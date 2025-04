Hledají se Hrdinky moderní energetiky: inspirativní ženy, které mění budoucnost Česka

10:25

Praha 23. dubna 2025 (PROTEXT) - Svaz moderní energetiky a platforma WINNEE vyhlašují první ročník ocenění „Hrdinky moderní energetiky“. Cílem je zviditelnit ženy, které svými projekty, výzkumem a inovacemi přispívají k přechodu Česka na nízkouhlíkovou energetiku. Nominace jsou otevřené do 15. května 2025. Přihlásit přes web soutěže lze sebe nebo kolegyni, která je inspirací svými aktivitami či inovativním projektem a mění českou energetiku k lepšímu. Samostatnou kategorii mají nové naděje – studentky nebo výzkumnice do 30 let.