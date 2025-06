Hlasujte o ekologický projekt tohoto roku. E.ON Energy Globe představil šestici finalistů

„Před sedmnácti lety jsme do Česka přivedli tuto soutěž, abychom upozorňovali na důsledky klimatických změn a potřebu udržitelného chování. Již sedmnáct let tedy sledujeme nadšence, kteří inovují a hledají nové způsoby udržitelného jednání, a společně inspirujeme komunity a podniky, aby je podporovaly. Cesta k udržitelnější budoucnosti nekončí. Stále je před námi dlouhodobá práce. Například jen energetická transformace, která aktuálně probíhá, je proces na další desetiletí. To vše tady vytváříme společně s minulými, současnými i budoucími účastníky této soutěže a celou českou populací,“ říká Claudia Viohl, kterou těší fakt, že udržitelnost a ekologie nejsou pro Čechy neznámým pojmem.

Studie ukazuje, že Češi jsou v otázce udržitelnosti pragmatičtí

Z průzkumu, který si společnost E.ON nechala v oblasti udržitelnosti udělat vyplývá, že mezi Čechy je 12 % nadšenců, kteří jsou ochotni investovat finanční prostředky nebo snížit svůj komfort, aby žili udržitelně. Existuje tady i pohodlná většina 56 %, která se snaží žít udržitelně, ale bez přílišných kompromisů. Udržitelný životní styl vnímá 16 % respondentů, ale mají pocit, že není praktický. Dále 9 % se o udržitelnost nezajímá a jen 6 % procent ji odmítá jako vymyšlenou pohádku. Výzkum a soutěž EGA společně dokazují, že mezi námi jsou inovátoři, kteří věří v udržitelnost a jsou ochotni proměnit vize v konkrétní projekty.

Vítěz bude znám na brněnském E.ON Ekofestivalu

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence a jejich projekty, které zlepšují krajinu kolem nás, šetří přírodu a energie a přispívají k trvalé udržitelnosti. Do letošního sedmnáctého ročníku se od začátku roku přihlásilo o 35 % projektů více než v minulém roce. Šest finalistů vybrali experti z Akademie věd. Každý projekt má svého ambasadora z řad známých osobností, který ho provede následujícími třemi měsíci a bude se pro něj snažit získat co největší podporu. Svůj projekt podporují a propagují herci Jitka Čvančarová, Saša Rašilov, Jan Cina, Gabriela Heclová a Marek Lambora či skateboardista Maxim Habanec. Tváří celé soutěže je herečka a zpěvačka Veronika Khek Kubařová, která E.ON Energy Globe podporuje řadu let.

Vítěz si ze soutěže odnese 500.000 korun na další rozvoj svého projektu a další finalisté dostanou ceny od dalších partnerů soutěže. Nakoupit produkty za 100.000 korun budou moci účastníci u společnosti Ptáček – topení, voda, plyn. Voucher v hodně 50.000 korun na nákup v obchodech Hornbach věnovala společnost Hornbach Baumarkt CS. Své produkty v hodnotě 50.000 korun věnuje společnost DE Dietrich a produkty ve stejné částce daruje i společnost Trilux. Novým partnerem je pak společnost Tierra Verde, která věnuje finalistům voucher v hodnotě 50.000 korun.

Z prázdnou neodejdou ani hlasující. Ve hře je pro vylosované hlasující let balonem, ubytování v hotelu Galant v Mikulově (vítěz E.ON Energy Globe z roku 2013), poukázky na nákup v hodnotě 2000 korun od společnosti Hornbach a pět ekobalíčků.

„Hlasovat může veřejnost do konce srpna na webu www.energyglobe.cz. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne na E.ON Ekofestivalu, který se letos bude konat už třetím rokem a podruhé to bude v Brně. V sobotu 6. září čeká na příchozí v areálu Nové Zbrojovky den plný udržitelné zábavy. Připravíme koncerty, workshopy a další udržitelné aktivity pro děti i dospělé, rozhovory vedené DVTV a lokální občerstvení a řadu dalších věcí,“ doplňuje Šárka Dvořáková z marketingu společnosti E.ON, která má soutěž E.ON Energy Globe na starost.

Kdo se ve finále uchází o přízeň veřejnosti?

Nadace Pro půdu usiluje o zachování zdravé a úrodné půdy tím, že ji vykupuje a svěřuje do péče drobným ekologickým zemědělcům, kteří hospodaří šetrně a s respektem k přírodě. Tento jedinečný model v Česku podporuje lokální produkci, biodiverzitu a komunitní život, přičemž zajišťuje, že půda zůstane dostupná i pro budoucí generace. Nadace je součástí evropské sítě Access to Land a od svého založení v roce 2016 již podpořila několik malých farem, které dnes obhospodařují přibližně 500 hektarů půdy.

Projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické aktivně obnovuje a chrání přírodní prostředí na téměř 700 hektarech po celé České republice. Vznik sedmi parků, jako jsou Josefovské louky nebo Zbudovská blata, pomáhá chránit ohrožené druhy ptáků a dalších živočichů, obnovuje mokřady a krajinu a zároveň nabízí prostor pro vzdělávání i odpočinek veřejnosti. Projekt je otevřený dobrovolníkům, dárcům i návštěvníkům a do roku 2042 plánuje park v každém kraji.

Společnost Dekonta vyvinula v Kralupech nad Vltavou unikátní technologii pro ekologickou recyklaci vysloužilých fotovoltaických panelů, která umožňuje efektivní oddělení a opětovné využití skla, kovů a dalších cenných materiálů. Linka s nízkou energetickou náročností a bez produkce odpadních vod dokáže zpracovat až 2000 tun panelů ročně. Projekt představuje důležitý krok k udržitelnosti solární energetiky a příklad úspěšné spolupráce výzkumu, státu a soukromého sektoru.

Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy Fortemix v Paskově od studia Projekt Studio představuje inspirativní příklad ekologické transformace průmyslové architektury. Projekt kombinuje recyklované materiály, zelené fasády, střechy a inovativní technologie pro snížení energetické náročnosti a spotřeby vody. Díky důrazu na udržitelnost, cirkulární ekonomiku a zdravé pracovní prostředí vznikla moderní a estetická budova, která ukazuje cestu k odpovědnému rozvoji průmyslových areálů.

Bylinná farma Květomluva na jihu Valašska je příkladem, jak lze i z neúrodné půdy vytvořit ekologicky certifikované hospodářství bez dotací. Rodina Fryzelkových zde pěstuje hypoalergenní potraviny v AIP kvalitě a zároveň inspiruje ostatní k udržitelnému zemědělství. Farma se věnuje také ekologické výchově a zachování tradičních metod, čímž propojuje péči o krajinu s moderním přístupem k produkci zdravých potravin.

Projekt LASAR přináší revoluční řešení pro opravy satelitů a likvidaci kosmického smetí pomocí laserové technologie. Český studentský tým vyvinul metodu dálkového resetování nebo navádění nefunkčních družic zpět do atmosféry, kde bezpečně shoří. Projekt získal mezinárodní uznání v soutěži NASA Conrad Challenge a disponuje vlastním testovacím satelitem LASARsat. Kromě technologického přínosu nabízí i vzdělávací aktivity pro středoškoláky, kteří si mohou vyzkoušet práci s reálnými vesmírnými technologiemi.

