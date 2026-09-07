Hisense přináší na veletrh IFA 2026 realistické barvy, pohodlí pro oči a pohlcující zábavu

Na veletrhu IFA 2026 se produkty Hisense dočkaly uznání také v několika kategoriích v rámci Cen za inovace od IFA, kde se soundbar Hisense UX1 stal vítězem a televizory 116UXS MiniLED, UR8, řada REGZA RGB Mini LED ZX a laserový projektor XR10 získaly čestné uznání.
Televizor Hisense 116UXS, který se poprvé představuje v Evropě, představuje další pokrok technologie RGB MiniLED založené na technologii Chromagic 2.0. Jeho čtyřbarevné podsvícení doplňuje červenou, zelenou a modrou barvu o speciální azurový světelný zdroj, čímž dosahuje 110 % barevného prostoru BT.2020. Model 116UXS rovněž získal certifikace „Pantone Validated RGB MiniLED" a „Pantone Color", které dále potvrzují jeho barevný výkon. V kombinaci s maximálním jasem 10 000 nitů, procesorem Hi-View AI Engine RGB a panelem Obsidian nabízí model 116UXS vylepšenou přesnost barev, kontrast a hloubku pro realistický zážitek ze sledování.
Model 116UXS navíc kombinuje pokročilý barevný výkon s technologií pro ochranu zraku na hardwarové úrovni. Jeho řešení k omezení modrého světla umožňuje pohodlné dlouhodobé sledování bez snížení kvality obrazu, za což získal certifikaci Nízká úroveň modrého světla (hardwarové řešení) od TÜV Rheinland. Kromě vlajkové lodi získala certifikaci Pohodlí pro oči od TÜV Rheinland celá řada 2026 RGB MiniLED – včetně modelů UR9S a UR8S –, díky čemuž se displej šetrný k očím stal standardem celé řady, a nikoli výsadou pouze vlajkové lodi.
Společnosti Hisense a TÜV Rheinland oslavily získání těchto certifikátů na veletrhu IFA 2026 v rámci společné akce, které se zúčastnili Henk Pieters, první viceprezident pro globální prodej, marketing a komunikaci v divizi Produkty v oblasti podnikání skupiny TÜV Rheinland, a Sonny Ming, generální ředitel pro marketing televizních produktů v Hisense Global Commercial Center.
Sonny Ming uvedl: „Tato certifikace od TÜV Rheinland objektivně potvrzuje, že televizory Hisense s technologií RGB MiniLED poskytují pohodlnější zážitek ze sledování. Hisense bude i nadále rozvíjet inovace v oblasti displejů, aby spotřebitelům přinesla špičkovou kvalitu obrazu, která kombinuje zářivé barvy s větším pohodlím pro oči."
Tento důraz na pohodlí při sledování se vztahuje i na laserové produkty společnosti Hisense. Laserový projektor XR10, laserové kino PX4 Pro a laserová televize L9Q Pro získaly certifikaci Pohodlí pro oči od TÜV Rheinland, zatímco řada C3 a další modely dále rozšiřují nabídku pro pohlcující zábavu na velké obrazovce.
Společnost Hisense na veletrhu IFA 2026 představuje světovou novinku – technologii Zobrazování s postupným přepínáním polí (FSD). Jde o průlomovou architekturu LCD, která eliminuje barevné filtry tím, že zobrazuje červené, zelené a modré složky obrazu postupně v časové doméně, čímž poskytuje výrazně vyšší jas, čistší barvy, větší energetickou účinnost a obnovovací frekvenci až 360 Hz ve srovnání s konvenčními LCD panely.
Kromě displejů a projektorů představuje společnost Hisense také soundbary, reproduktory a sluchátka. Soundbar UX1 kombinuje 11.2.6kanálový zvuk, technologie Dolby Atmos a DTS a integraci s funkcí Hi-Concerto s vybranými televizory Hisense, čímž zajišťuje plynulý a pohlcující audiovizuální zážitek. Bezdrátová sluchátka Hisense HiClips s otevřenou konstrukcí váží pouhých 5,5 g na jedno sluchátko a díky flexibilnímu designu umožňují pohodlné nošení po celý den.
Tyto inovace společně představují vizi společnosti Hisense pro pohodlnější, živější a pohlcující ekosystém domácí zábavy, díky němuž jsou každodenní zážitky jasnější a příjemnější.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 180 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 palců a více (2023–2026H1). Jako původce technologie RGB MiniLED vede Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit publikum na celém světě.
KONTAKT: Hisense PR, press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura pro společnost Hisense), HisenseGlobal@rfcomms.com