Historický rekord na Běhej lesy. Na Jizerskou dorazilo rekordních 3804 běžců

Závodní den odstartovala největší výzva v podobě ultra závodu na 50 km. Náročnou trasu, která vede po stopách legendární zimní Jizerské 50 a byla již přes měsíc beznadějně vyprodána, ovládl Karel Splítek. O naprosto výjimečný moment se postarala Tereza Hluchá, která cílovou páskou proběhla jako první žena a v celkovém pořadí vybojovala fantastické druhé místo.
Po startu ultraběžců bedřichovský stadion rozzářily Dětské závody Dr. Max, do kterých se zapojilo 573 malých sportovců. Největší množství závodníků z celého dne si poté užívalo trasu Nova 11 km, na které mohlo obdivovat krásy loveckého zámečku Nová Louka i vodní nádrž Bedřichov na Černé Nise. Cílovou páskou proběhli jako první Zdeněk Pichl a Tereza Novotná.
Na dlouhé trase ČSOB 23 km si běžci v duchu jizerskohorské klasiky užili poctivou porci lesních kilometrů, výhledů i známých míst. Prvenství slavili Lukáš Olejníček a Aneta Císařová. Ten den již na čtvrtou závodní a zároveň nejkratší trasu se ještě naposledy srovnali běžci na startu krátké trasy na 5 kilometrů. Vítězství na této distanci vybojovali Jan Šmika a Kamila Netíková.
Velkou roli na závodech Běhej lesy dlouhodobě hraje charitativní rozměr celého seriálu. Ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB a společností Mastercard lesní smečka letos podporuje Nadační fond Mathilda, který pomáhá s výcvikem vodicích psů pro zrakově postižené. Díky solidaritě běžců se v průběhu letošní sezony podařilo na tuto dobrou věc vybrat už úctyhodných 458.375 Kč.
Protože se jednalo již o šestý závod v sezoně, svou třetí odměnu si po závodě mohli vyzvednout pravidelní účastníci zapojení do věrnostního programu Revír odměn od ČSOB a Mastercard. Na své si přišli také analytici výsledků, na které v zázemí čekal digitální výsledkový servis ve stanu Generali Investments CEE.
Bohatý program v zázemí myslel také na děti, rodiny i všechny, kteří si chtěli užít závodní den i mimo samotné tratě. Zakládající partner Lesy ČR připravil lesní pedagogiku a aktivity pro malé návštěvníky, zatímco v zóně Dr. Max nechyběly oblíbené služby pro závodníky ani lesní školka, která pomáhá rodičům skloubit vlastní závod s péčí o lesní mláďata.
Závodní den zpestřil i významný moment propojující letní Jizerskou se slavnou zimní Padesátkou. Přímo v zázemí stála kupa opravdového sněhu, u níž se závodníci s oblibou fotili. Součástí programu bylo také odhalení nové pamětní desky s dosavadními vítězi Jizerské 50, nově doplněné o členy Klubu mistrů. U slavnostního okamžiku nechyběly ani legendy závodu – Ladislav Míka, který absolvoval prvních 50 ročníků zimní Jizerské 50 v řadě, a Jiří Beran, jenž s pěti vítězstvími zůstává historicky nejúspěšnějším závodníkem tohoto závodu.
Zlatou tečkou celého dne bylo vyhlášení letošního krále a královny Jizerek, titulu pro nejrychlejšího muže a ženu v součtu zimní i letní verze závodu. Králem se letos stal Milan Kohout a královnou Olga Krčálová.
Další zastávkou seriálu Běhej lesy bude oblíbená Železná Ruda. Registrace na závody v okolí šumavských ledovcových jezer probíhají na behejlesy.cz.
Zdroj: Běhej lesy