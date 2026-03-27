Hlavní turistická sezona na zámku Loučeň

Loučeň (Nymbursko) 27. března 2026 (PROTEXT) - Spousta rodin při plánování výletů a dovolených v určitém regionu plánuje i návštěvu alespoň jednoho hradu či zámku. Střední Čechy proslavil barokní zámek Loučeň, a to svými pestrými kostýmovanými prohlídkami, přibližující rodinu Thurn-Taxis, poslední šlechtický rod, který zde pobýval, pracoval a tvořil historii. 

Nově zámek Loučeň otevře hlavní turistickou sezonu tohoto roku nejenom těmito prohlídkami, během roku chystá i různé speciality. Jaro se ponese v duchu přiblížení oslav Velikonoc u Thurn Taxisů – Jaro na knížecím dvoře. Na oslavu jara naváže květnová Květnomluva – Speciální prohlídky na téma krásy a oslavy květin. Za prohlídku stojí beze sporu i největší Labyrintárium v Evropě, kde stojí nově dvanáctistěn uprostřed Královského labyrintu. Ten svítí poutníkům, kteří zavítají na Loučeň, do tmy, ať už je obloha plná hvězd, nebo zahalená mlhou. Učenci a historikové považovali studium historie nikoliv jen za pouhý záznam minulosti, ale za praktický nástroj pro život, politiku a morální výchovu. Historie měla primárně učit moudrosti a poskytovat příklady, které lze aplikovat v přítomnosti. Funguje jako paměť, která nám umožňuje orientovat se v čase a chápat vliv minulých událostí na současnost. Ne každý ale upřednostňuje návštěvu vědecké knihovny. Mnohým, a to i rodinám s dětmi, zcela vyhovuje prohlídka míst a časů, kde žily historicky rody, které formovaly své okolí i lidi v něm. Tyto silné aspekty ovlivňovaly přírodu, školství, zemědělství i průmysl v daném regionu. Obliba návštěv hradů a zámků u nás s tímto beze sporu souvisí.

Letošní hlavní turistickou sezonu otevře na zámku Loučeň akce Jaro na knížecím dvoře. Po ní bude následovat Květ(n)omluva přibližující zapomenutou řeč květin. Novinkou je také dvanástistěn, jako centrální bod Královského labyrintu. Podrobný program a popis všech akcí najdou návštěvníci vždy v dostatečném předstihu na webu zámku Loučeň,“ uvádí majitelka zámku Ing. Kateřina Šrámková. „Mnozí návštěvníci si chtějí užít jarní vzduch a svěží atmosféru venku. K tomu se nabízí náš zámecký areál s anglickým parkem, unikátním labyrintáriem se dvanácti labyrinty a bludišti a dětským lanovým parkem, který je otevřen denně od 10:00 do 17:00. V sobotu máme otevřeno déle, a to až do 20:00,“ dodává Kateřina Šrámková.

Velikonoce u Thurn Taxisů – jaro na knížecím dvoře

proběhnou od 21. března do – 12. dubna tohoto roku. Návštěvníky zámku Loučeň vtáhnou do atmosféry oslav svátků jara společně s knížecí rodinou. Celý zámek bude slavnostně vyzdoben, malovat se budou vajíčka. Na tematických prohlídkách se dozví, jak Velikonoce trávila knížecí rodina Thurn Taxisů. Některý z členů knížecí rodiny provede slavnostně vyzdobeným zámkem a seznámí s tím, jaké tradice se držely na zámku i mezi lidmi v podzámčí. Ve všední dny prohlídky začínají vždy ve 12:00, 14:00 a 16:00. O víkendech a velikonočních prázdninách prohlídky začínají každou hodinu od 10:00 do 16:00. Speciální dětské velikonoční prohlídky probíhají pouze o víkendech a velikonočních prázdninách, a to každou hodinu od 11:00 – 16:00. Užijte si první slunce v zámeckém parku.

Nabídka pro školy a školky

Pokud si školy zarezervují termín ve všední den, loučenští pro malé svěřence přichystají velikonoční prohlídku zámku upravenou pro věk dětí. Součástí programu je také tvořivá dílna, kde si děti vyrobí velikonoční dekoraci. Rezervace na infocentrum@zamekloucen.cz nebo telefonicky na +420 325 585 228.

Květ(n)omluva – květnové prohlídky, kdy zámkem povedou květiny

Jedná se o speciální prohlídky, které se konají tradičně již pátým rokem pouze v květnu. Kromě průvodců na zámku promlouvají i květiny. Návštěvníci tak mohou objevit tajná sdělení, která si mezi sebou dřívější obyvatelé zámku předávali pomocí květin. Květiny se stávají hlavními průvodci zámku, vždy ve společnosti některého z členů knížecí rodiny Thurn-Taxis. Jednotlivé květiny vyprávějí svůj příběh a každá z nich nese výjimečný význam. Královna květin – růže je například symbolem lásky a vášně, ale i diskrétnosti. Její význam, více než u ostatních květin, ovlivňuje barva, kterou nese. Tulipány pak představují dokonalou lásku, vášeň, eleganci a laskavost.

Dvanáctistěn uprostřed Královského labyrintu

Devět let po položení základního kamene je Královský labyrint, zdobící dost možná nejromantičtější partii loučeňského zámeckého parku, konečně hotový. V den zimního slunovratu byl střed labyrintu osazen zlatým dvanáctistěnem. Celé místo má až mystickou atmosféru. Královský labyrint je tvořen jádrem, které má podobu kovového dvanáctistěnu. Ten svými otvory ve tvaru hvězd propouští ze svého nitra světlo. Což nabízí efektní podívanou především po setmění. Tímto prvkem se připomíná skutečnost, že pohyb v labyrintech měl vnést do často upachtěného života středověkého člověka světlo. Poutník přicházející na bohoslužbu se měl pomalou chůzí v labyrintu očistit a otevřít se božímu osvícení, které ho mělo prostoupit během následné bohoslužby. Volba dvanáctistěnu nebyla náhodná. Jedná se o magický útvar. Jeho podobu pomáhal zhmotnit Michael Rice, původem irský specialista na ezoterické, pozitivní energií nabité obrazce, jež často spojují vysoce estetický vzhled s prospěšným působením přírodních sil. Především v křesťanské kultuře je dvanáctka chápána jako symbol úplnosti světa, výraz absolutní harmonie. Královský labyrint korunovaný nově dvanáctistěnem byl promyšleně umístěn tak, aby byl na spojnici důležitých energetických proudů, jež mají ozdravující účinky. Svůj dnes tak atraktivní vzhled získal labyrint dnešní barevností. Dál přibyly také „drahokamy“ v jeho podlaze, které věrně vytvořili šikovní čeští skláři.

 

Zdroj: Zámek Loučeň

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

Stavbaři v Příbrami obnoví vnitroblok v Riegrově ulici

ilustrační snímek

Stavbaři v Příbrami obnoví vnitroblok v Riegrově ulici. Práce začnou v polovině dubna, nejdříve je nutné udělat přeložky telekomunikačních sítí. Součástí akce...

27. března 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Část domů v Ústí připojených na teplárnu zřejmě získá alternativní zdroj tepla

ilustrační snímek

Část domů v ústecké čtvrti Střekov, které jsou napojené na vytápění párou z teplárny Energy, se zřejmě bude moci připojit na plyn. Společnosti Energy hrozí...

27. března 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

27. března 2026  12:43

U Hradu se mění problematická zastávka i místo, kde se tramvaje a auta těsně míjely

Oprava tramvajové trati Chotkovy sady - Brusnice. Dlouhodobý problém ze...

Už týden běží rekonstrukce tramvajové trati, která nepotěší hlavně turisty a návštěvníky Pražského hradu. K nejnavštěvovanější české památce budou muset až do poloviny července dojít pěšky. Dělníci...

27. března 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojují také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentuje Česko a jaké jsou jejich šance...

27. března 2026  9:45,  aktualizováno  12:35

MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy ve středu zahájily šampionát krátkým programem

Barbora Vránková při tréninku před mistrovstvím světa.

Mistrovství světa v krasobruslení ve středu odstartovalo v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představila i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletá závodnice si odbyla premiéru na světovém...

26. března 2026  1:01,  aktualizováno  27. 3. 12:34

Kolínské muzeum představí chrám sv. Bartoloměje očima fotografů i výtvarníků

ilustrační snímek

Regionální muzeum v Kolíně v dubnu otevře výstavu, na níž představí chrám sv. Bartoloměje prostřednictvím víc než stovky uměleckých děl. Zhruba polovina z nich...

27. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Olomouc chystá maraton ve čtení bible, zapojí se do něj i Romové

ilustrační snímek

Olomoučané se budou moci příští týden v pondělí zapojit do 24hodinového maratonu čtení z bible. Akce se každoročně účastní kolem 200 až 300 lidí všech věkových...

27. března 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Zatímco je ještě konec měsíce března, v Letňanech už má květy jeden druh sakury - neboli asijská třešeň, která kvete na podzim či začátkem zimy. Může se ovšem stát, že občas „zblbnou“ a vykvetou i...

vydáno 27. března 2026  12:28

Cena vajec před Velikonocemi 2026 stoupá. Pokud se vám je podaří koupit za 5 korun, jste borci

Poklad za zadním sklem auta. Plato domácích vajec

Bez vajíček nepřežiju den. Takové pocity mají lidé, kterým slepičí produkt pomáhá rozjet denní rytmus stejně jako jinému káva. Zatímco před pěti šesti lety si mohli tohle potěšení dopřát za dvě až...

26. března 2026  15:15,  aktualizováno  27. 3. 12:27

Plzeň postaví denní stacionář pro zdravotně postižené a autisty za 350 mil. Kč

ilustrační snímek

Plzeň postaví do dvou let denní stacionář Človíček 2 pro těžce zdravotně postižené a autisty, dospělé i děti. Třípodlažní budova by měla stát zhruba 350...

27. března 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Moravskoslezská policie při zbraňové amnestii převzala i sběratelské pistole

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji využily dosud desítky lidí zbraňovou amnestii, při které mohou odevzdat či legalizovat nelegálně držené zbraně. Policisté v regionu...

27. března 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

