HIZENERGY si udržela status Tier 1 v žebříčku BloombergNEF i přes přísnější hodnotící kritéria pro 4. čtvrtletí roku 2026

Hodnocení BNEF Tier 1, které je široce přijímáno finančními institucemi, vlastníky aktiv, dodavateli EPC (projekty od úvodního návrhu až po předání hotového funkčního díla) a institucionálními investory po celém světě, se zaměřuje na bankovní bonitu, nezávisle ověřené provozní výsledky, technickou robustnost a spolehlivé přeshraniční dodávky. Díky přísnějšímu výběru v tomto čtvrtletí představuje trvalé zařazení do kategorie Tier 1 silnější a důvěryhodnější potvrzení schopností dodavatele. Společnost HIZENERGY si udržela své postavení v kategorii Tier 1 díky rostoucímu portfoliu reálných projektů ověřených třetí stranou, prokázané bankovní bonitě a vyspělé globální dodavatelské síti s regionálním zakotvením.
HIZENERGY se zaměřuje na komerční a průmyslové systémy pro skladování energie za elektroměrem. Její vlajková loď, řada EnerBox, a kapalně chlazené platformy BESS slouží k různým scénářům konečného využití. Jde o výrobní závody, průmyslové parky, střešní fotovoltaické elektrárny, logistická centra, dobíjecí stanice pro elektromobily, chladírenské sklady a komerční budovy. Tyto integrované systémy podporují řadu zdrojů příjmů: vyrovnávání špiček a snižování poplatků za odběr, velkoobchodní energetickou arbitráž, maximalizaci vlastní spotřeby fotovoltaické energie, plynulé záložní napájení kritických zátěží mimo síť, stabilizaci napětí a účast na trzích s reakcí na poptávku a podpůrnými službami. Díky našemu interně vyvinutému PCS (systému řízení produktů) dodáváme řešení na míru s řízením přizpůsobeným konkrétnímu místu a strategiemi šitými na míru podnikům. Takto otevíráme víceúrovňové zdroje příjmů a zároveň pomáháme klientům odložit nákladné investice do modernizace rozvodné sítě.
Jádrem naší koncepce při navrhování produktů zůstává dlouhodobá provozní spolehlivost. Namísto honby za krátkodobými tržními trendy klade HIZENERGY důraz na jistotu projektů – což je nejdůležitější požadavek pro vlastníky aktiv a investory. Naše standardizovaná produktová řada v kombinaci s lokalizovaným uvedením do provozu přímo na místě, poprodejním a technickým servisem přináší finančně připravená a předvídatelná úložná zařízení navržená pro desítky let cyklického provozu.
HIZENERGY se vypořádává s neustálou cenovou volatilitou a cyklickými změnami v odvětví skladování energie a nadále poskytuje mezinárodním partnerům v praxi ověřená a bezpečnostně certifikovaná řešení pro skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru spolu se službami pokrývajícími celý životní cyklus. Úzce spolupracujeme se zainteresovanými stranami po celém světě na budování odolného, transparentního a důvěryhodného dodavatelského řetězce pro komerční a průmyslové úložiště. Takto urychlujeme zavádění decentralizovaných obnovitelných zdrojů a zajišťujeme flexibilní a bezpečnou energetickou kapacitu pro komerční a průmyslové uživatele. Další informace najdete na https://en.hizenergy-ess.com/
KONTAKT: Johnny Han, johnny@huaz-tec.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59894.