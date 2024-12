Hledáme nejzajímavější projekty, které se povedlo vytvořit s pomocí dotací EU. A víme jaké

Může streamovací gigant s červeným N ve znaku vstoupit se svým jihokorejským krvavým seriálovým hitem dvakrát do stejné řeky? Odpověď se dozvíme už příští... celý článek

vydáno 15. prosince 2024 10:00

Není to tak dávno, co produkční společnost FX divákům naservírovala seriál Šógun. Tvůrci podle románové předlohy Jamese Clavella nechali nahlédnout do... celý článek