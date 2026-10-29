Hlavním analytikem směnárny Anycoin se stává Kamil Pošvic

„Chceme našim klientům pomáhat lépe porozumět tomu, co hýbe cenami kryptoměn a jaké příležitosti i rizika z toho vyplývají. Kamil přináší hlubokou znalost trhu, dlouholetou zkušenost s jeho analýzou a schopnost srozumitelně vysvětlovat i složitá témata. Díky praxi v tradičních finančních institucích navíc dokáže zasadit aktuální dění do širších ekonomických souvislostí. Je proto ideální volbou pro další rozvoj našeho informačního servisu i odborné komunikace s médii,“ říká Marek Kyrsch, ředitel směnárny Anycoin.
Anycoin bude prostřednictvím Kamila Pošvice médiím poskytovat aktuální komentáře k vývoji bitcoinu a dalších kryptoměn i podrobnější analýzy klíčových tržních událostí. Vedle technické analýzy se zaměří na širší ekonomické souvislosti, zejména měnovou politiku, kapitálové toky do kryptoměnových ETF či geopolitické dění. Redakcím nabídne také srozumitelné vysvětlení příčin cenových pohybů a možných scénářů dalšího vývoje trhu. K dispozici bude pro operativní vyjádření, odborné rozhovory i pravidelné analytické příspěvky.
Pošvic se analýze kryptoměnového trhu věnuje dlouhodobě a již od roku 2020. V roli analytika mj. působí několik let pro Kryptomagazin.cz. Hlubokou znalost kryptoměn propojuje se zkušenostmi z ředitelských rolí v bankovnictví a pojišťovnictví a schopností zasadit tržní dění do širších ekonomických souvislostí.
Předchozí profesní zkušenosti získal v manažerských pozicích v bankovnictví a pojišťovnictví. V České spořitelně, která je součástí skupiny Erste Group, působil jako oblastní manažer a následně jako Segment Manager pro segment drobných a malých podnikatelů (MSE). V této roli odpovídal za tvorbu a směřování segmentové strategie. V letech 2016 až 2023 zastával pozici regionálního ředitele pojišťovny Kooperativa pro Plzeňský kraj.
Zdroj: Anycoin
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59859.