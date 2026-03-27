Hlavní turistická sezona na zámku Loučeň

Nově zámek Loučeň otevře hlavní turistickou sezonu tohoto roku nejenom těmito prohlídkami, během roku chystá i různé speciality. Jaro se ponese v duchu přiblížení oslav Velikonoc u Thurn Taxisů – Jaro na knížecím dvoře. Na oslavu jara naváže květnová Květnomluva – Speciální prohlídky na téma krásy a oslavy květin. Za prohlídku stojí beze sporu i největší Labyrintárium v Evropě, kde stojí nově dvanáctistěn uprostřed Královského labyrintu. Ten svítí poutníkům, kteří zavítají na Loučeň, do tmy, ať už je obloha plná hvězd, nebo zahalená mlhou. Učenci a historikové považovali studium historie nikoliv jen za pouhý záznam minulosti, ale za praktický nástroj pro život, politiku a morální výchovu. Historie měla primárně učit moudrosti a poskytovat příklady, které lze aplikovat v přítomnosti. Funguje jako paměť, která nám umožňuje orientovat se v čase a chápat vliv minulých událostí na současnost. Ne každý ale upřednostňuje návštěvu vědecké knihovny. Mnohým, a to i rodinám s dětmi, zcela vyhovuje prohlídka míst a časů, kde žily historicky rody, které formovaly své okolí i lidi v něm. Tyto silné aspekty ovlivňovaly přírodu, školství, zemědělství i průmysl v daném regionu. Obliba návštěv hradů a zámků u nás s tímto beze sporu souvisí.
„Letošní hlavní turistickou sezonu otevře na zámku Loučeň akce Jaro na knížecím dvoře. Po ní bude následovat Květ(n)omluva přibližující zapomenutou řeč květin. Novinkou je také dvanástistěn, jako centrální bod Královského labyrintu. Podrobný program a popis všech akcí najdou návštěvníci vždy v dostatečném předstihu na webu zámku Loučeň,“ uvádí majitelka zámku Ing. Kateřina Šrámková. „Mnozí návštěvníci si chtějí užít jarní vzduch a svěží atmosféru venku. K tomu se nabízí náš zámecký areál s anglickým parkem, unikátním labyrintáriem se dvanácti labyrinty a bludišti a dětským lanovým parkem, který je otevřen denně od 10:00 do 17:00. V sobotu máme otevřeno déle, a to až do 20:00,“ dodává Kateřina Šrámková.
Velikonoce u Thurn Taxisů – jaro na knížecím dvoře
proběhnou od 21. března do – 12. dubna tohoto roku. Návštěvníky zámku Loučeň vtáhnou do atmosféry oslav svátků jara společně s knížecí rodinou. Celý zámek bude slavnostně vyzdoben, malovat se budou vajíčka. Na tematických prohlídkách se dozví, jak Velikonoce trávila knížecí rodina Thurn Taxisů. Některý z členů knížecí rodiny provede slavnostně vyzdobeným zámkem a seznámí s tím, jaké tradice se držely na zámku i mezi lidmi v podzámčí. Ve všední dny prohlídky začínají vždy ve 12:00, 14:00 a 16:00. O víkendech a velikonočních prázdninách prohlídky začínají každou hodinu od 10:00 do 16:00. Speciální dětské velikonoční prohlídky probíhají pouze o víkendech a velikonočních prázdninách, a to každou hodinu od 11:00 – 16:00. Užijte si první slunce v zámeckém parku.
Nabídka pro školy a školky
Pokud si školy zarezervují termín ve všední den, loučenští pro malé svěřence přichystají velikonoční prohlídku zámku upravenou pro věk dětí. Součástí programu je také tvořivá dílna, kde si děti vyrobí velikonoční dekoraci. Rezervace na infocentrum@zamekloucen.cz nebo telefonicky na +420 325 585 228.
Květ(n)omluva – květnové prohlídky, kdy zámkem povedou květiny
Jedná se o speciální prohlídky, které se konají tradičně již pátým rokem pouze v květnu. Kromě průvodců na zámku promlouvají i květiny. Návštěvníci tak mohou objevit tajná sdělení, která si mezi sebou dřívější obyvatelé zámku předávali pomocí květin. Květiny se stávají hlavními průvodci zámku, vždy ve společnosti některého z členů knížecí rodiny Thurn-Taxis. Jednotlivé květiny vyprávějí svůj příběh a každá z nich nese výjimečný význam. Královna květin – růže je například symbolem lásky a vášně, ale i diskrétnosti. Její význam, více než u ostatních květin, ovlivňuje barva, kterou nese. Tulipány pak představují dokonalou lásku, vášeň, eleganci a laskavost.
Dvanáctistěn uprostřed Královského labyrintu
Devět let po položení základního kamene je Královský labyrint, zdobící dost možná nejromantičtější partii loučeňského zámeckého parku, konečně hotový. V den zimního slunovratu byl střed labyrintu osazen zlatým dvanáctistěnem. Celé místo má až mystickou atmosféru. Královský labyrint je tvořen jádrem, které má podobu kovového dvanáctistěnu. Ten svými otvory ve tvaru hvězd propouští ze svého nitra světlo. Což nabízí efektní podívanou především po setmění. Tímto prvkem se připomíná skutečnost, že pohyb v labyrintech měl vnést do často upachtěného života středověkého člověka světlo. Poutník přicházející na bohoslužbu se měl pomalou chůzí v labyrintu očistit a otevřít se božímu osvícení, které ho mělo prostoupit během následné bohoslužby. Volba dvanáctistěnu nebyla náhodná. Jedná se o magický útvar. Jeho podobu pomáhal zhmotnit Michael Rice, původem irský specialista na ezoterické, pozitivní energií nabité obrazce, jež často spojují vysoce estetický vzhled s prospěšným působením přírodních sil. Především v křesťanské kultuře je dvanáctka chápána jako symbol úplnosti světa, výraz absolutní harmonie. Královský labyrint korunovaný nově dvanáctistěnem byl promyšleně umístěn tak, aby byl na spojnici důležitých energetických proudů, jež mají ozdravující účinky. Svůj dnes tak atraktivní vzhled získal labyrint dnešní barevností. Dál přibyly také „drahokamy“ v jeho podlaze, které věrně vytvořili šikovní čeští skláři.
