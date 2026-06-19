Hisense přináší rodinám chytřejší domácí zážitky během FIFA 2026™

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Čching-tao (Čína), 19. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hisense, přední značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů na celosvětovém trhu, pomáhá rodinám prožít vzrušení z Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ i mimo obrazovku tím, že prostřednictvím svých nejnovějších inovací v oblasti domácích spotřebičů vytváří chytřejší a propojenější domácí zážitky.

Vedena svou vizí „Inovace pro lepší život", společnost Hisense nadále rozvíjí Hisense Suite, jednotný domácí ekosystém postavený na propojených zážitcích. Hisense Suite není pouhou sbírkou chytrých produktů, ale představuje nový přístup k uspořádání domácnosti s ohledem na realitu každodenního života – na to, jak lidé vaří, odpočívají, zajišťují si pohodlí a tráví společně smysluplný čas. Díky propojení s umělou inteligencí vytváří „jednotný domácí ekosystém s umělou inteligencí", jehož hodnota nespočívá pouze v tom, co každý produkt dokáže samostatně, ale také v tom, jak produkty hladce spolupracují.

Jádrem tohoto zážitku je lednička řady PureFlat Smart Series, navržená pro dnešní společenský životní styl v kuchyni. Díky velkému chytrému displeji a integrovaným možnostem připojení pomáhá rodinám spravovat potraviny, plánovat jídla a recepty, přistupovat k zábavě a zůstat v kontaktu při přípravách na setkání v den zápasu. Její vestavěný dávkovač ledu a vody poskytuje pohodlný přístup k vychlazeným nápojům, což je nezbytná funkce pro rodiny a fotbalové fanoušky, kteří se scházejí, aby si užili oslavy v den zápasu. Ať už pořádáte oslavu s přáteli u zápasu nebo sdílíte každodenní rodinná jídla, lednička slouží jako centrum interakce a pohodlí. Tento závazek k čerstvějšímu a chytřejšímu životu se odráží také v reklamním sdělení společnosti Hisense u hřiště během Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ „Lednička od Hisense, chytré chlazení, svěží život", které propojuje vzrušení z fotbalu s každodenními rodinnými zážitky doma.

Vytváření příjemného domácího prostředí je dalším způsobem, jakým rodiny pečují o své blízké. Klimatizace Hisense Air Master, navržená tak, aby poskytovala čistší, zdravější a osobněji přizpůsobený komfort, kombinuje inteligentní regulaci klimatu s technologií Smart Eye Pro a pokročilými technologiemi péče o vzduch. Pomáhá udržovat ideální vnitřní prostředí po celý rok a umožňuje tak rodinám odpočívat, načerpat síly a užívat si společné chvíle v ještě větším pohodlí.

Zatímco se rodiny scházejí, aby společně oslavily nejvýznamnější fotbalové okamžiky, přináší Hisense i nadále inovace, které přesahují rámec obrazovky, a mění každodenní život díky propojeným zážitkům, takže je každý okamžik strávený doma ještě příjemnější.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako „původce" technologie RGB MiniLED vede Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit publikum po celém světě.

Zdroj: Hisense

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