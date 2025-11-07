Hisense zrychluje pokrok ve strategii ESG prostřednictvím nových milníků udržitelnosti řízených umělou inteligencí

Autor:
  10:21
Čching-tao (Čína) 7. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hisense, přední světová značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes oznámila pokrok ve své strategii v oblasti environmentálních, sociálních a správních (ESG) cílů, čímž navazuje na strategický rámec stanovený ve své zprávě o ESG za rok 2024. S důrazem na „technologie poháněné umělou inteligencí" Hisense urychluje inovace ve výrobě, společenském přínosu i řízení prostřednictvím dvojí strategie založené na propojení inteligentních technologií a udržitelného rozvoje.

Světové ekonomické fórum nedávno ocenilo továrnu Hisense Hitachi v Huangdau jako první „maják udržitelnosti" („Sustainability Lighthouse") na světě v segmentu VRF a zároveň jako jediný závod s titulem „dvojitý maják" („dual Lighthouse"), čímž uznalo její průkopnickou roli v využívání umělé inteligence a digitalizace k rozvoji udržitelné výroby.

Nová strategická úroveň: ESG v centru pozornosti

Společnost Hisense zařadila ESG mezi svých šest klíčových strategií a propojuje svůj růst s dlouhodobou vizí vybudovat světově uznávanou společnost a značku. Stanovila si ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí uhlíku – dosáhnout vrcholu emisí do roku 2026 a uhlíkové neutrality do roku 2050 – a nadále začleňuje udržitelnost jako klíčový faktor konkurenceschopnosti. Spojením umělé inteligence s principy zeleného rozvoje Hisense proměňuje výrobu, dodavatelské řetězce i produkty tak, aby technologický pokrok přinášel sdílené hodnoty.

Umělá inteligence pro ekologickou výrobu

Společnost Hisense pokračuje v transformaci směrem k nízkouhlíkovému provozu prostřednictvím propojení umělé inteligence s principy zelené výroby. Její první Bílá kniha o uhlíkové neutralitě představuje konkrétní plány a postupy k dosažení těchto cílů. Hisense se podílela na tvorbě více než 130 technických norem pro zelené a nízkouhlíkové technologie, vybudovala čtyři bezuhlíkové továrny, 17 národních zelených továren a šest vzorových podniků udržitelného designu. Celkem 41 závodů získalo certifikaci ISO 14001, což potvrzuje závazek společnosti k využívání obnovitelných zdrojů energie a k udržitelnému rozvoji.

Technologie s lidským rozměrem: pro lidi a s posláním

Společnost Hisense zastává stanovisko, že technologie musí vždy sloužit lidem. Dlouhodobě podporuje veřejně prospěšné iniciativy zaměřené na vzdělávání, inkluzi a rozvoj komunit. Díky využití platforem založených na umělé inteligenci zvyšuje Hisense dosah a transparentnost těchto programů a zajišťuje efektivní rozdělování zdrojů. Za tyto aktivity získala mimo jiné hlavní cenu hlavní cenu za manažerskou praxi Ram Charan Management Practice Award a ocenění Forbes China Best ESG Employer (Nejlepší zaměstnavatel v oblasti ESG).

Na globální úrovni spolupracuje Hisense s nadací UEFA Foundation na programu, který umožňuje hospitalizovaným dětem ve 22 zemích setkat se s fotbalovými hvězdami. Společnost také spolupořádala šampionát Barrier-Free Championship na podporu sledování sportu bez bariér a v Indonésii spustila fotbalový program pro 60 školních týmů. Všechny tyto iniciativy jsou součástí závazku společnosti Hisense k „inovacím pro lepší život" pro lidi na celém světě.

Vynikající řízení a dodržování předpisů

Silné řízení tvoří základ pokroku společnosti Hisense v oblasti ESG. V roce 2024 získala certifikaci GB/T 35770-2022 / ISO 37301 pro systém řízení souladu, která zahrnuje sedm klíčových oblastí, mimo jiné správu a řízení, pracovní standardy, ochranu životního prostředí, boj proti korupci a dodržování obchodních předpisů.

Výhled do budoucna

Rok 2025 představuje pro společnost Hisense první rok plného nasazení umělé inteligence napříč celým jejím ekosystémem, a proto urychluje integraci AI do výzkumu, výroby, dodavatelských řetězců i služeb. Spojením inteligentních inovací s udržitelností se Hisense zavazuje vytvářet opakovatelné modely řešení pro globální agendu ESG a přinášet „technologie s lidským rozměrem" do milionů domácností po celém světě.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Působí ve více než 160 zemích a specializuje se na výrobu vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle údajů společnosti Omdia se Hisense v období za rok 2023 až první čtvrtletí roku 2025 umístila na 1. místě na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026™ se Hisense zaměřuje na globální sportovní partnerství jako prostředek propojení s publikem po celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2814099/image.jpg

KONTAKT: oddělení společnosti Hisense pro styky s veřejností: press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura zastupující společnost Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com

 

