Hisense uvádí na trh model PX4 Pro, který přináší profesionální kinematografický zážitek do domácností

Jádrem tohoto zážitku je schopnost přenést rozměry a působivost kina do domácnosti. S jasem 3500 ANSI lumenů poskytuje model PX4 Pro jasný a živý obraz s čistotou a vizuálním dopadem, které jsou nezbytné pro skutečně pohlcující zážitek z velkoplošného promítání.
Díky technologii LPUTM Digital Laser Engine 3.0 nabízí model PX4 Pro pokrytí barevného prostoru BT.2020 ve výši 118 %, čímž reprodukuje širší škálu sytých a realistických barev, takže uživatelé mohou vidět více odstínů a nuancí, jak je zamýšleli tvůrci obsahu. Jeho exkluzivní technologie Dynamic Grayscale a vylepšená clonová čočka odhalují detaily v tmavých scénách a obsahu HDR, čímž každému snímku dodávají větší hloubku a realističnost.
A PX4 Pro nejenže nahrazuje televizi při sledování filmů, ale také přepisuje hranice možností projektorů – od sledování za denního světla až po soutěžní hraní. Jedná se o první projektor na světě s technologií TriChroma Laser Cinema, který získal certifikaci FreeSync™ Premium. Hráčům tak na velkém plátně přináší plynulý a pohotový výkon, jaký očekávají, a to díky extrémně nízké latenci 1 ms, obnovovací frekvenci 2K při 240 Hz, technologii VRR a Dolby Vision Gaming. Díky službě Xbox Cloud Gaming, která bude k dispozici v rámci budoucí aktualizace VIDAA, si uživatelé budou moci vychutnat i nejoblíbenější tituly bez nutnosti vlastnit herní konzoli.
Skvělý filmový večer není jen o větším obrazu. Jde o to ponořit se do příběhu, vidět barvy tak, jak mají vypadat, a zachytit detaily, díky nimž každá scéna působí realisticky. S modelem PX4 Pro se může tento zážitek rozšířit i mimo filmový večer – od denních sportovních přenosů a rodinné zábavy až po pohlcující hraní her, což přináší více způsobů, jak začlenit velkou obrazovku do každodenního života.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 180 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako průkopník technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky po celém světě.
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