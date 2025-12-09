Hledáte dárek na poslední chvíli? Využijte slevy u Elmich

Autor:
  8:19
Praha 9. prosince 2025 (PROTEXT) - Vánoce jsou za dveřmi, pokud ještě stale sháníte rárky a hodilo by se vám něco praktického s každodenním využitím, máme pro vás tip. Investice do kvalitní pánve či hrnců je ideálním vánočním dárkem – zpříjemní vaření a vydrží roky. Český výrobce pánví a kuchyňského nádobí Elmich v rámci akce nabízí dárkové sady pánví a kuchyňského nádobí se slevou až 40 procent. Akce trvá do 17. Prosince, do kdy platí take a garance dodání do Vánoc.

Výběr nové pánve je dnes víc než jen otázkou designu. To, z čeho je nádobí vyrobené, totiž přímo ovlivňuje zdraví celé rodiny i chuť připravovaných pokrmů. Největší riziko představují povrchy na bázi teflonu (PTFE) a látek ze skupiny PFAS, které se označují jako „věčné chemikálie”. Proto se stále více lidí obrací k bezpečnější a zdravější alternativě: keramickým či ocelovým pánvím. Dobrá pánev se pozná i podle toho, jak se chová při vaření. Měla by se rychle a rovnoměrně nahřát, aby jídlo nebylo na jednom místě připálené a jinde nedodělané. Povrch by měl být dostatečně nepřilnavý, abyste mohli vařit s minimem oleje. A pokud používáte různé typy sporáků, vyplatí se zvolit pánev, která funguje univerzálně – od plynu až po indukci. V neposlední řadě je důležité, aby pánev vydržela každodenní používání bez toho, aby se povrch brzy poškodil.

V rámci vánoční kampaně nabízí Elmich dárkové sady se slevou až 40 % a garancí dodání do Vánoc. Akce probíhá do 17. prosince. Pokud chcete pod stromeček darovat něco praktického, vybrat můžete například sadu tří keramických pánví Elmich, která je nyní levnější o téměř 1.500 korun. Sada pětivrstvého nerezového nádobí Penta Copper, která obsahuje hrnec a dvě ocelové pánve s měděným jádrem, je pak aktuálně levnější téměř o 3.000 korun. Všechny vánoční tipy a další sady ve slevě najdete na tomto odkaze: https://www.elmich.cz/collections/tipy-na-darky. Protože krásné Vánoce začínají u kvalitního nádobí.

 

PTFE a PFAS: skryté riziko v kuchyni

Dlouhá léta byly nepřilnavé pánve považovány za praktické a moderní – jídlo se na nich nepřipalovalo a snadno se myly. Dnes ale víme, že povrchy obsahující PTFE a další látky ze skupiny PFAS představují riziko pro zdraví. Tyto látky se v přírodě prakticky nerozkládají, mohou se hromadit i v lidském organismu a při zahřátí na vyšší teploty se uvolňují do vzduchu nebo přímo do jídla. Dlouhodobá expozice PFAS je spojována s hormonální nerovnováhou, oslabením imunity nebo problémy s plodností.

Bezpečná pánev by měla být vyrobená z materiálů, které neuvolňují nežádoucí chemikálie, a přitom jsou odolné. Velmi oblíbená je například nerezová ocel, která vydrží téměř vše a je univerzální pro každodenní vaření. Lehčí alternativu představuje hliník s moderní nepřilnavou vrstvou, pokud je bez PFAS a PTFE. A stále populárnější jsou keramické povrchy, které umožňují vařit zdravěji a s menším množstvím tuku. V České republice je však tato zdravá alternativa stále méně rozšířená. Výjimkou je značka Elmich, která jako první nabízí kompletní sortiment pánví a hrnců s keramickým povrchem bez PFAS a zároveň se zavázala, že i nové produkty budou výhradně z keramických povrchů.

 

Elmich: jistota kvality a bezpečí

Elmich je česká značka a přímý výrobce kuchyňského nádobí, který se dlouhodobě soustředí právě na kvalitu a zdravotní nezávadnost. Díky vlastní výrobě lépe rozumí potřebám svých zákazníků a dokáže nabídnout i výhodnější ceny. Všechny pánve splňují přísné normy a neobsahují škodlivé látky. Díky vlastní technologii Perfect Base™ se teplo rozkládá rovnoměrně po celé ploše, takže se pokrm nepřipaluje a zároveň si zachovává přirozenou chuť i živiny.

Praktické testy navíc ukázaly, že na vybraných keramických pánvích Elmich lze připravit až sto porcí vajec bez jediného kapky oleje, než se povrch začne opotřebovávat. To je důkaz, že kvalitní nádobí znamená zdravější vaření, nižší spotřebu tuku a delší životnost. Další informace najdete na www.elmich.cz.

 

Zdroj: Elmich

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Pavel zahájí návštěvu Libereckého kraje, navštíví mj. ústav pro nanomateriály

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu v Libereckém kraji. Většinu dne stráví v Liberci, odpoledne se vydá do Chotyně u Hrádku nad Nisou, kde si...

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud rozhodne o stížnosti ženy zraněné po pádu z okna v nemocnici

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která v době hospitalizace v Broumově na Náchodsku utrpěla těžká zranění po pádu z okna....

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Fotografie Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně zločiny na civilistech

Fotografie AntonĂ­na KratochvĂ­la ukazujĂ­ v TerezĂ­nÄ› zloÄŤiny na civilistech

Snímky oceňovaného fotografa Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně na Litoměřicku zločiny spáchané na civilistech v konfliktech po celém světě. Fotograf se...

9. prosince 2025  18:59,  aktualizováno  20:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zmizení Satoshi Nakamota: Bitcoinová kniha ukrývá seed a výhrou je 0,035 BTC

Bitcoin, nejvýznamnější kryptoměna

Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale...

9. prosince 2025  20:27

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou výhru v soutěži, dosud posbíral tři body za tři remízy. Zápas 6. kola nabídne Nova Sport 3 i platforma...

9. prosince 2025  19:39

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici biologie. Nový díl podcastu Linka M ukazuje hlavní město očima ženy, která zasvětila 32 let svého...

9. prosince 2025  19:35

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27 miliardy korun, je to více než letos. Město počítá s příjmy...

9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská...

9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a...

Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je...

9. prosince 2025  18:55

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků, zamířily na něj desítky lidí

V BrnÄ› zaÄŤal VĂˇnoÄŤnĂ­ festival zlozvykĹŻ, zamĂ­Ĺ™ily na nÄ›j desĂ­tky lidĂ­

V Brně na Římském náměstí dnes odpoledne začal Vánoční festival zlozvyků, jen na zahájení zamířily desítky lidí. Prostor mezi Františkánskou a Masarykovou...

9. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.