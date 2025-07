Hisense přináší atmosféru stadionu FIFA 2025™ do každé domácnosti díky projektorům PX3-PRO a C2 Ultra

PX3-PRO poskytuje živý a realistický obraz až do velikosti 150 palců, je vybaven výkonnou laserovou technologií TriChroma, Dolby Vision a prostorovým zvukem Dolby Atmos. Výsledkem je strhující audiovizuální zážitek na úrovni kina, který zprostředkuje každý napínavý okamžik hry s bezkonkurenční čistotou a hloubkou. Projektor vybavený Google TV nebo VIDAA (dle regionu) nabízí také okamžité zobrazení klíčových momentů, opakované přehrání záznamů a statistiky sestavené umělou inteligencí, se kterými se fanoušci můžou nerušeně ponořit do sledování zápasu od začátku až do konce.

A pokud toužíte po ještě větším obraze, projektor C2 Ultra promítá až do ohromující velikosti úhlopříčky 300 palců, a to i z krátké vzdálenosti. Technologie Pure TriChroma Laser spolu s podporou Dolby Vision a IMAX Enhanced zajistí atmosféru nabitou emocemi, která si v ničem nezadá s kinem. Díky horizontálnímu nastavení o 360° a vertikálnímu nastavení o 135°, přesnému posunu ohniska, 1,67× optickému zoomu a univerzálnímu projekčnímu poměru (0,9–1,5:1), automatické korekci klíčových bodů a zaostření je tento projektor ideální volbou pro flexibilní použití a rychlé zprovoznění v jakémkoli prostoru.

Ať už pozvete přátele na společné sledování, nebo si chcete zápas vychutnat o samotě, laserová řešení od značky Hisense vytvoří živý miniaturní stadion z jakékoli místnosti. S tak odvážnou velikostí úhlopříčky a vynikající kvalitou obrazu nebudete hru jen sledovat – prožijete každý zákrok, gól a výbuch davu, jako byste byli přímo na tribuně.

Společnost Hisense je tu, aby během Mistrovství světa FIFA 2025™ zajistila fanouškům kdekoli na světě dokonalý zážitek z každého okamžiku.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense byla založena v roce 1969 a je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 160 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia je Hisense na 2. místě na světě v celkovém počtu dodaných televizorů (2022 až 2024) a na 1. místě na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023 až 1. čtvrtletí 2025). Společnost Hisense je prvním oficiálním partnerem mistrovství světa klubů FIFA 2025™, a proto se zavázala ke globálnímu sportovnímu partnerství jako způsobu navázání kontaktu s diváky po celém světě.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727663/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727664/2.jpg

KONTAKT: Izzie Zhang, Izzie.Zhang@rfcomms.com