Hisense získává pět ocenění EISA 2024-2025 za inovace a vynikající výsledky

Prémiový Mini-LED televizor Hisense 65U8NQ získal ocenění EISA Premium Mini LED TV 2024-2025. Je vybavený technologií Mini-LED PRO s více než 1600 nezávisle ovládanými zónami podsvícení a garantuje výjimečný kontrast a špičkovou hodnotu jasu až 3000 nitů. Vrstva kvantových teček (QLED) přináší na rozměrnou obrazovku intenzivnější odstíny, zatímco herní režim 144Hz Game Mode PRO s nízkou latencí zajišťuje plynulé hraní s rychlou odezvou. Obrazový chip Hi-View Engine PRO s integrovanou umělou inteligencí optimalizuje každý pixel pro živé detaily a zvládá působivý 4K upscaling, zatímco vícekanálový integrovaný audio systém v konfiguraci 2.1.2 promění sledování jakéhokoliv obsahu v zážitek jako v kině. Televizi můžete ovládat pomocí inovativního solárního dálkového ovládání, smartphonu nebo hlasem i v češtině.

Mini-LED televizor Hisense 65U7NQ, který byl oceněn jako “Mini LED TV BEST BUY 2024-2025”, je vybaven technologií Mini-LED PRO s 384 nezávisle ovládanými zónami podsvícení pro výjimečný kontrast a jas. QLED obrazovka poskytuje rozsáhlé, realistické spektrum barev; díky špičkovému jasu 1500 nitů a technologii světelnému senzoru televizor přizpůsobí parametry obrazu jakémukoliv prostředí, aby byl zážitek co nejlepší. Obrazový Hi-View Engine PRO využívá umělou inteligenci pro optimalizaci obrazu v reálném čase i pro dokonalé podání barev. Vestavěný audiosystém s integrovaným subwooferem zase nabídne bohatý zvukový zážitek.

Velký herní QLED televizor Hisense 100E7NQ PRO, který získal titul EISA Giant TV 2024-2025 (obří TV 2024-2025), je určen nejen pro hráče, ale i pro všechny fanoušky velké zábavy na gigantické 100palcové obrazovce. Nabízí nativní 144 Hz panel a automatický herní režim nízkou latencí pro mimořádně plynulé hraní, k němuž přispívá i známá herní technologie AMD Free Sync Premium. QLED panel zajistí živý a věrný obraz, zatímco podsvícení s 256 nezávisle ovládanými zónami podsvícení garantuje hluboké stíny a vysoký kontrast - vyladění obrazu je přitom u velkých televizí mimořádně důležité. Obří televize 100E7NQ PRO podporuje všechny dostupné HDR formáty včetně Dolby Vision IQ a HDR 10+ Adaptive. Integrovaný audiosystém s podporou Dolby Atmos disponuje celkovým výkonem 50 W a vestavěným subwooferem pro působivé zvukové podání. Televizi můžete ovládat pomocí inovativního solárního dálkového ovládáni, smartphonu nebo hlasem i v češtině.

Prodejně mimořádně úspěšný laserový mini projektor Hisense C1 byl oceněn jako EISA Family Projector pro roky 2024-2025. Je prvním laserovým mini projektorem na světě, který získal tuto certifikaci. Nabízí nejostřejší kontrast a nejbohatší detaily díky využití laserové technologie Hisense TriChroma se třemi barevnými paprsky, která pokrývá 110 % barevné škály nejvyššího standardu BT. 2020. Ve své třidě nabízí nejširší barevné spektrum , což zaručuje realistické podání obsahu i ve vysokém rozlišení 4K. Projektor zvládá efektivně podat HDR obsah díky podpoře formátu Dolby Vision. Promítá obraz až do velikosti 300 palců při zachování kvality 4K a je ideální volbou pro rodiny milující filmy. Díky kompaktním rozměrům si svoje domácí kino navíc můžete přenést kamkoliv a promítat obsah klidně i na zeď. Projektor je vybaven výkonným reproduktorovým systémem JBL, takže zážitek ze sledování je obohacen i o kvalitní zvuk. Hisense C1 je SMART zařízení, které běží na operačním systému VIDAA. Snadno ho připojíte na internet a přes aplikace máte k dispozici veškerý světový i lokální obsah.

Laserový projektor Hisense PL2 získal ocenění EISA Best Buy UST Projector 2024-2025, což je kategorie laserových projektorů s ultra krátkou promítací vzdáleností. Výhodou je variabilní úhlopříčka promítaného obrazu od 80“ do 150“ ve vysokém rozlišení. Projektor je ideálním přístrojem pro milovníky filmů, které nepochybně potěší i to, že disponuje certifikaci IMAX Enhanced a zároveň puristickým režimem Filmmaker mode pro autentický filmový zážitek. Podpora HDR včetně Dolby Vision je samozřejmostí; vestavěný audio systém pak nabízí prostorový zvuk ve formátu Dolby Atmos. Kompaktní zařízení tak víc než důstojně plní roli domácího kina, schopného promítat opravdu velký obraz. Dosahovaná úroveň jasu až 2700 lumenů znamená, že nemusíte mít obavy z projekce v prosvětleném prostředí, což bývá obvyklou slabinou projektorů.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světovou značkou domácích spotřebičů a spotřební elektroniky a oficiálním partnerem šampionátu UEFA EURO 2024™. Podle údajů společnosti Omdia se značka Hisense v roce 2023 i v prvním čtvrtletí roku 2024 umístila na 2. místě žebříčku celkového celosvětového prodeje televizorů a je lídrem v kategorii televizorů s úhlopříčkou 100 palců. Společnost prošla rychlou expanzí a nyní působí ve více než 160 zemích, přičemž se specializuje na multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie.

