Hlas onkologických pacientů se připojuje ke Světovému dni bez tabáku

Organizace Hlas onkologických pacientů (HOP) se dlouhodobě věnuje komplexní podpoře nemocných a intenzivní osvětě. U příležitosti Světového dne bez tabáku 31. května připomíná, že rozhodnutí skoncovat s cigaretami má pro společnost stěžejní význam. Připojuje se tak k celosvětovému apelu s jasným vzkazem: nekouření je naprosto klíčové nejen jako prevence pro zdravou populaci, ale hraje zásadní roli také u pacientů, kteří již bojují s onkologickým onemocněním.
Pro pacienty s onkologickou diagnózou je zanechání kouření velmi důležité pro úspěch samotné protinádorové terapie. Aktivní kouření totiž prokazatelně snižuje účinnost chemoterapie, radioterapie i moderní biologické léčby. Rozsáhlé studie(1) navíc potvrzují, že pacienti, kteří během léčby dál kouří, vykazují vyšší riziko toxicity, horší léčebnou odpověď a celkově vyšší úmrtnost oproti těm, kteří s tabákem skoncovali. Nekouření naopak tělu pomáhá mnohem lépe zvládat náročné nežádoucí účinky léčby a podporuje celkovou regeneraci.
Pro zdravou populaci je konec s cigaretami tím nejlepším možným krokem v prevenci celé řady onemocnění. Tabákový kouř nestojí pouze za vznikem rakoviny, ale zapříčiňuje i rozvoj dalších fatálních plicních nemocí, jako je plicní fibróza, která bez včasného zásahu vede k nevratnému poškození plic.
Závislost je nemoc, na niž existuje účinná léčba
Mnoho kuřáků dobře zná realitu odvykání, které není snadné. Tabáková závislost je silná; jde o chronickou a relapsující nemoc a úspěšnost odvykání vlastní silou se dlouhodobě pohybuje jen okolo 3 až 5 %. Odvykání však nemusí být pouze otázkou vůle, protože existují možnosti účinné léčby, které mnohonásobně zvyšují úspěšnost odvykání.
„Pokud někdo zkoušel přestat bez léků, většinou dobře ví, že to vůbec není lehké a že se může cítit mizerně, být nervózní, nesoustředěný, mít hlad a přibírat,“ doplňuje k úskalím odvykání prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., přední odbornice na léčbu závislosti na tabáku. „Pokud se nedaří přestat svépomocí, měl by kuřák vyhledat odbornou pomoc. Kontakty může najít třeba na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz, kde je asi 40 center pro závislé na tabáku, která sídlí v nemocnicích,“ vysvětluje paní profesorka v rozhovoru pro HOP.
Podpora časného záchytu onemocnění
V rámci uceleného přístupu k prevenci HOP dlouhodobě podporuje také Program časného záchytu rakoviny plic. Tento screeningový program je u rizikových osob obrovským přínosem, protože pomocí nízkodávkového CT dokáže zachytit jak počínající nádory v bezpříznakovém, a tedy léčitelném stadiu, tak i jiná vážná plicní onemocnění včetně plicní fibrózy. „Aktuálně probíhají odborné diskuse o dalším rozvoji programu. To vítáme, protože je důležité, aby byly správně nastaveny postupy péče o pacienty, u kterých screening odhalí i jiné než nádorové nálezy,“ vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.
Rovněž u bývalých kuřáků ještě řadu let po zanechání kouření přetrvává zvýšené riziko plicních i dalších onemocnění. Proto by se o stav svých plic měl zajímat každý dřívější i současný kuřák a konzultovat dostupné možnosti vyšetření se svým ošetřujícím lékařem.
Cesty pacienta a brožura pro odvykající kuřáky
Jednou z vysoce oceňovaných aktivit HOP je tvorba praktických průvodců – Cest pacienta, které srozumitelně provázejí nemocné složitým procesem diagnostiky a léčby. K již vydaným materiálům pro pacienty s karcinomem plic či plicní fibrózou přibyla také novinka pro všechny, kdo chtějí skončit s kouřením.
„Hlavním cílem našich průvodců je pomoci nemocným i jejich blízkým orientovat se v labyrintu českého zdravotnického systému. Do tohoto portfolia zcela přirozeně a logicky zapadá náš nejnovější přírůstek, Cesta pacienta od cigarety k abstinenci. Mapuje moderní možnosti léčby závislosti, ukazuje kuřákům, že na tento boj nemusí být sami, a vede je krok za krokem k úspěšnému odvykání,“ doplňuje na závěr Mgr. Petra Adámková.
Zdroje: The effect of current smoking on mortality in cancer patients
