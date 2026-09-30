Hlasujte ve Visa Ceně veřejnosti 2026 a vyhrajte iPhone 17

Visa Cena veřejnosti je součástí soutěže Zlatá koruna, která už 24 let pomáhá veřejnosti orientovat se ve světě finančních produktů. Zatímco o výsledcích odborných kategorií rozhoduje Finanční akademie složená z více než 400 odborníků, v Ceně veřejnosti rozhodujete vy.
Jak hlasovat?
Hlasování je jednoduché a nezabere víc než minutu:
- Otevřete hlasování.
- Vyberte finanční produkt, kterému chcete dát svůj hlas.
- Odešlete hlas.
Hlasováním v anketě Visa Cena veřejnosti získáváte šanci vyhrát iPhone 17 a další ceny, které jsme pro letošní ročník připravili.
O výsledcích a vítězi Visa Ceny veřejnosti budeme informovat na sociálních sítích Zlaté koruny. Sledujte nás, ať vám nic neunikne.
Jaký produkt vybrat?
Vyberte produkt, který sami používáte, kterému důvěřujete nebo který podle vás nabízí nejlepší služby a podmínky. Nemusíte být finanční odborník, rozhoduje váš vlastní pohled a zkušenost.
[HLASUJTE VE VISA CENĚ VEŘEJNOSTI]
„Lidé dnes od finančních produktů očekávají jednoduchost, férové podmínky a reálný přínos. Visa Cena veřejnosti ukáže, které produkty tato očekávání naplňují,“ říká Filip Doležal, manažer projektu Zlatá koruna.
Visa: partner, který podporuje finanční gramotnost
Jsme hrdí na to, že i letos je partnerem ankety společnost Visa, která dlouhodobě podporuje inovace a rozvoj moderních finančních služeb.
„Ve Visa věříme, že informovaní spotřebitelé pomáhají posouvat celý finanční trh vpřed. Visa Cena veřejnosti dává lidem možnost ocenit produkty, kterým důvěřují a které jim skutečně usnadňují každodenní život. Jsme rádi, že můžeme být součástí iniciativy, která už řadu let pomáhá Čechům lépe se orientovat ve světě financí,“ doplňuje Viktor Nábělek, obchodní ředitel, Visa.
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Zdroj: Zlatá koruna
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59394.