Podle společnosti Omdia zaujala společnost Hisense vedoucí pozici v celosvětových dodávkách televizorů s úhlopříčkou 100 a více palců. Její kumulativní podíl na trhu za první tři čtvrtletí roku 2026 totiž přesáhl 50 %. Tento milník navazuje na vedoucí postavení společnosti v segmentu televizorů s obřími obrazovkami a doplňuje její první místo v celosvětových dodávkách laserových televizorů v roce 2025 s tržním podílem přesahujícím 70 %. To znamená, že více než dva ze tří laserových televizorů dodaných po celém světě byly značky od Hisense.
Kromě úspěchů na trhu si společnost Hisense získala uznání spotřebitelů také díky svému závazku poskytovat vynikající zážitky v oblasti domácí zábavy. V rámci ocenění Expert Reviews TV Brand Awards 2026 získala společnost Hisense tři ceny: Celkový vítěz, Nejvíce doporučovaná firma a Nejlepší firma v kategorii kvality zvuku. Získala také zvláštní uznání v kategoriích Kvalita obrazu, Poměr cena/výkon a Chytré funkce, což odráží pozitivní zkušenosti spotřebitelů s používáním televizorů této značky.
Zmíněné úspěchy jsou důkazem inovací společnosti Hisense v oblasti displejů napříč celým jejím portfoliem televizorů. Technologie RGB MiniLED v modelech UR9S a UR8S zajišťuje přesné řízení RGB osvětlení, díky čemuž jsou barvy a obraz živé. Vlajková loď 116UXS posouvá barevný výkon ještě dále díky certifikacím Pantone Validated RGB MiniLED a Pantone Color. Ve všech svých produktových řadách společnost Hisense nadále zdokonaluje technologie MiniLED. Laserové televizory zase nabízejí další přístup k pohlcující zábavě na velké obrazovce. Certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort pro celou řadu 2026 RGB MiniLED a vybrané laserové produkty dále dokládá závazek společnosti poskytovat kvalitní obraz a pohodlí při sledování.
Nezávislá tržní data, průzkumy mezi spotřebiteli a produktové inovace společně podtrhují globální vedoucí postavení společnosti Hisense na trhu s televizory. Společnost Hisense nejenže stanovuje standardy v oboru, ale soustředí se především na to, aby inovace v oblasti displejů proměnila ve smysluplné zážitky ze sledování a pomohla tak více lidem užít si doma radostnější život.
Společnost Hisense byla založená v roce 1969. Je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 180 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 a více palců (2023–3. čtvrtletí 2026). Jakožto výrobce technologie RGB MiniLED udává společnost Hisense i nadále směr v inovacích v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jakožto oficiální partner Mistrovství Evropy ve fotbale 2028 navazuje Hisense na svou tradici globálních sportovních partnerství a přibližuje lidem okamžiky, které sjednocují fanoušky po celém světě.
Zdroj: Hisense
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60220.