Hisense vede v roce 2025 globální dodávky televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více a laserových televizorů

Společnost Hisense si také udržela první místo v globální kategorii laserových televizorů v roce 2025, což znamená sedm let po sobě vedoucí pozici na světovém trhu s globálním podílem 70,3 %. Tyto výsledky potvrzují dominanci společnosti Hisense ve strategicky nejdůležitějších kategoriích velkoplošných televizorů, kde záleží jak na rozsahu, tak na technologických schopnostech.
Toto trvalé vedoucí postavení je dáno dlouhodobým závazkem společnosti Hisense k pokročilým zobrazovacím technologiím, zejména RGB MiniLED. Jako autor technologie RGB MiniLED vedla společnost Hisense vývoj této technologie od počátečního výzkumu až po komercializaci ve velkém měřítku a zajistila si jasné výhody v oblasti přesnosti barev, řízení jasu a pohodlí při sledování na ultravelkých obrazovkách.
Shrnutí Omdia z veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 tuto trajektorii dále podporuje a určuje televizory RGB MiniLED jako klíčový motor další fáze růstu odvětví, přičemž od roku 2026 se očekává jejich rychlá expanze. To odráží širší posun směrem k technologiím, v nichž společnost Hisense dlouhodobě zaujímá vedoucí pozici.
Do budoucna má společnost Hisense jedinečné postavení k rozšíření této výhody. Je to jediná značka s kompletním ekosystémem zobrazovacích technologií zahrnujícím RGB MiniLED, TriChroma Laser a MicroLED, což umožňuje komplexní přístup k vizuálním inovacím nové generace. Na veletrhu CES 2026 společnost Hisense představila model 116UXS, první televizor s technologií RGB MiniLED evo, spolu s řadami UR8 a UR9 RGB MiniLED a laserovým projektorem XR10, které všechny získaly několik ocenění CES.
Společnost Hisense vede kritické technologické změny v oblasti velkoplošných displejů a převádí je do vynikajících zážitků ze sledování, čímž nastavuje vizuální standardy pro novou generaci špičkových obrazovek na celém světě.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako autor technologie RGB MiniLED pokračuje Hisense v čele inovací nové generace RGB MiniLED. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak se spojit s diváky na celém světě.
