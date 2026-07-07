Historický milník v české ortopedii: Brno hostilo první mezinárodní kurz Ponsetiho metody

Kurz byl určen lékařům a fyzioterapeutům, kteří se věnují léčbě nejčastější vrozené ortopedické vady nohou – pes equinovarus congenitus (PEC), v češtině známé jako „golfová noha“ a mezinárodně jako clubfoot. Akce se konala pod záštitou děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D.
Rozšíření sítě špičkových odborníků
Hlavním cílem této akce bylo rozšířit síť špičkově vyškolených odborníků a zajistit tak maximální dostupnost a kvalitu této šetrné léčby v České republice i v okolních státech. Dvoudenní program nabídl kombinaci teoretických přednášek a intenzivních praktických workshopů, včetně nácviku manipulací a sádrování na speciálních modelech či řešení komplikací.
„To, že se nám podařilo přivést do Brna špičkové britské lektory a uspořádat certifikovaný mezinárodní kurz Ponseti metody, je pro naši dětskou ortopedii významný krok kupředu. Získali jsme možnost předávat našim lékařům a fyzioterapeutům metodiku přímo od zkušených zahraničních odborníků, a to v podobě, která odpovídá současným mezinárodním standardům. Pro malé pacienty to znamená především větší jistotu kvalitní, správně vedené péče hned od prvních dnů života,“ uvádí MUDr. Karel Urbášek, Ph.D., vedoucí lékař dětské ortopedie Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno, který byl lokálním garantem kurzu.
Mezinárodní prestiž a dosah
Prestiž kurzu podtrhlo složení lektorského týmu. Vedoucími lektorkami byly mezinárodně uznávané expertky a přímé žačky objevitele této metody dr. Ponsetiho: dětská ortopedka Naomi Davis z Royal Manchester Children’s Hospital a dětská fyzioterapeutka Denise Watson-Tann z Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust. Lektorský tým skvěle doplnili MUDr. Michaela Fotlýnová Kassaiová (FN Brno) a MUDr. Pavol Rendek (NÚDCH Bratislava).
Výjimečnost akce potvrdil i její mezinárodní přesah – do Brna dorazilo 22 specialistů ze šesti zemí světa včetně Slovenska, Rakouska, Německa, Polska či Gibraltaru.
Kurz vznikl díky úzké spolupráci Fakultní nemocnice Brno, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, mezinárodní organizace Global Clubfoot Initiative (GCI) a pacientské organizace Achilleus z. s.
Zdroj: Fakultní nemocnice Brno
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Eva Zíková
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