Historický zlatý hattrick. Pražský klub JNS ovládl Evropu!

Domácí evropský šampionát se stal významným milníkem českého cheerleadingu. Nikdy v historii se evropského mistrovství nezúčastnilo tolik sportovců a Praha se na několik dní proměnila v centrum jednoho z nejrychleji rostoucích sportů na světě.
Největší pozornost na sebe strhl tým JNS Phoenix, který se stal mistrem Evropy v kategorii All Girl Elite. Pro sportovkyně jde již o třetí nejcennější titul letošní sezony. Nejprve získaly zlato jako reprezentantky Team Czechia na mistrovství světa národních reprezentací, následně ovládly klubové mistrovství světa a nyní přidaly i evropský titul.
Zlatý hattrick představuje historický úspěch českého sportovního cheerleadingu. Získat během jediné sezony tři nejvýznamnější tituly na reprezentační, klubové světové i evropské scéně je výkon, který se bezpochyby zapíše do historie českého sportu.
„Když to miluješ, není co řešit,“ usmála se prezidentka klubu Nikoleta Míková. „Tento úspěch je odrazem kvality našeho tréninkového programu a výsledkem mnohaleté systematické práce. Stojí za ním stovky hodin tréninku, obrovské nasazení sportovců, trenérů i rodičů. Nejsme jen sportovní klub. Jsme sportovní rodina. A právě to je naše největší síla.“
Velkou radost přinesl také juniorský tým JNS Silverbirds Junior Coed Advanced, který vybojoval stříbrné medaile. V tomto případě se doslova potvrdilo, že stříbrní ptáčci letos opravdu doletěli pro stříbro.
Sportovní cheerleading je moderní dynamický kolektivní sport založený na důvěře, disciplíně a dokonalé spolupráci celého týmu. Kombinuje akrobacii na zemi i ve vzduchu, gymnastiku, skoky, pyramidy, taneční prvky i práci s hudbou. Komplexně rozvíjí sílu, koordinaci, stabilitu, správné držení těla i psychickou odolnost a díky své atraktivitě patří mezi nejrychleji rostoucí sporty současnosti.
Přestože si jej mnoho lidí stále spojuje především s roztleskáváním, dnešní sportovní cheerleading je plnohodnotným výkonnostním sportem. Jeho dalším významným milníkem je připravovaná olympijská disciplína Olympic 16, ve které bude soutěžit osm žen a osm mužů. Také proto jsou dnes muži v cheerleadingu stále více vyhledávanými sportovci.
Úspěchy JNS Cheerleaders potvrzují, že Česká republika dnes patří mezi evropskou i světovou špičku.
Join New Spirit Allstars, největší cheerleadingový klub v České republice, nyní otevírá nábor nových členů. Do přípravných týmů přijímá děti již od 3 let věku, vítá dívky i chlapce a nabízí sport, který spojuje pohyb, přátelství, disciplínu i radost.
Pokud hledáte sport, který děti skutečně nadchne, naučí je spolupracovat, dodá jim sebevědomí a budou se k němu s radostí vracet, zkuste sportovní cheerleading. Více informací o náboru získáte na www.jns-cheerleaders.cz, přihlášku můžete zasat na e-mail info@jns-cheerleaders.cz.
Videodokumentace: https://www.youtube.com/@JNScheerleaders
Fotodokumentace: https://eu.zonerama.com/JNSCheerleaders/
Zdroj: JNS Cheerleaders z.s.
Kontakt:
Nikoleta Míková
JNS Cheerleaders, prezident
E-mail: nikol@jns-cheerleaders.cz
Tel.: 605113311