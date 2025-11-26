Hlavním lákadlem předváděčky Huawei bude vlajkový skládací telefon

Název „Unfold the Moment" (Rozviň každý okamžik) odkazuje nejen na mechanismus otevírání skládacích telefonů, ale i na to, jak technické inovace obohacují naše zážitky.
Společnost Huawei představila svůj první skládací telefon – HUAWEI Mate X – v roce 2019 a v následujících sedmi letech se stala díky inovacím v designu, spolehlivosti a uživatelskému komfortu svých produktů špičkou v sektoru ohebných zařízení. Podle zprávy společnosti International Data Corporation (IDC) měla v první polovině roku 2025 na čínském trhu se skládacími telefony 70% podíl a s více než deseti miliony prodaných zařízení se umístila na prvním místě. HUAWEI Mate X7 nabídne průkopnickou technologii dvoudílné skládačky, ještě vyšší spolehlivost a fotografování na úrovni nejlepších neskládacích telefonů.
Na předváděčce budou debutovat také sluchátka HUAWEI FreeClip 2, která pokračují v prodyšné tradici řady HUAWEI FreeClip s významným zlepšením po stránce kvality zvuku, pohodlí při nošení a všestrannosti využití. Těšit se tak můžete na jasnější a zároveň pohodlnější celodenní poslech. Další připravovaná novinka, hodinky HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, přináší špičkový design s využitím prémiových materiálů a podporuje celou řadu pokročilých funkcí.
Druhým zlatým hřebem akce bude představení tabletu HUAWEI MatePad 11.5 S – vrcholu pokroků značky Huawei v technologii tabletů od roku 2014, který je díky vylepšenému PaperMatte ideální volbou pro práci i studium na cestách.
Díky svému zaměření na uživatelský komfort pronikla společnost Huawei ve svém úsilí o inovace na špičku výzkumu a vývoje, odkud přináší neutuchající přísun revolučních novinek. Nyní se značka těší, až společně s ní uživatelé po celém světě „rozvinou každý okamžik" díky přijetí a vlastnímu utváření pozoruhodných možností naší technologické budoucnosti.
