Hisense vede globální trh s velkoplošnými televizory a je průkopníkem nové generace televizorů RGB-MiniLED před veletrhem IFA 2025

Jako inovátor v čele vývoje zobrazovací technologie se společnost Hisense chystá představit svou další novinku – RGB-MiniLED. Tento průlomový produkt, který je výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje, přináší čistší barvy, ultra vysoký jas a přesný kontrast a dosahuje stoprocentního pokrytí barevného rozsahu BT.2020 pro skutečně realistický obraz. Společnost Hisense, uznávaná jako původce technologie RGB-MiniLED, nadále stanovuje standardy v oboru díky světovým prvenstvím, jako je například stošestnáctipalcová největší televize typu RGB-MiniLED na světě, která divákům nabízí dosud nevídanou úroveň velikosti a filmového pohlcení. Kromě technického výkonu je technologie RGB-MiniLED navržena tak, aby přiblížila uživatele realitě a proměnila každý okamžik sledování na emocionálně působivý zážitek.
Tyto inovace budou v centru pozornosti na IFA (veletrhu mezinárodní spotřební elektroniky) 2025 v Berlíně. Společnost Hisense uspořádá na IFA mediální akci na Inovačním pódiu budovy City Cube Berlin (spodní patro), 5. září 2025, od 11:00 do 12:00, na téma „Vlastněte okamžik". Na této akci Hisense představí své nejnovější průlomové technologie v oblasti displejů a domácích spotřebičů s umělou inteligencí a podělí se o svou holistickou vizi budoucnosti propojeného a inteligentního bydlení.
Návštěvníci si mohou také prohlédnout kompletní portfolio prvotřídních vizuálních a inteligentních řešení pro domácnosti společnosti Hisense v hale 23a výstaviště Messe Berlin od 5. do 9. září (9:30–18:00).
Díky svému neustálému zaměření na inovace a zážitky spotřebitelů se společnost Hisense snaží inspirovat globální publikum, aby přijalo nové možnosti a s důvěrou si užívalo každý okamžik.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 160 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia je Hisense na 1. místě na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023-první čtvrtletí 2025). Jako první oficiální partner mistrovství světa klubů FIFA 2025™ se společnost Hisense zavázala ke globálnímu sportovnímu partnerství jako způsobu navázání kontaktu s diváky po celém světě.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2757904/Hisense_Tops_Global_Large_Screen_TV_Market.jpg
KONTAKT: Hisense PR: press.global@hisense.com; Agency:Ruder Finn Thunder: Izzie.Zhang@rfcomms.com