Hlas mladé generace, nadějná zpěvačka Adéla Zouharová, pokřtila své první album

Album s názvem Já & Ty je prvním uceleným hudebním počinem talentované zpěvačky, hvězdy nastupující generace, Adély Zouharové, která nedávno oslavila šestnácté narozeniny. Její tvorba reflektuje dospívání mladé dívky v dnešním světě, se kterým se dle jejich slov může ztotožnit většina mladých posluchačů. "Album obsahuje rychlejší i pomalejší písně, některé zamilovanější, jiné naopak se smutným nádechem. Nejvíce pyšná jsem na píseň Touha, ta je mou oblíbenou," prozradila Adéla Zouharová, která se těší silné popularitě na sociálních sítích. Její první hudební videa na platformě YouTube dosahují i několikamilionových počtů zhlédnutí.

Se zpěvem začala Adéla už v šesti letech, své štěstí zkoušela i v několika pěveckých soutěžích. V deseti letech poprvé vystoupila na koncertu. Na pódiích se od té doby objevuje pravidelně, třeba s hudebníkem Raegem v pražské Lucerně. Adéla Zouharová se věnuje studiu muzikálového herectví. "S touto školou už jde moje pěvecká kariéra skvěle skloubit, a tak můžu říct, že se mohu věnovat zpěvu i studiu souběžně naplno," uvádí zpěvačka, jejíž snem je mimo jiné koncertovat v pražské O2 aréně. "Ráda bych řekla, že takový rok 2030 by mohl být reálný, co se týče splnění tohoto dílčího snu," dodává směle.

Pondělní křest svedl do pražského hotelu mnoho zpěvaččiných podporovatelů, půvabná Adéla na pódiu předvedla tři písně, nejprve singl Aspoň chvíli, poté s pěveckým kolegou Filipem Antoniem píseň z muzikálu Janka Leteckého Hamlet a do třetice i ukázku z nového alba s názvem Mám ráda.

Mladá zpěvačka vzhlíží k těm nejlepším ve svém oboru. Jejími hudebními vzory jsou ikonické zpěvačky Beyoncé a Arianna Grande, Lucie Bílá s Ewou Farnou či mladá hvězda Madison Beer. Insiraci čerpá i od svých zkušenějších podporovatelek Leone Machálkové a Andrey Tögel Kalivodové. "Je pro mě velká čest, že mi Leona s Andreou pokřtily první album a podporují mě na mé cestě, předávají mi mnoho inspirace,” říká Adéla. Za perfektní podporu je vděčná i svým rodičům. “Moje kariéra začala pěveckými soutěžemi, kam mě rodiče doprovázeli. Oni objevili můj talent a motivovali mě k tomu, abych na něm tvrdě pracovala. Investují do mé kariéry čas i prostředky, za což jsem jim opravdu velice vděčná," uvádí pokorně. "Žene mě nejen podpora rodiny, přátel a sledujících a fanoušků, ale i touha dokázat opak všem těm, kteří mi na začátku říkali, že na to nemám. To mě motivuje," dodává.

Křest alba Já & Ty byl prvním důležitým milníkem letošní sezony, ta ale bude pokračovat v divokém tempu. "Aktuálně pracujeme na jednotlivých videoklipech k písním na albu, z nichž první už vyšly na mém youtubovém kanále. V květnu a červnu plánuju koncerty v pěti městech a v létě bych se měla objevit na několika festivalech, třeba na Bezvafestu," nastínila své letošní plány.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.