Hisense vede v roce 2025 globální dodávky televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více a laserových televizorů

Autor:
  14:11
Čching-tao (Čína) 2. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, potvrdila své vedoucí postavení na globálním trhu s velkoplošnými televizory. Podle údajů společnosti Omdia o celosvětových dodávkách za celý rok 2025 se Hisense po tři roky za sebou (2023–2025) umístila na prvním místě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více, přičemž její podíl na celosvětových dodávkách v roce 2025 dosáhl 57,1 %.

Společnost Hisense si také udržela první místo v globální kategorii laserových televizorů v roce 2025, což znamená sedm let po sobě vedoucí pozici na světovém trhu s globálním podílem 70,3 %. Tyto výsledky potvrzují dominanci společnosti Hisense ve strategicky nejdůležitějších kategoriích velkoplošných televizorů, kde záleží jak na rozsahu, tak na technologických schopnostech.

Toto trvalé vedoucí postavení je dáno dlouhodobým závazkem společnosti Hisense k pokročilým zobrazovacím technologiím, zejména RGB MiniLED. Jako autor technologie RGB MiniLED vedla společnost Hisense vývoj této technologie od počátečního výzkumu až po komercializaci ve velkém měřítku a zajistila si jasné výhody v oblasti přesnosti barev, řízení jasu a pohodlí při sledování na ultravelkých obrazovkách.

Shrnutí Omdia z veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 tuto trajektorii dále podporuje a určuje televizory RGB MiniLED jako klíčový motor další fáze růstu odvětví, přičemž od roku 2026 se očekává jejich rychlá expanze. To odráží širší posun směrem k technologiím, v nichž společnost Hisense dlouhodobě zaujímá vedoucí pozici.

Do budoucna má společnost Hisense jedinečné postavení k rozšíření této výhody. Je to jediná značka s kompletním ekosystémem zobrazovacích technologií zahrnujícím RGB MiniLED, TriChroma Laser a MicroLED, což umožňuje komplexní přístup k vizuálním inovacím nové generace. Na veletrhu CES 2026 společnost Hisense představila model 116UXS, první televizor s technologií RGB MiniLED evo, spolu s řadami UR8 a UR9 RGB MiniLED a laserovým projektorem XR10, které všechny získaly několik ocenění CES.

Společnost Hisense vede kritické technologické změny v oblasti velkoplošných displejů a převádí je do vynikajících zážitků ze sledování, čímž nastavuje vizuální standardy pro novou generaci špičkových obrazovek na celém světě.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako autor technologie RGB MiniLED pokračuje Hisense v čele inovací nové generace RGB MiniLED. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak se spojit s diváky na celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2923221/Omdia2025.jpg

KONTAKT: Hisense PR:press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura pro Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Výstava na Nové radnici přiblíží současné Katovice, partnerské město Ostravy

ilustrační snímek

Ve foyer Nové radnice v Ostravě bude od středy fotografická výstava přibližující současné polské Katovice, které jsou partnerským městem Ostravy. Na deseti...

2. března 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Epidemie chřipky v hradeckém kraji slábne, nejvíce nemocných mezi dětmi

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji pokračuje epidemie respiračních onemocnění. V uplynulém týdnu hygienici v kraji zaznamenali 1355 nemocných v přepočtu na 100.000...

2. března 2026  14:46,  aktualizováno  14:46

Duševní tramvaj vyjede do ulic Prahy. Na lince 17 nabídne i psychosociální podporu

V úterý vyjede speciální tramvaj č. 17.

Praha v úterý vyšle do běžného provozu tramvaj se speciálním designem v rámci kampaně Pomoc je na dosah. Cílem je připomenout, že říct si o pomoc není slabost a že v metropoli existují konkrétní...

2. března 2026  16:22

Policisté obvinili osm osob kvůli obchodu s pervitinem na Chomutovsku a Mostecku

ilustrační snímek

Policie obvinila osm lidí kvůli obchodu s pervitinem na Chomutovsku a Mostecku za stovky tisíc korun. Při prohlídkách policisté zajistili mimo jiné 70 gramů...

2. března 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Špičáku se chystá zimní lyžařská koupel. Na recesisty je připravena 20 metrů dlouhá louže

Vrchol zimní sezony na šumavském Špičáku připadl letos na sobotu 7. března....

Vrchol zimní sezony na šumavském Špičáku připadl letos na sobotu 7. března. Opět po roce se tu pojede divácky atraktivní Jízda přes louži. Zúčastnit se jí mohou lyžaři, snowboardisté nebo specialisté...

2. března 2026  16:15

Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Prestižní ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti...

Světové, mezinárodní i české filmové premiéry a k tomu 300 filmů z 50 zemí světa. Nejstarší filmový svátek svého druhu na světě Zlín Film Festival vstoupil do další fáze příprav a organizátoři...

2. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Mašlaň byl tichý hrdina, o pocty nestál. Brno se loučilo s dělníkem zlaté éry hokeje

František Mašlaň

Netoužil po zásluhách, za hlavními hvězdami hokejové Komety byl vždy tak trochu ukrytý. Přesto obránce František Mašlaň patřil mezi šestici vyvolených, kteří vybojovali všech jedenáct brněnských...

2. března 2026  16:02

Akutních respiračních onemocnění v Pardubickém kraji stále neubývá

ilustrační snímek

Výskyt akutních respiračních onemocnění se v Pardubickém kraji stále nesnižuje. V minulém týdnu hygienici v regionu evidovali 1437 nemocných v přepočtu na...

2. března 2026  14:20,  aktualizováno  14:20

Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu

Policie (ilustrační foto)

Policisté rozplétají příběh muže s mačetou, kterého zadrželi ve čtvrtek nedaleko základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku. Muže již obvinili z výtržnictví a také ho podezírají z nebezpečného...

2. března 2026  15:52

U uhynulých labutí u Nechranické přehrady se potvrdila ptačí chřipka

ilustrační snímek

U uhynulých labutí u hráze Nechranické přehrady na Chomutovsku laboratorní vyšetření potvrdila ptačí chřipku. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v...

2. března 2026  14:11,  aktualizováno  14:11

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Stát před lidmi a mluvit o případech, které řešila karlovarská mordparta, takové ambice kriminalista Rudolf Flaška nikdy neměl. Přesto se vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství...

2. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nával v novém Lidl Outlet v Ostravě. Polák jel kvůli nákupu 150 kilometrů

Obrovský zájem zákazníků a velké pozdvižení vzbudilo otevření nového Lidl...

Obavy obyvatel obcí v okolí ostravské Outlet Arena Moravia, že se v pondělí ráno nedostanou do práce nebo do školy, se nenaplnily. Otevření pobočky Lidl Outlet Ostrava k dopravním zácpám v pondělí...

2. března 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.