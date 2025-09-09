Hisense představuje průlomové technologie displejů RGB-MiniLED a inovace v oblasti imerzivního zvuku na veletrhu IFA 2025

Berlín 9. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, se na veletrhu IFA 2025 prezentuje pod heslem „Váš život s umělou inteligencí" a představuje inovace v oblasti špičkové vizuální a zvukové zábavy.

Jádrem prezentace je největší RGB-MiniLED televizor na světě, stošestnáctipalcový UX, který nabízí skutečně kinematografický obraz – čisté barvy a ultrajemné přechody. Jako původce technologie RGB-MiniLED je společnost Hisense průkopníkem nového přístupu k přesnému řízení světla a barev. Tento průlom využívá pokročilé lokální stmívání, vysokou bitovou přesnost a špičkový jas až 8 000 nitů, přičemž reprodukuje 100 % barevného rozsahu BT.2020, aby zajistil realistické přechody, živé barvy a mimořádnou čistotu.

Díky nejmodernějšímu procesoru Hisense – Hi-View AI Engine X – se lokální stmívání vyvinulo z ovládání jasu na integrované ovládání světla a barev. Dynamicky mísí červenou, zelenou a modrou barvu a synchronizuje podsvícení a panel s maximálně přesnými barvami a jasem. Snímky jsou optimalizovány v reálném čase pro obraz, zvuk a nastavení. Systém 6.2.2 CineStage X Surround, vyvinutý ve spolupráci s Opéra de Paris | Devialet, přidává třistašedesátistupňový kinematografický zvuk. Pro hráče nabízí model 116UX režim Game Mode Ultra s frekvencí 165 Hz a nativní VRR (variabilní obnovovací frekvenci) pro maximálně plynulé a přizpůsobivé hraní.

Na veletrhu IFA společnost Hisense ve spolupráci s Dolby představila první veřejnou demonstraci Dolby Vision 2, technologie nové generace, která poskytuje výjimečné vizuální zážitky díky chytrému obsahu, filmovým detailům a vnímání prostředí. Dolby Vision 2 se nejprve objeví na televizorech Hisense RGB-MiniLED prostřednictvím OTA (bezdrátové aktualizace softwaru), což bude milník v jejich spolupráci. Tyto televizory budou poháněny prvotřídním čipem MediaTek Pentonic 800.

V oblasti domácího audia bude zvukový systém HT SATURN, vyladěný společností Devialet a vybavený synchronizací Hi-Concerto, spolu s televizory Hisense poskytovat prostorový zvuk 4.1.2 s Dolby Atmos, DTS:X a virtuálním prostorovým zvukem.

V zóně AI Cinema rozšiřuje společnost Hisense své řešení TriChroma Laser Home Cinema o model L9Q. S jasem 5 000 ANSI lumenů a kontrastem 5 000:1 poskytuje živý obraz s hlubokými černými tóny a ostrými detaily, a to i ve světlých prostorách. Velikost projekce se pohybuje od 80 do 200 palců, s podporou IMAX Enhanced a Dolby Vision pro zážitek jako v kině. Ve spolupráci s Opéra de Paris transformuje Devialet televizory Hisense na akustická mistrovská díla.

Laserový mini projektor C2 Ultra promítá až 300 palců a promění tak každou místnost v kino nebo herní arénu. Je navržen pro Xbox a nabízí ultranízkou latenci a živé promítání pro hráče a milovníky filmů.

Laserové inovace společnosti Hisense získaly první ocenění v oboru. PT1 a M2 Pro jsou první laserové projektory na světě s certifikačním schématem od globální společnosti SGS, s hodnotami WVF 2,98 a 2,86, které jsou nižší než průměr v oboru, jenž činí 4. PT1 má také certifikaci ohledně snižování uhlíkové stopy od SGS. To odráží závazek společnosti Hisense k péči o zdraví a udržitelnosti.

Od inteligentních displejů po pohlcující zvuk a hraní her – účast společnosti Hisense na veletrhu IFA 2025 dokazuje její vstup do éry životního stylu poháněného umělou inteligencí. Tyto inovace nově určují to, jak technologie vylepšuje každodenní zážitky a pomáhá lidem užívat si okamžiky. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ přibližuje Hisense fanouškům jejich vášně. Díky své inteligenci a empatii umožňuje Hisense uživatelům prožít každý okamžik naplno.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 160 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia je Hisense na 1. místě na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023-první čtvrtletí 2025). Jako první oficiální partner mistrovství světa klubů FIFA 2025™ se společnost Hisense zavázala ke globálnímu sportovnímu partnerství jako způsobu navázání kontaktu s diváky po celém světě.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766399/IFA25_Hisense01_Photo_Ziga_Intihar_199.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766400/f803d006bd2c0f8ebb5535daa4dab2d2.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766401/IFA25_Hisense01_Photo_Ziga_Intihar_167.jpg 

KONTAKT: Hisense PR: press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura pro Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com

 

