Hizenergy představuje ucelenou řadu C&I BESS pro evropskou energetickou transformaci

Klesající náklady na systémy dále posilují ekonomickou výhodnost akumulace energie za elektroměrem pro továrny, průmyslové parky a komerční objekty. Špičková řada ENERBOX společnosti HIZENERGY podporuje tři základní provozní režimy: připojení k síti, provoz mimo síť a plynulé přepínání mezi režimy připojení a odpojení od sítě. Skříň typu „vše v jednom" s připojením na střídavý proud nabízí výkon 125 kW s energetickou kapacitou 261 kWh / 313 kWh, kterou lze rozšířit paralelním zapojením skříní.
Řešení maximalizují vlastní spotřebu fotovoltaické energie, zajišťují vyrovnávání špiček, energetickou arbitráž, přístup na trh s podpůrnými službami a zálohování kritického zatížení. Jednotky splňují bezpečnostní testy podle normy UL 9540A a lze je plně uvést do provozu na místě do dvou hodin. Společnost HIZENERGY má v provozu systémy po celé Evropě. Nizozemsko funguje jako její středoevropské centrum, kde se nachází regionální kancelář, sklad a největší servisní středisko, doplněné celkem 12 servisními místy po celé Evropě. Osvědčené příklady použití zahrnují integraci fotovoltaiky, baterií a nabíjení elektromobilů, odolné zálohování mikrosítí a energetickou arbitráž zaměřenou na zisk. HIZENERGY se může pochlubit 16 lety zkušeností s vlastním vývojem systémů PCS a drží hodnocení BloombergNEF Tier 1 a certifikaci bankovní způsobilosti od TÜV SÜD.
„Bateriová úložiště pro komerční a průmyslové účely otevírají řadu zdrojů přidané hodnoty: zlepšení ekonomiky podnikání, spolehlivou energetickou bezpečnost a skutečný pokrok v dekarbonizaci pro evropské podniky," uvedl Dr. Fei Wang. Tento hardwarově-softwarový ekosystém je vhodný jak pro novostavby, tak pro modernizaci průmyslových a komerčních objektů. Další informace najdete na https://en.hizenergy-ess.com/
Kontakt: Johnny Han, johnny@huaz-tec.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59883.