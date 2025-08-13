Hisense uvádí první 116" RGB-MiniLED TV na světě: Zlom ve standardu obrazu a zvuku pro domácí zábavu

Praha 13. srpna 2025 (PROTEXT) - Společnost Hisense, jeden z největších světových výrobců televizorů a domácí elektroniky, uvádí na český trh model UX 116" RGB-MiniLED, první televizi svého druhu v masové produkci. Novinka překonává dosavadní standard kvality obrazu i zvuku pro domácí kino a herní zážitky.

Základem revolučního obrazu je RGB-MiniLED podsvícení tvořené samostatnými červenými, zelenými a modrými mini LED diodami. To poskytuje mimořádně široké barevné spektrum (až 95 % BT.2020) a špičkový jas 8000 nitů, zatímco tisíce lokálních stmívacích zón zajišťují vynikající kontrast a hlubokou černou. Výsledkem je realistický obraz s věrnými barvami a dokonalým kontrastem, který vynikne při sledování filmů, sportu i hraní her.

Obří 116palcový Infinity Vision displej je aktuálně největší na trhu a podporuje nejpokročilejší HDR formáty Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive. IMAX Enhanced přináší do obývacího pokoje atmosféru kinosálu. Díky antireflexní obrazovce se výrazně snižují odlesky, zatímco AI Chroma Light Sensor automaticky přizpůsobuje jas a barevnou teplotu aktuálním světelným podmínkám.

Srdcem televizoru je výkonný procesor Hi-View AI Engine X, který v reálném čase analyzuje obraz i zvuk a optimalizuje je podle typu obsahu. Funkce AI 4K Upscaler dokáže převést i starší Full HD záznamy do téměř 4K kvality, zatímco 3D Colour Master Pro zajišťuje přesnou barevnou kalibraci.

Hráči ocení nativní 165 Hz panel, automatický herní režim s VRR a podporou AMD FreeSync Premium Pro. Tato kombinace zaručuje plynulý obraz bez trhání, minimální zpoždění ovládání a špičkový herní zážitek i v nejrychlejších scénách.

Zvukový zážitek odpovídá kvalitě obrazu. Vestavěný 6kanálový systém 6.2.2 CineStage X Surround, vytvořený ve spolupráci s exkluzivní značkou Devialet, poskytuje prostorový zvuk s podporou Dolby Atmos. Šest hlavních reproduktorů, dva subwoofery a dva kanály pro prostorový zvuk nad hlavou vytvářejí realistickou 3D zvukovou scénu bez nutnosti externího audiosystému.

Model UX přináší i praktické inovace, například solárně napájený dálkový ovladač, který eliminuje potřebu výměny baterií. Nechybí moderní operační systém s přístupem k oblíbeným aplikacím a hlasovému ovládání.

RGB-MiniLED televize 116UUXQ je zlomovým milníkem v odkazu inovací Hisense, kombinuje bezkonkurenční kvalitu a velikost obrazu, špičkový zvuk a funkce, které posouvají domácí zábavu na novou úroveň,“ říká Markéta Haraldsson, brand manažerka Hisense pro Českou a Slovenskou republiku.

Více informací: cz.hisense.com

 

O společnosti Hisense

Společnost Hisense je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 160 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia je Hisense na 2. místě na světě v celkovém počtu dodaných televizorů (2022 až 2024) a na 1. místě na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100palců a více (2023 až 1. čtvrtletí 2025).

 

Zdroj: cz.hisense.com

 

