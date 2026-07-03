Hisense přináší do evropských domácností chytřejší a pohodlnější chlazení, čímž podporuje silný růst trhu

Měnící se poptávka spotřebitelů se čím dál víc odráží ve vývoji trhu. V první polovině roku 2026 vzrostly tržby společnosti Hisense z prodeje klimatizačních jednotek v západní Evropě meziročně o téměř 20 %, zatímco francouzský trh zaznamenal růst o více než 100 %. Tento trend není pouhým odrazem sezónní poptávky, ale poukazuje na rostoucí zájem spotřebitelů o řešení pro chlazení, která kombinují flexibilitu instalace, inteligentní výkon a dlouhodobou energetickou účinnost.
Pro mnoho evropských domácností, zejména těch, které bydlí v bytech, nájemních nemovitostech nebo starších budovách, zůstává složitost instalace jednou z největších překážek při pořizování klimatizace. Série Hisense Uni, která je navržená s ohledem na tyto skutečnosti, přináší praktické řešení, a to díky své modulární struktuře a architektuře Easy Installation Pro, která umožňuje instalačnímu technikovi dokončit instalaci s minimálním úsilím a zároveň snižuje nutnost odborného zapojení. Každodenní údržba zařízení je pohodlná díky odnímatelnému filtru umístěnému nahoře, který lze vyčistit během několika sekund, a to i bez speciálního nářadí, čímž se doba údržby zkracuje až o 60 % a zároveň je zajištěno vynikající vzduchotěsné utěsnění. Kromě snadného používání nabízí řada Uni energetickou účinnost třídy A+++ pro chlazení, což spotřebitelům pomáhá užívat si trvalý komfort a zároveň udržovat spotřebu energie pod kontrolou.
Pro zákazníky, kteří hledají prémiový zážitek z pohodlí domova, kombinuje klimatizace Hisense Air Master inteligentní technologii regulace klimatu s výjimečnou účinností a vytříbeným designem. Je vybavena pokročilým termálním infračerveným senzorem Smart Eye Pro, který automaticky detekuje přítomnost osob a inteligentně nasměruje proud vzduchu tak, aby osoby buď sledoval, nebo se jim vyhýbal, čímž pomáhá eliminovat nepříjemné pocity způsobené přímým studeným průvanem při delším provozu. Díky energetické účinnosti třídy A+++ jak při chlazení, tak při topení a tichému provozu s hladinou hluku pouhých 18 dB poskytuje Air Master trvalý komfort a zároveň snižuje náklady na energii. Za svůj inovativní vzhled a funkčnost získala tato klimatizace ocenění Red Dot Award. Je vybavena matným posuvným panelem s dobrými těsnicími vlastnostmi, který se dokonale začleňuje do moderních obytných prostor a odráží závazek společnosti Hisense propojovat technologii se současným životním stylem.
Vzhledem k tomu, že spotřebitelé kladou ve svých domácnostech čím dál větší důraz na pohodlí, praktičnost a udržitelnost, se společnost Hisense i nadále věnuje vývoji klimatizačních řešení, která reagují na skutečné potřeby, a ne pouze na sezónní poptávku. Díky neustálým inovacím v oblasti energeticky úsporných technologií a designu zaměřeného na uživatele pomáhá společnost Hisense domácnostem vytvářet zdravější, chytřejší a pohodlnější životní prostředí a přináší tak svou vizi „Inovace pro lepší život" do domácností po celém světě.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense byla založená v roce 1969. Je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 a více palců (2023–1. čtvrtletí 2026). Jakožto výrobce technologie RGB MiniLED udává společnost Hisense i nadále směr v inovacích v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jakožto oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky po celém světě.
Kontakt: Hisense PR: press.global@hisense.com
RuderFinn Thunder (Agentura pro společnost Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com