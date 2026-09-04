Hisense prodlužuje partnerství s UEFA jako oficiální partner mistrovství UEFA EURO 2028

Fotbalová cesta společnosti Hisense začala mistrovstvím UEFA EURO 2016 a od té doby se neustále rozšiřuje, a to jak v rámci následujících ročníků mistrovství UEFA EURO, tak i mistrovství světa FIFA v letech 2018, 2022 a 2026. Pro společnost Hisense neznamená závěrečný hvizd konec cesty, ale začátek další kapitoly.
„Skvělá partnerství se budují postupně a naše spolupráce s UEFA toto přesvědčení odráží," uvedla Catherine Fangová, viceprezidentka skupiny Hisense a ředitelka Hisense Global Commercial Center. „Jako první čínský sponzor mistrovství Evropy UEFA jsme se za uplynulou dekádu posunuli od pouhého sponzorství značky k roli specializovaného partnera UEFA v oblasti zobrazovací technologie a společně s ní jsme se neustále vyvíjeli. Díky špičkové technologii a pohlcujícím zážitkům přibližujeme divákům vzrušení z fotbalu. S nadšením se těšíme na to, že společně s UEFA napíšeme další kapitolu a vytvoříme ještě více nezapomenutelných okamžiků pro fanoušky na celém světě."
Marketingový ředitel UEFA Guy-Laurent Epstein řekl: „Jsme velmi potěšeni, že můžeme pokračovat v partnerství se společností Hisense i pro UEFA EURO 2028. Její trvalý závazek vůči evropskému fotbalu během čtyř po sobě jdoucích turnajů EURO dokazuje sílu našeho vztahu a společnou ambici vytvářet pro fanoušky nezapomenutelné zážitky. Těšíme se na spolupráci, díky níž bude příští EURO nezapomenutelným zážitkem."
Na veletrhu IFA 2026 si návštěvníci budou moci na stánku společnosti Hisense prohlédnout speciální interaktivní zónu věnovanou UEFA EURO 2028, kde si budou moci vyzkoušet fotbalovou výzvu s automatickým sledováním gólů a generováním fotografií ke sdílení. Spolu s nejnovějšími inovacemi společnosti Hisense odráží tato interaktivní zóna vizi značky „Inovace pro lepší život" – využívání technologie k tomu, aby byly okamžiky, které spojují lidi, poutavější a nezapomenutelnější.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 180 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako původce technologie RGB MiniLED vede Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky na celém světě.
O UEFA
UEFA je řídící orgán evropského fotbalu a nezisková organizace, která podporuje a zajišťuje, aby se nejoblíbenější sport na světě i nadále rozvíjel na všech úrovních ve všech 55 členských asociacích. V rámci svého závazku investuje UEFA 97,5 % svých příjmů do aktivit, projektů a iniciativ souvisejících s fotbalem, které zajišťují další rozvoj profesionálního mužského i ženského fotbalu, stejně jako mládežnického fotbalu, amatérského fotbalu a futsalu.
Zdroj: Hisense