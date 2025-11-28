Hlavní cenu soutěže efektivity IEA25 získalo LEGO

"Jsme nadšení, že se koncept soutěže zaměřené čistě na efektivitu digitálních řešení stále těší takovému zájmu. Hlásí se nám rodinné firmy, státní instituce, neziskové organizace i velké značky jako Česká spořitelna, Notino, MONETA Money Bank, ČSOB Pojišťovna a další. Ani letos to porota neměla jednoduché a mnohdy to bylo těsné, ale nakonec vybrala zasloužené vítěze a my jim srdečně gratulujeme," ohodnotil proběhlý ročník Radovan Jelen, předseda správní rady Asociace.BIZ, která soutěž IEA pořádá již od roku 2005.
Digital Vision Czech Republic zazářila s projektem pro LEGO
Na slavnostním galavečeru v pražském Royal Theatre si hlavní cenu Grand Prix odnesla agentura Digital Vision Czech Republic za projekt "Nahrazení produktů v LEGO spotu pomocí 3D a VFX". Porotce nadchlo využití moderních technologií a škálovatelnost projektu. Zadavateli toto řešení snižuje náklady na tvorbu nových kampaní o více než 90 %. A také mu šetří nervy.
Digital Vision Czech Republic (člen Media Factory Group) je partnerem The LEGO Group již déle než 15 let a pomáhá LEGO týmům řešit jejich problémy v digitálním světě. Tento projekt vznikl stejně jako ostatní, tedy ze zdánlivě neřešitelné situace a potřeby odvážného a unikátního řešení.
První místa jednotlivých kategorií si odnesly tyto tandemy
Vítězové kategorií podle typu řešení:
- Weby a portály: ATWEL International, s.r.o. a UOL Akademie s.r.o.
- E-commerce B2C: PragueBest s.r.o. a Harfasport a.s.
- Mobilní aplikace: Giant interactive s.r.o. a TOP CARD s.r.o.
- Výkonnostní marketing: AITOM Digital s.r.o. a AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
- E-commerce B2B: ATWEL International, s.r.o. a UOL Akademie s.r.o.
- Brandová kampaň: Cognito.CZ, s.r.o. a Česká filharmonie
- Digitální transformace: Digital Vision Czech Republic, a.s. a The LEGO Group (LEGO Trading s.r.o.)
- Využití umělé inteligence: AITOM Digital s.r.o. a AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
- Influencer marketing: PHD Czech / FUSE a AmRest s.r.o.
- Sociální sítě: Fragile media s.r.o. a innogy Energie, s.r.o.
Vítězové oborových kategorií:
- Banky, pojišťovny, finance: evisions advertising s.r.o. a ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
- Cestovní ruch, zdraví a gastronomie: Cognito.CZ, s.r.o. a Con Gusto s.r.o.
- Energetika a průmyslové firmy: BETTER MARKETING, s.r.o. a MAPEI, spol. s r.o.
- Spotřební a rychloobrátkové zboží: Pickerly s.r.o. a Holokolo
- IT, telekomunikace a média: MEDIA FACTORY Czech Republic a.s. a CONTIN s.r.o.
- Udržitelnost a ekologie: Digital Vision Czech Republic, a.s. a The LEGO Group (LEGO Trading s.r.o.)
- Lidské zdroje a personalistika: Webout You s.r.o., JuiceUp s.r.o. a Česká spořitelna, a.s.
- Obchody a služby: PragueBest s.r.o. a Harfasport a.s.
- Státní a neziskový sektor, kultura a vzdělávání: AITOM Digital s.r.o. a CEVRO Univerzita, z.ú.
Mezi nejúspěšnější agentury se letos zařadily AITOM Digital s deseti oceněními, shodně Effectix a Cognito s pěti cenami a také evisions advertising a LCG New Media se čtyřmi cenami. Kompletní výsledky najdete na stránkách https://www.iea.cz/.
Soutěž Internet Effectiveness Awards
Jedná se o nejvýznamnější českou soutěž efektivity digitálních projektů. Od roku 2005 ji pořádá Asociace dodavatelů internetových řešení. Efektivitu a přínosy konkrétních projektů hodnotí porota složená z odborníků na digitální řešení.
Asociace.BIZ – Asociace dodavatelů internetových řešení, z.s.
Asociace sdružuje přední digitální a vývojářské agentury v ČR. Její členové realizují přes 1 500 projektů ročně a společně se podílí také na vzdělávání klientů v oblasti digitálního prostředí. Již od roku 2005 je organizátorem soutěže Internet Effectiveness Awards.
