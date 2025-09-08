Hisense představuje revoluci „AI – váš život" na veletrhu IFA 2025

AI – vaše vize aneb kde každý snímek ožívá
Společnost Hisense představí své nejmodernější technologie displejů určené pro pohlcující domácí zábavu. Televizor se 116 palci RGB-MiniLED TV UX nabídne sytou černou, živé barvy a maximální jas až 8000 nitů – ideální pro filmové večery nebo herní setkání, kde záleží na každém detailu. Jako autor technologie RGB-MiniLED předvede Hisense, jak přesné ovládání červených, zelených a modrých mini-LED zajišťuje realistickou čistotu obrazu. Spolu s inovacemi MicroLED, televizory s umělou inteligencí a zvukovými řešeními poháněnými umělou inteligencí se rozšíří možnosti a obývací pokoje se promění v herní zóny, hřiště pro esporty nebo digitální umělecké galerie, kde mohou lidé sdílet společné okamžiky.
AI – vaše kino aneb velká obrazovka, neomezený zážitek
Pro ty, kdo chtějí zažít vzrušení z domácího kina, představí Hisense svůj TriChroma Laser Cinema L9Q, který promítá na ploše až 200 palců s podporou IMAX Enhanced pro výkon i ve světlých prostorách. Laserový mini projektor C2 Ultra posune všestrannost ještě dále s projekcí až 300 palců a ultra nízkou latencí. Je to ideální pro přeměnu volné stěny na herní prostor nebo pořádání filmového večera o víkendu. Díky laserové čistotě a přenosnosti se každý prostor stane jevištěm pro zábavu.
AI ve vaší domácnosti aneb každodenní život, snadno a chytřeji
Společnost Hisense zavádí AI do každodenního běžného života pomocí spotřebičů, které kombinují design a inteligenci. Chladnička PureFlat Smart Series bude vybavena jednadvacetipalcovým interaktivním displejem, který se stane centrálou kuchyně. Umožní plánování jídel díky AI v kuchyni, streamování her v reálném čase přes VIDAA nebo zveřejňování umění generovaného AI. Prostřednictvím platformy ConnectLife AI bude debutující ConnectLife AI Agent pohánět kuchyňského asistenta s AI a asistenta při praní s AI. Takto se pomůže domácnostem optimalizovat energii, zefektivnit domácí práce a učinit život propojenějším, efektivnějším a kreativnějším. Od inspirace pro vaření po praní prádla beze stresu – bude tak přetvořen každodenní běžný chod domácnosti.
AI jako váš vzduch aneb komfort, který vám rozumí
Oceněná klimatizace U8 S Pro, vítěz ceny Černá tečka – designový koncept, spojuje inteligenci a komfort. Díky technologii HI-SENSOR detekující přítomnost lidí, hlasovému asistentovi AI podporujícímu 18 příkazů a iontovému systému HI-NANO pro čištění vzduchu se přizpůsobí potřebám uživatelů po celý den. Její dvojrozměrný bodový displej dodá osobnost, zatímco funkce jako proudění vzduchu Coanda a otáčení žaluzií o 90° zajistí rovnoměrné chlazení bez průvanu. Kromě domácností se odborné znalosti společnosti Hisense rozšíří i na inteligentní budovy, energetické řízení a automobilové vzduchové systémy, čímž přispějí k bezpečnější, chytřejší a udržitelnější mobilitě.
Na veletrhu IFA 2025 společnost Hisense nejen představí průlomové inovace, ale také se podělí o svou vizi toho, jak může umělá inteligence rozumět lidským potřebám, předvídat je a reagovat na ně. Kombinací vedoucího postavení v oblasti technologií RGB-MiniLED a laserových displejů s novou generací inteligentních řešení pro domácnosti a vzduchotechniku umožní společnost Hisense lidem žít svobodněji, pohodlněji a sebevědoměji – a pomůže jim tak užívat si každý okamžik doma i mimo domov.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–první čtvrtletí 2025). Jako první oficiální partner FIFA Club World Cup 2025™ se společnost Hisense zavázala k globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
