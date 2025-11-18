Hlas onkologických pacientů představuje Cestu pacienta s plicní fibrózou

Spolek Hlas onkologických pacientů (HOP) rozšiřuje svou podporu pacientů o další závažnou diagnózu – plicní fibrózu. Na webu hlaspacientu.cz je nyní veřejně dostupná nová Cesta pacienta s plicní fibrózou – praktický průvodce, který pacientům a jejich blízkým pomáhá orientovat se od prvních příznaků, přes diagnózu, léčbu až po každodenní život s nemocí. Materiál vznikl ve spolupráci s předními odborníky.
„Ačkoliv se náš spolek věnuje především pacientům s nádory, působnost organizace se přirozeně rozšiřuje i na příbuzné a často související oblasti. Plicní fibróza má mnoho společných rysů s onkologickými nemocemi – vážný průběh, často pozdní zachycení a potřebu multidisciplinární péče, psychologické pomoci i paliativní podpory,“ vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně výboru HOP.
Raná stadia lze zachytit v rámci onkologického screeningu
Navíc u řady pacientů dochází k překryvu diagnóz: plicní fibróza může vzniknout jako důsledek protinádorové léčby (zejména radioterapie a některé chemoterapie), po transplantaci kostní dřeně (tzv. post-transplantační plicní postižení), nebo se objevuje paralelně u lidí sledovaných pro podezření na rakovinu plic. Navíc je pak často překážkou, zejména je-li pokročilá, pro moderní cílené metody léčby nádorů, jako je například imunoterapie. Pacienti s plicní fibrózou mají bohužel až 30% riziko, že se u nich vyvine nádor plic přímo ve fibrotických změnách v průběhu nemoci.
„Řadu nemocných s plicní fibrózou nejsme schopni zachytit včas a přicházejí až s pokročilým onemocněním. Přitom Program časného záchytu rakoviny plic nám pomáhá odhalit nejen časná stadia nádorů, ale i jizevnaté změny plic, které mohou být začátkem plicní fibrózy. Vzhledem k tomu, že současnou léčbou dokážeme rozvoj plicní fibrózy pouze zpomalit a nedokážeme fibrózu vyléčit, je zásadní, aby byla léčba nasazena co nejdříve. Platí také, že jedním z hlavních rizikových faktorů pro rozvoj plicní fibrózy je také kouření. Dlouholetí kuřáci tedy mají o důvod víc, proč se svého ošetřujícího lékaře zeptat na účast v programu časného záchytu rakoviny plic. U obou diagnóz platí, že čím dříve je započata správná léčba, tím lepší má pacient prognózu,“ vysvětluje prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1.LF UK z FTN v Praze a garantka programu screeningu rakoviny plic v ČR.
„Mezi onkologickými pacienty se stále častěji setkáváme s lidmi, kteří bojují nejen s nádorem, ale také s chronickým plicním onemocněním, jako je fibróza. Dává smysl, abychom stáli i při nich – mají podobné obavy, procházejí náročnou léčbou a potřebují spolehlivý zdroj informací a opory,“ doplňuje Mgr. Petra Adámková.
Co Cesta pacienta s plicní fibrózou obsahuje
- Jasně strukturovaný postup od prvních příznaků po stanovení diagnózy
- Vysvětlení léčby, rehabilitace a možností transplantace plic
- Užitečné odkazy
- Doporučení pro zvládání každodennosti, psychické zátěže a paliativní péče
- Informace o tom, jak si včas říci o pomoc, léčbu kyslíkem nebo druhý názor
O Hlasu onkologických pacientů
Hlas onkologických pacientů je spolek sdružující pacientské a podpůrné organizace pečující o zdravotní, sociální a psychologické potřeby lidí s rakovinou. Projekt Cesta pacienta pomáhá nemocným i jejich blízkým porozumět diagnóze a orientovat se v systému péče – nyní i v oblasti plicních fibróz.
