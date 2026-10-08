HIZENERGY představila v září na dvou evropských veletrzích komplexní řešení pro skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru

Na veletrhu Sustainable Solutions Kortrijk společnost HIZENERGY představila své klíčové produkty, včetně napájecích jednotek PCS-125K a PCS-460K, spolu s kapalinou chlazeným úložným systémem ES125kW-261/313kWh-LE. Toto zařízení, které splňuje evropské normy pro připojení k síti IEC a VDE, podporuje provoz v širokém teplotním rozmezí od -30 °C do 60 °C a disponuje funkcí VSG pro stabilizaci sítě i funkcí start ze tmy. Produkty rovněž splňují evropské požadavky na bezpečnost dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a směrnice NIS2. Kapalinou chlazená skříň EnerBox zabírá pouze 1,7 m2 podlahové plochy a využívá LFP články s dlouhou životností, které vydrží více než 8 000 nabíjecích a vybíjecích cyklů, a víceúrovňové mechanismy požární bezpečnosti. Společnost HIZENERGY reagovala na dva odlišné požadavky trhu: kompaktní, rychle nasaditelné zařízení pro malé a střední komerční objekty a vysoce výkonné systémy s možností rozšíření do klastrů pro velké průmyslové parky. Týmy přímo na místě analyzovaly reálné modely návratnosti investic na základě provozovaných zahraničních projektů a zajistily několik předběžných dohod o spolupráci.
Ve dnech 24. až 26. září se společnost HIZENERGY zúčastnila rumunského veletrhu ENERGY EXPO. Dr. Wang Fei se během kulatého stolu s odborníky podělil o své postřehy a uvedl, že systémy C&I BESS (komerčních a průmyslových bateriových úložišť energie) slouží jako flexibilní strategický prostředek k posílení energetické bezpečnosti, uvolnění ekonomických výhod a urychlení místní dekarbonizace továren, zemědělských areálů a průmyslových zón. V reakci na závaznou místní politiku v oblasti skladování energie v Rumunsku a sousedních regionech dodává HIZENERGY namísto generických standardních balíčků řešení šitá na míru a ověřená v praxi. Její systémy podporují flexibilní rozšiřování kapacity prostřednictvím paralelně zapojených jednotek PCS (systémů přeměny energie) a rychlé uvedení do provozu přímo na místě, což je vhodné jak pro modernizaci stávajících zařízení, tak pro výstavbu nových průmyslových parků.
V celé Evropě je již v provozu řada úložných systémů společnosti HIZENERGY, které pokrývají integraci fotovoltaiky, úložišť a nabíjení v závodech na výrobu stavebních materiálů, zemědělských mikrosítích a v případech využití energetické arbitráže. V souladu se svou strategií „technologicky orientovaný produkt plus lokalizované služby" nabízí společnost nepřetržitou online technickou podporu, regionální inženýry přímo na místě, místní sklad náhradních dílů a záruční balíčky na míru, aby evropským partnerům poskytovala komplexní podporu po celou dobu životního cyklu.
Více informací najdete na: https://en.hizenergy-ess.com/
Kontakt: Johnny, johnny@hizenergy-ess.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59542.