhání se na jediné bílé podsvícení, které vyžaduje výrazné barevné úpravy, vytváří Hisense přímo u zdroje červené, zelené a modré světlo. Poskytuje tak každému pixelu čistší a přesnější základ, na kterém může stavět. Procesor Hi-View AI Engine RGB pak toto světlo precizně řídí a synchronizuje jas i barvy. Diváci tak uvidí syté a věrné barvy i v jasných scénách, stabilní světelné špičky a obraz, který nepůsobí vybledle.
Proč je u technologie RGB MiniLED na první pohled patrný rozdíl
Přístup společnosti Hisense přináší několik praktických výhod, které mohou uživatelé okamžitě vidět a také pocítit:
- Bohatší a realističtější barvy
Televizor díky čipům RGB MiniLED dokáže reprodukovat mimořádně široké spektrum barev. U řad UR9S a UR8S dosahuje až 100 % barevného prostoru BT.2020. V praxi to znamená, že červené barvy vypadají sytěji, zelené přirozeněji a celková paleta se více blíží realitě.
- Stabilní jas bez zkreslení barev
Scény s vysokým jasem, jako jsou západy slunce, osvětlené stadiony nebo zasněžené krajiny, často posouvají obrazovky na hranici jejich možností. Panel s RGB podsvícením od společnosti Hisense však udržuje barvy stabilní i při vysokém jasu, takže světlé scény zůstávají živé a vyvážené, nikoli vybledlé.
- Pohodlnější dlouhé sledování
Televizory Hisense omezují škodlivé modré světlo přímo na hardwarové úrovni, což potvrzuje certifikace TÜV Rheinland. Výsledkem je obraz, který je pro oči znatelně šetrnější. Ideální je proto pro rodiny, večerní i dlouhé sledování oblíbených seriálů.
- Vyšší účinnost díky chytřejšímu využití světla
Jelikož televizor vytváří přesné barvy přímo pomocí LED diod, dochází k menším ztrátám světla ve vrstvách pro barevnou konverzi. To vede k vyšší energetické účinnosti, aniž by došlo ke snížení výkonu.
- Technické inovace zvyšující výkon
Řada RGB MiniLED přináší také několik technických vylepšení, která přispívají k dlouhodobé kvalitě obrazu a spolehlivosti. Zaprvé jde o dlouhodobou stabilitu barev. Červená LED dioda je navržená tak, aby televizor zachovával barevnou přesnost i po letech používání.
Zadruhé pak nabízí přesnější řízení světla. Systém společného řízení barev a jasu společnosti Hisense ovládá každý RGB prvek v rámci svých zón lokálního stmívání a poskytuje jemnější ovládání než běžné systémy, které rozdělují barvy do širších skupin.
V neposlední řadě jsou zde optická vylepšení. Mikro-nano optické čočky efektivněji směrují světlo a pomáhají omezit rozostření kolem jasných objektů, což přispívá k čistšímu kontrastu v náročných scénách. Nechybí ani certifikace Pantone, která zaručuje věrné zobrazení více než 2000 standardizovaných barev.
Společně tyto tři produktové řady ukazují, jak se technologie RGB MiniLED dokonale přizpůsobí různým domácím prostředím – od špičkových domácích kin přes prémiové zábavní místnosti až po univerzální prostory pro každodenní sledování.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 160 zemích a specializuje se na vysoce kvalitní multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense 1. místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023 – 3. čtvrtletí 2025). Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026 se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak propojit diváky po celém světě.
