Hlas onkologických pacientů rozšiřuje podporu i na oblast hematoonkologie

Hematoonkologické diagnózy – nejčastěji leukémie, lymfomy či mnohočetný myelom – patří k závažným nádorovým onemocněním, která významně zasahují do krvetvorby a fungování imunitního systému. Přinášejí s sebou celou řadu výzev: od složité a často dlouhodobé léčby přes zvýšené riziko infekcí až po nutnost vyrovnat se s psychickou zátěží a změnami v každodenním životě. Tyto nemoci tak zásadně ovlivňují nejen samotné pacienty, ale i jejich rodiny a blízké.
Právě proto se po celém světě v září konají kampaně na podporu povědomí o hematoonkologických onemocněních. Pacientské organizace a odborné společnosti připomínají potřebu včasného záchytu a zdůrazňují význam dostupnosti moderní léčby a komplexní psychosociální podpory. HOP se k této mezinárodní iniciativě připojuje prostřednictvím nové webové sekce, která pacientům i jejich rodinám nabízí praktické a ověřené podklady na jednom místě.
Stránka hlaspacientu.cz/hematoonkologie přináší ucelený a srozumitelný obsah garantovaný odborníky. Pacienti a jejich blízcí zde najdou základní vysvětlení pojmu hematoonkologie, přehled funkcí a složení krve, popisy příznaků a možností diagnostiky i léčby nejčastějších diagnóz. Web se věnuje také praktickým otázkám spojeným se životem s nemocí, poskytuje rozcestník na pacientské organizace a část mýty a fakta, která pomáhá vyvracet časté omyly.
„Velký ohlas mají naši průvodci Cesta pacienta, které jsme již připravili pro nemocné s mnohočetným myelomem a lymfomem. Jsou to materiály, které pomáhají lidem zvládat každodenní realitu života s nemocí. Proto nyní spolupracujeme s odborníky a pacientskými organizacemi na průvodcích pro další hematoonkologické diagnózy,“ říká Petra Adámková, předsedkyně výboru HOP.
O Hlasu onkologických pacientů
Hlas onkologických pacientů (HOP) je spolek tvořený nestátními neziskovými organizacemi – pacientskými a podpůrnými spolky, které se věnují zdravotním, sociálním i psychologickým potřebám onkologických pacientů a jejich blízkých.
Více na: www.hlaspacientu.cz