Hlavní cenu soutěže efektivity IEA25 získalo LEGO

Praha 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Již 18. ročník soutěže efektivity Internet Effectiveness Awards ocenil byznysově úspěšná digitální řešení. Cenu Grand Prix si odnesla agentura Digital Vision Czech Republic za projekt pro LEGO. V porotě zasedlo 17 expertů z oboru digitálních projektů.

"Jsme nadšení, že se koncept soutěže zaměřené čistě na efektivitu digitálních řešení stále těší takovému zájmu. Hlásí se nám rodinné firmy, státní instituce, neziskové organizace i velké značky jako Česká spořitelna, Notino, MONETA Money Bank, ČSOB Pojišťovna a další. Ani letos to porota neměla jednoduché a mnohdy to bylo těsné, ale nakonec vybrala zasloužené vítěze a my jim srdečně gratulujeme," ohodnotil proběhlý ročník Radovan Jelen, předseda správní rady Asociace.BIZ, která soutěž IEA pořádá již od roku 2005.

Digital Vision Czech Republic zazářila s projektem pro LEGO

Na slavnostním galavečeru v pražském Royal Theatre si hlavní cenu Grand Prix odnesla agentura Digital Vision Czech Republic za projekt "Nahrazení produktů v LEGO spotu pomocí 3D a VFX". Porotce nadchlo využití moderních technologií a škálovatelnost projektu. Zadavateli toto řešení snižuje náklady na tvorbu nových kampaní o více než 90 %. A také mu šetří nervy.

Digital Vision Czech Republic (člen Media Factory Group) je partnerem The LEGO Group již déle než 15 let a pomáhá LEGO týmům řešit jejich problémy v digitálním světě. Tento projekt vznikl stejně jako ostatní, tedy ze zdánlivě neřešitelné situace a potřeby odvážného a unikátního řešení.

První místa jednotlivých kategorií si odnesly tyto tandemy

Vítězové kategorií podle typu řešení:

  • Weby a portály: ATWEL International, s.r.o. a UOL Akademie s.r.o.
  • E-commerce B2C: PragueBest s.r.o. a Harfasport a.s.
  • Mobilní aplikace: Giant interactive s.r.o. a TOP CARD s.r.o.
  • Výkonnostní marketing: AITOM Digital s.r.o. a AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
  • E-commerce B2B: ATWEL International, s.r.o. a UOL Akademie s.r.o.
  • Brandová kampaň: Cognito.CZ, s.r.o. a Česká filharmonie
  • Digitální transformace: Digital Vision Czech Republic, a.s. a The LEGO Group (LEGO Trading s.r.o.)
  • Využití umělé inteligence: AITOM Digital s.r.o. a AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
  • Influencer marketing: PHD Czech / FUSE a AmRest s.r.o.
  • Sociální sítě: Fragile media s.r.o. a innogy Energie, s.r.o.

Vítězové oborových kategorií:

  • Banky, pojišťovny, finance: evisions advertising s.r.o. a ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
  • Cestovní ruch, zdraví a gastronomie: Cognito.CZ, s.r.o. a Con Gusto s.r.o.
  • Energetika a průmyslové firmy: BETTER MARKETING, s.r.o. a MAPEI, spol. s r.o.
  • Spotřební a rychloobrátkové zboží: Pickerly s.r.o. a Holokolo
  • IT, telekomunikace a média: MEDIA FACTORY Czech Republic a.s. a CONTIN s.r.o.
  • Udržitelnost a ekologie: Digital Vision Czech Republic, a.s. a The LEGO Group (LEGO Trading s.r.o.)
  • Lidské zdroje a personalistika: Webout You s.r.o., JuiceUp s.r.o. a Česká spořitelna, a.s.
  • Obchody a služby: PragueBest s.r.o. a Harfasport a.s.
  • Státní a neziskový sektor, kultura a vzdělávání: AITOM Digital s.r.o. a CEVRO Univerzita, z.ú.

Mezi nejúspěšnější agentury se letos zařadily AITOM Digital s deseti oceněními, shodně Effectix a Cognito s pěti cenami a také evisions advertising a LCG New Media se čtyřmi cenami. Kompletní výsledky najdete na stránkách https://www.iea.cz/.

Soutěž Internet Effectiveness Awards

Jedná se o nejvýznamnější českou soutěž efektivity digitálních projektů. Od roku 2005 ji pořádá Asociace dodavatelů internetových řešení. Efektivitu a přínosy konkrétních projektů hodnotí porota složená z odborníků na digitální řešení.

Asociace.BIZ – Asociace dodavatelů internetových řešení, z.s.

Asociace sdružuje přední digitální a vývojářské agentury v ČR. Její členové realizují přes 1 500 projektů ročně a společně se podílí také na vzdělávání klientů v oblasti digitálního prostředí. Již od roku 2005 je organizátorem soutěže Internet Effectiveness Awards.

 

Zdroj: Asociace dodavatelů internetových řešení

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

