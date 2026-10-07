Hlavní hrdinka nové tiché knihy chystá Let na Měsíc

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Praha 7. října 2026 (PROTEXT) - Když z příběhu úplně vyjmete slova a necháte vyprávět jen čistou představivost … může se z křesla stát raketa a z letu na Měsíc překvapení. Stojíte uprostřed fialově ztemnělého dětského pokoje, Měsíc nakukuje a dívka v posteli se právě probouzí. Bere do ruky dalekohled a z okna něco pozoruje. Co se jí v hlavě zrodilo za plán? A co bude na jeho konci, když uspěje?

Polská ilustrátorka Aleksandra Artymowska ve své autorské novince Let na Měsíc pracuje jak s různým čtením příběhu, tak se symbolikou barev. Záměrně omezená paleta tónů nahrazuje atmosféru vytvářenou slovy. Budete fascinováni drobnými detaily, nekonvenčním vyústěním a dětskou vizí, která přetváří svět kolem sebe na magicky fungující vynálezy. Autorka se při tvorbě svých osobitých dětských postav inspirovala vlastními dětmi, konkrétně svou dcerou, jejíž divoká nápaditost se otiskla přímo do hlavní hrdinky. Po letech strávených s rodinou v Číně, Izraeli a dalších koutech světa se usadila v rodné Varšavě. Její cit pro mezinárodně srozumitelný vizuální jazyk potvrdil i velký mezinárodní úspěch, když se kniha stala finalistou prestižní celosvětové soutěže Silent Book Contest 2023.

Ukázka z knihy

Podobně jako Marta Bartolj, která ve své oceňované tiché knize Kde jsi? staví vizuální most na principu vzájemnosti a všímavosti, Aleksandra Artymowska v knize Let na Měsíc otevírá prostor pro rozvoj představivosti. Absence textu podporuje přirozené vnímání děje, rozvíjí slovní zásobu a buduje kontextové myšlení, při němž se malí i velcí vypravěči učí hledat hlubší souvislosti mezi jednotlivými obrazovými sceneriemi. Redaktorka a autorka českého doslovu Hana Zobačová zdůrazňuje, že tichá kniha neomezuje čtenáře předem daným výkladem, ale pomáhá jim tvořivě objevovat jejich vlastní tajná dobrodružství a přirozeně navazovat rozhovory s dospělými nad všedními i neobyčejnými detaily.

Kdo všechno může v knize najít inspiraci?

Práce s dětmi předškolního a mladšího školního věku: Děti se přirozeně vyjadřují skrze symboly a obrazy. Kniha slouží jako univerzální nástroj pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, logického řazení děje, artikulace emocí a spontánního budování slovní zásoby bez tlaku na správnost čtení textu.

Ukázka z knihy

Pedagogové a lektorská praxe: Výborné lešení pro skupinové aktivity v mateřských školách, prvních třídách i knihovnách. Lektorům umožňuje vést s dětmi dialog, pokládat otevřené otázky nad detaily ilustrací a budovat mezipředmětové vazby mezi výtvarnou výchovou, kutilstvím a tvořivým psaním.

Dětští psychoterapeuti a speciální pedagogové: Formát silent book je ideálním médiem pro navázání bezpečného kontaktu s dětmi s narušenou komunikační schopností, dětmi ze cizojazyčného prostředí či s dětmi úzkostnými. Působí jako projekční plátno, na němž lze bezpečně externalizovat témata strachu ze tmy, touhy po samostatnosti nebo potřeby ochraňovat zranitelné.

Zdroj: Nakladatelství Portál

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59497.

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