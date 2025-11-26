Hisense vede globální trh se stopalcovými a laserovými televizory ve třetím čtvrtletí roku 2025

Čching-tao (Čína) 26. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Hisense, přední značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, se podle nejnovějších údajů zveřejněných společností Omdia ve třetím čtvrtletí 2025 opět umístila na prvním místě v globálním žebříčku v segmentu stopalcových a větších televizorů s podílem 56,6 % na dodávkách a v segmentu laserových televizorů s podílem 68,9 % na dodávkách. Tento výsledek potvrzuje vedoucí postavení společnosti Hisense v oboru, které je poháněno neustálými inovacemi a hlubokým porozuměním potřebám spotřebitelů.

Jako původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense nadále stanovuje nové standardy v oblasti technologie velkoplošných obrazovek. Díky silnému nezávislému výzkumu a vývoji poskytuje technologie RGB MiniLED společnosti Hisense autentické a živé barvy jako nikdy předtím – díky mimořádnému jasu a přesnosti, které oživují každý výjev s ohromujícím realismem a emocionální hloubkou. Tyto inovace přesahují barvy a kvalitu obrazu – činí technologii lidštější a proměňují každý okamžik sledování, sdílení a relaxace v bohatší a emocionálně propojenější zážitek pro rodiny po celém světě.

Společnost Hisense nadále vede na trhu laserových televizorů, jak dokazují nejnovější výsledky soutěže 2025 UST Projector Showdown. Model Hisense L9Q obsadil první místo v kategoriích smíšené použití v místnosti, specializované kino a celková kvalita obrazu, zatímco model PX3-PRO byl oceněn jako nejlepší volba z hlediska poměru cena/výkon a také se umístil na předních příčkách v kategorii obrazového výkonu.

Díky spolupráci se společností Devialet nabízí model L9Q luxusní zážitek z domácího kina s projekcí až 200 palců, 5000 ANSI lumenů, kontrastním poměrem 5000:1 a certifikacemi IMAX Enhanced a Dolby Vision – skutečně domů přináší kino.

Od technologie po trh, Hisense pokračuje v udávání směru vývoje odvětví směrem k vyšší kvalitě a větší inovativnosti. Díky zvládnutí klíčových technologií a jejich transformaci do produktů, které zvyšují globální standardy domácí zábavy, Hisense nejen utváří to, co lidé sledují, ale také to, jak si svět představuje budoucnost zobrazovacích zařízení.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–3. čtvrtletí 2025). Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense zavázala k globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.

KONTAKT: Hisense PR: press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura pro společnost Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com









