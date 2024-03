Hlavní práce na Barrandovském mostě skončí už letos, místu se ve špičkách raději vyhněte

Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek primátora hlavního města Prahy: "Pondělní ranní dopravní špička patří k nejnáročnějším dopravním situacím v Praze. Já pevně doufám, že v příštích dnech se ta situace nějak ustálí a že si řidiči ta nová dopravní značení najedou. Znovu bych chtěl požádat všechny, aby skutečně si rozmysleli, zda není možné tu cestu odložit na jindy, jestli není možné jet jinudy, využít objízdné trasy, případně vykonat tu cestu jiným dopravním prostředkem.“

Například díky vyhrazenému jízdnímu pruhu pro autobusy je možné se po Strakonické dostat do centra mnohem rychleji než automobilem. Co se týká uzavírky, tak ta je podobná jako v předchozích etapách.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: "V tuto chvíli platí hlavní dopravní omezení, které spočívá v uzavření Strakonické rampy a v omezení dopravy přímo na mostě, kdy ze čtyř pruhů v každém směru to omezujeme na tři pruhy v každém směru.“

Objízdná trasa je vyznačená na Pražském okruhu, kdy u křížení se Strakonickou ulicí řidiči najíždí přímo na okruh a jedou směrem ke sjezdu na Písnici nebo potom dále k dálnici D1. V tomto směru je Pražský okruh bez poplatku. Aby veškeré práce proběhly pokud možno bez komplikací, stavbě předcházel doplňkový diagnostický průzkum předpětí, tedy lan, která nesou celý most.

Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy: "Tam se ukázalo, že ta lana jsou v podstatně horším stavu, než jsme předpokládali, to znamená, že tam jsou obdobné problémy, které byly na jižním mostě. Nás to lehce překvapilo, protože ten most byl mladší a ty predikce byly jiné, nicméně jsme na to přichystaní a most zesílíme dalšími volnými kabely. Není v tom žádná komplikace, pouze ten stav se ukázal horší, než se předpokládalo.“

Díky tomu, že se podařilo spojit III. a IV. etapu do jedné, znamená to sice, že letos bude cestování pro řidiče po Barrandovském mostě náročnější, dobrá zpráva ale je, že příští rok už bude most zcela bez uzavírek. To nejhorší by mělo skončit už letos na konci letních prázdnin.

