Hlavní hvězdou Štěrkovny Open Music bude po osmi letech Jaromír Nohavica

  11:25
Hlučín (Opavsko) 3. listopadu 2025 (PROTEXT) - Festival bojuje o úspěch v prestižní anketě European Festival Awards, kde loni skončil mezi deseti nejlepšími Hlavní hvězdou hlučínského festivalu Štěrkovna Open Music bude písničkář Jaromír Nohavica. Do festivalového areálu na břehu Hlučínského jezera se vrátí po osmi letech. Kromě něj od 23. do 25. července vystoupí i slovenský raper Separ, Ben Cristovao, Janek Ledecký s Janáčkovou filharmonií Ostrava či kapely No Name a Chinaski. Za pořadatele to dnes řekl ředitel a zakladatel festivalu David Moravec. Festival navíc i letos bojuje o úspěch v prestižní anketě European Festival Awards, kde loni skončil mezi deseti nejlepšími. Vstupenky na akci jsou již v prodeji, aktuálně je už vyprodáno přes 60 procent kapacity areálu.

"Účast Jaromíra Nohavici v roce 2018 byla jedním z přelomových okamžiků historie festivalu. Výrazně jsme tenkrát rozšířili areál, který se nám i díky němu podařilo vyprodat. Tak se to děje každý rok do současnosti," řekl Moravec. Dodal, že návratu legendy české hudební scény si váží. "Zvlášť proto, že na festivalech vystupuje jen zřídka a preferuje vlastní sólové koncerty," dodal zakladatel hlučínské přehlídky s tím, že pro rok 2026 bude Štěrkovna Open Music pro Jaromíra Nohavicu jedinou festivalovou zastávkou.

Nohavica na Štěrkovně Open Music vystoupí v doprovodu svých tradičních spoluhráčů. Spolu s písničkářem se představí polský akordeonista a klavírista Robert Kuśmierski a Pavel Plánka hrající na bicí a perkuse. Na repertoáru a vizuální stránce koncertu se nyní pracuje.

Už dříve pořadatelé zveřejnili, že na festivalu vystoupí také slovenský raper Separ či zpěvák Ben Cristovao. "I na další ročník připravujeme řadu mimořádných projektů. Jeden z nich přinese spojení zpěváka Janka Ledeckého s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Speciální vystoupení připravuje i kapela Chinaski. Zahraje u nás exkluzivně koncertní program, který si připravili pro svou loňskou oslavu 30 narozenin," dodal Moravec s tím, že v Hlučíně vystoupí i slovenská kapela No Name.

Štěrkovna Open Music podle výsledků loňské ankety European Festival Awards patří v kategorii do 10.000 návštěvníků mezi deset nejlepších akcí v Evropě. Letos pořadatelé toto prestižní ocenění chtějí obhájit. První krok už k tomu udělali. "Získali jsme užší nominaci za rok 2025. Nyní jsme ve společnosti tří desítek dalších malých festivalů, které o toto ocenění také usilují. Věříme, že i s podporou našich fanoušků, kteří nás mohou podpořit hlasováním (https://www.surveymonkey.com/r/publicvoting25), umístění obhájíme a dokážeme se posunout k celkovému vítězství," řekl druhý z ředitelského tandemu Matěj Ostárek.

Dodal, že vstupenky jsou už v prodeji. "Aktuálně je vyprodáno více než 60 procent kapacity festivalu. Zájemci nyní mohou zakoupit vstupenky ze třetí vlny za 1800 korun," doplnil Ostárek s tím, že dětská vstupenka vyjde na 1000 korun a VIP vstupenku pořadatelé nabízejí za 5000 korun. Jednodenní vstupenky budou k dispozici v průběhu příštího roku.

Festival se na břehu Hlučínského jezera uskuteční od 23. do 25. července. Na čtyřech hudebních scénách a v rodinné zóně nabídne šest desítek programových bodů. Celkem se do programu zapojí na 500 umělců. Připravuje se opět klubová scéna, která kromě koncertů nabídne i besedy či hospodské kvízy. Pořadatelé nezapomínají ani na instalaci několika vizuálních objektů, které zpestří festivalový areál. Pro příští rok se opět při jejich výběru spojili s plzeňským festivalem Blik Blik.

Generálním partnerem festivalu Štěrkovna Open Music je stavební společnost Tomáš STRAUB s.r.o., koná se za podpory Moravskoslezského kraje a města Hlučín. Hlavními partnery jsou společnosti Kofola, Lenzing Biocel Paskov a NFCtron/Mastercard.

