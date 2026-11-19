Pro mnoho lidí je praní spojeno s dobře známými okamžiky nejistoty: neztratí oblíbený kašmírový svetr svůj tvar? Lze tuto látku bezpečně sušit v sušičce? Který program je vhodný pro smíšenou náplň? A kde je místo na sušení všeho prádla? Model 5i je navržen s ohledem na tyto obavy a v jednom spotřebiči spojuje funkci šetrná péče, kapacitu Fit&Max, čtyři hodnocení třídy A podle energetického štítku EU a technologii AI super praní a sušení.
Jeho systém sušení s tepelným čerpadlem udržuje přesnou teplotu 40 °C v režimu šetrné sušení, což je výrazně méně než u konvenčních kondenzačních modelů, a zajišťuje tak šetrnější péči o tkaniny při současném využití zpětného tepla pro vyšší účinnost. Díky kapacitě praní 12 kg a sušení 8 kg zvládne velký buben i větší náplně, zatímco standardní rozměry se přirozeně hodí do každé domácnosti.
Model 5i přináší inteligenci díky funkci AI super praní a sušení. Jeho 13 senzorů monitoruje faktory, jako je hmotnost náplně, tvrdost vody a teplota, a automaticky přizpůsobuje program každé náplni. Energetická účinnost třídy 4A také pomáhá snižovat náklady na energii při každodenním praní.
Tento přístup se promítá i do sady Společník AI pro praní prádla od Hisense, která byla představena na veletrhu IFA 2026. Díky rozpoznání vlastností oděvů vybírá tato sada automaticky vhodné prací a sušící cykly a podle toho upravuje proces, čímž vytváří plynulejší praxi typu „vlož a spusť" (automatického dávkování pracího prášku). Pro společnost Hisense by inteligentní technologie měla tiše pracovat v pozadí, zjednodušovat každodenní běžnou práci a dávat lidem více času na okamžiky, které život zpříjemňují.
O Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 180 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově prvenství v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–první pololetí 2026). Jako Původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální partner mistrovství Evropy ve fotbale UEFA EURO 2028 navazuje Hisense na svou tradici globálních sportovních partnerství a přibližuje lidem okamžiky, které sjednocují fanoušky po celém světě.
KONTAKT: PR oddělení společnosti Hisense: press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura pro společnost Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60147.