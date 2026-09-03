Hisense prodlužuje partnerství s UEFA. Stává se partnerem UEFA EURO 2028

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  16:35
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Praha/Berlín 3. září 2026 (PROTEXT) - Společnost Hisense, přední světová značka spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, oznámila na veletrhu IFA 2026 pokračování svého partnerství s UEFA. Půjde již o čtvrté mistrovství Evropy ve fotbale v řadě, které značka podpoří.

Spojení Hisense s vrcholovým fotbalem začalo na UEFA EURO 2016 a od té doby se postupně rozšiřuje. Značka podporovala následující evropské šampionáty UEFA i mistrovství světa FIFA v letech 2018, 2022 a 2026. Pro Hisense tak závěrečný hvizd neznamená konec cesty, ale začátek její další kapitoly.

„Silná partnerství se budují postupně a naše spolupráce s UEFA je toho důkazem,“ uvedla Catherine Fang, viceprezidentka Hisense Group a prezidentka Hisense Global Commercial Center. „Jako první čínský sponzor UEFA EURO jsme se během uplynulého desetiletí posunuli od klasického sponzorství značky až do role specializovaného technologického partnera UEFA pro zobrazovací technologie. Těšíme se, že společně s UEFA napíšeme další kapitolu tohoto příběhu a vytvoříme ještě více nezapomenutelných okamžiků pro fanoušky po celém světě“, doplňuje Fang. 

Marketingový ředitel UEFA Guy-Laurent Epstein k pokračování spolupráce uvedl: „Jsme rádi, že můžeme v partnerství se společností Hisense pokračovat také v rámci UEFA EURO 2028. Její dlouhodobá podpora evropského fotbalu napříč čtyřmi po sobě jdoucími evropskými šampionáty dokládá sílu našeho partnerství i společnou ambici vytvářet pro fanoušky výjimečné zážitky. Těšíme se na další spolupráci a věříme, že společně uděláme z příštího EURO nezapomenutelnou událost.“

Na veletrhu IFA 2026 si mohou návštěvníci v expozici Hisense vyzkoušet také speciální zónu věnovanou UEFA EURO 2028. Její součástí je fotbalová výzva, při níž systém zaznamenává vstřelené góly a automaticky vytváří fotografie připravené ke sdílení.

Společně s nejnovějšími technologickými novinkami Hisense tato aktivace odráží vizi značky „Innovating a Brighter Life“ – využívat technologie k tomu, aby společné okamžiky byly ještě působivější a nezapomenutelnější.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense byla založena v roce 1969 a dnes patří mezi přední světové výrobce domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 180 zemích a zaměřuje se na vývoj a výrobu kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení.

Podle společnosti Omdia je Hisense světovou jedničkou v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako průkopník technologie RGB MiniLED pokračuje Hisense v rozvoji nové generace zobrazovacích technologií RGB MiniLED. Jako oficiální sponzor FIFA World Cup 2026™ zároveň dlouhodobě využívá globální sportovní partnerství k oslovování a propojování fanoušků po celém světě. Zdroj: cz.hisense.com

O UEFA

UEFA je řídícím orgánem evropského fotbalu a neziskovou organizací, která podporuje rozvoj nejpopulárnějšího sportu na světě na všech úrovních napříč svými 55 členskými asociacemi. V rámci svého poslání investuje 97,5 % svých příjmů zpět do aktivit, projektů a iniciativ souvisejících s fotbalem. Podporuje tak další rozvoj mužského i ženského profesionálního fotbalu, mládežnického a amatérského fotbalu i futsalu.

 

Zdroj: Hisense

 

 

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