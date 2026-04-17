Hisense představuje novou řadu RGB MiniLED televizorů pro evropský trh

  11:09
Praha 17. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost Hisense přináší do Evropy svou inovativní technologii obrazovek. Na trh uvádí novou řadu televizorů RGB MiniLED, která zahrnuje modely UR9S a UR8S, které doplňují stávající řadu UXQ. Díky nahrazení tradičního jednobarevného podsvícení RGB MiniLED moduly nabízí tato série čistší reprodukci barev, stabilnější jas a vyšší komfort při sledování napříč širokou škálou velikostí obrazovek.

Nová produktová řada jde za hranice velkých obrazovek a přináší technologii RGB MiniLED v modelech UR9S (65–85 palců) a UR8S (55–100 palců) i do nejběžnějších velikostí.

„V letošním roce, kdy je Hisense oficiálním partnerem fotbalového FIFA WC 2026, tak přinášíme výhody RGB MiniLED čipů a pokročilého zpracování obrazu do širokého okruhu domácností. Těší nás, že díky tomu zprostředkujeme fanouškům v Česku i po celém světě jedinečný divácký zážitek a silné emoce při sledování napínavých okamžiků šampionátu,” říká Regina Netolická, marketingová ředitelka Hisense pro Česko a Slovensko.

Díky rozsáhlejší nabídce úhlopříček, vyšší energetické efektivitě a jednotnému podání barev napříč celou řadou posouvá Hisense technologii RGB MiniLED z jejího původního konceptu do každodenního využití v obývacích pokojích, kde naplno vyniká kvalita obrazu, komfort při sledování i pestrost barev.

Klíčová technologie: čip RGB MiniLED + Hi-View AI Engine RGB

Společnost Hisense staví na jednoduché myšlence: „Kvalita obrazu začíná správným podsvícením.“ Místo spoléhání se na jediné bílé podsvícení, které vyžaduje výrazné barevné úpravy, vytváří Hisense přímo u zdroje červené, zelené a modré světlo. Poskytuje tak každému pixelu čistší a přesnější základ, na kterém může stavět. Procesor Hi-View AI Engine RGB pak toto světlo precizně řídí a synchronizuje jas i barvy. Diváci tak uvidí syté a věrné barvy i v jasných scénách, stabilní světelné špičky a obraz, který nepůsobí vybledle.

Proč je u technologie RGB MiniLED na první pohled patrný rozdíl

Přístup společnosti Hisense přináší několik praktických výhod, které mohou uživatelé okamžitě vidět a také pocítit:

  • Bohatší a realističtější barvy

Televizor díky čipům RGB MiniLED dokáže reprodukovat mimořádně široké spektrum barev. U řad UR9S a UR8S dosahuje až 100 % barevného prostoru BT.2020. V praxi to znamená, že červené barvy vypadají sytěji, zelené přirozeněji a celková paleta se více blíží realitě.

  • Stabilní jas bez zkreslení barev

Scény s vysokým jasem, jako jsou západy slunce, osvětlené stadiony nebo zasněžené krajiny, často posouvají obrazovky na hranici jejich možností. Panel s RGB podsvícením od společnosti Hisense však udržuje barvy stabilní i při vysokém jasu, takže světlé scény zůstávají živé a vyvážené, nikoli vybledlé.

  • Pohodlnější dlouhé sledování

Televizory Hisense omezují škodlivé modré světlo přímo na hardwarové úrovni, což potvrzuje certifikace TÜV Rheinland. Výsledkem je obraz, který je pro oči znatelně šetrnější. Ideální je proto pro rodiny, večerní i dlouhé sledování oblíbených seriálů.

  • Vyšší účinnost díky chytřejšímu využití světla

Jelikož televizor vytváří přesné barvy přímo pomocí LED diod, dochází k menším ztrátám světla ve vrstvách pro barevnou konverzi. To vede k vyšší energetické účinnosti, aniž by došlo ke snížení výkonu.

  • Technické inovace zvyšující výkon

Řada RGB MiniLED přináší také několik technických vylepšení, která přispívají k dlouhodobé kvalitě obrazu a spolehlivosti. Zaprvé jde o dlouhodobou stabilitu barev. Červená LED dioda je navržená tak, aby televizor zachovával barevnou přesnost i po letech používání.

Zadruhé pak nabízí přesnější řízení světla. Systém společného řízení barev a jasu společnosti Hisense ovládá každý RGB prvek v rámci svých zón lokálního stmívání a poskytuje jemnější ovládání než běžné systémy, které rozdělují barvy do širších skupin.

V neposlední řadě jsou zde optická vylepšení. Mikro-nano optické čočky efektivněji směrují světlo a pomáhají omezit rozostření kolem jasných objektů, což přispívá k čistšímu kontrastu v náročných scénách. Nechybí ani certifikace Pantone, která zaručuje věrné zobrazení více než 2000 standardizovaných barev.

Společně tyto tři produktové řady ukazují, jak se technologie RGB MiniLED dokonale přizpůsobí různým domácím prostředím – od špičkových domácích kin přes prémiové zábavní místnosti až po univerzální prostory pro každodenní sledování.

Více informací naleznete na webových stránkách cz.hisense.com, nebo u nejbližšího prodejce.

 

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 160 zemích a specializuje se na vysoce kvalitní multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense 1. místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023 – 3. čtvrtletí 2025). Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026 se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak propojit diváky po celém světě.

 

Zdroj: Hisense

 

 

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Zdrogovaný řidič při honičce boural do popelnic i aut, soud ho poslal do vazby

Řidič pod vlivem drog a alkoholu nebezpečně ujížděl teplické policii

Šofér pod vlivem drog a alkoholu navíc se zákazem řízení nebezpečně ujížděl policistům v Teplicích. Najížděl na chodník, přejížděl do protisměru, boural do popelnic a nerespektoval dopravní značení....

17. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Na úřad kraje jen přes bezpečnostní kontrolu. Detekční rámy odhalí zbraň

Zlínský kraj se rozhodl kvůli opakovaným tragickým střelbám v minulosti...

Do 21. budovy krajského úřadu ve Zlíně přichází žena s kabelkou přes rameno a dvěma taškami v ruce. Při průchodu mezi dvěma sloupy se zabudovaným detekčním zařízením ale svítí červené světlo, které...

17. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Dvorecký most očima reportérů deníku Metro: Díky milé zkratce jsme sousedi

Komentář
První den Dvoreckého mostu (17. dubna 2026)

Dvorecký most má za sebou slavnostní otevření. Zástupci města i stavební firmy přestřihli pásku a odpoledne se přes novou stavbu vydají i speciální tramvaje a autobusy. Na místo se vydali i reportéři...

17. dubna 2026  12:45

Konec největší dálniční ostudy. Po letech sporů začne oprava zvlněného úseku D1

Na ostravské části dálnice D1 začaly provizorní opravy zvlněné vozovky. (12....

Po vleklých soudních sporech začne oprava posledního zvlněného úseku dálnice D1 v Ostravě, na základě loňského verdiktu rozhodčího soudu celou rekonstrukci zaplatí zhotovitel. První etapa skončí...

17. dubna 2026  12:42

Mezinárodní visegrádský fond poprvé udělil ocenění Mini projekt roku

17. dubna 2026  12:26

Za naše stamiliony nevzniklo téměř nic, stěžují si developeři. Brno kritiku odmítá

Příprava brněnského projektu Čtvrti pod Hády s více než tisícovkou bytů si...

Bezmála 750 milionů korun se už zavázali developeři odvést do kasy Brna, aby magistrát z těchto peněz v rozvíjejících se lokalitách postavil potřebné silnice, školky nebo hřiště. Čtvrt miliardy už do...

15. dubna 2026  10:42,  aktualizováno  17. 4. 12:20

Kroměřížská nemocnice rozvíjí paliativní péči, vznikl i paliativní tým

ilustrační snímek

Kroměřížská nemocnice rozvíjí paliativní péči, zejména na oddělení ošetřovatelské péče, která se specializuje na dlouhodobě nemocné pacienty. Vznikl také...

17. dubna 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Víkend láká na otevřené chrámy, zámeckou sezonu, svět kostek či na rybářské závody

Pozoruhodný šikmý kostel v Karviné

Už víte, co budete dělat o víkendu? Vyberete si z našich tipů?

17. dubna 2026  12:15

Legendy Dynama vyzývají majitelku: Prodejte klub. Jste problém, ne partner

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Bývalí hráči, trenéři a funkcionáři, ale i fanoušci a legendy klubu jsou podepsaní pod otevřeným dopisem adresovaným současné majitelce českobudějovického Dynama. Vyzývají ji, aby klub prodala....

17. dubna 2026  12:12

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

17. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  12:05

První, na co se zubař ptá, je podpora, vadí městu. Pro nové lékaře má až milion

ilustrační snímek

Až jedním milionem korun podpoří Havlíčkův Brod vznik nových zubařských ordinací. Grantový program schválili zastupitelé města. „Nejsem toho příznivcem, ale za současné situace se nedá nic jiného...

17. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

