Hledáte dárek na poslední chvíli? Využijte slevy u Elmich

Praha 12. prosince 2025 (PROTEXT) - Vánoce jsou za dveřmi – pokud ještě stále sháníte dárky a hodilo by se vám něco praktického s každodenním využitím, máme pro vás tip. Investice do kvalitní pánve či hrnců je ideálním vánočním dárkem – zpříjemní vaření a vydrží roky. Český výrobce pánví a kuchyňského nádobí Elmich v rámci vánoční akce nabízí dárkové sady pánví a kuchyňského nádobí se slevou až 40 procent. Akce trvá do 17. prosince, do kdy je možné objednat zboží s garancí dodání do Vánoc.

Výběr nové pánve je dnes víc než jen otázkou designu. To, z čeho je nádobí vyrobené, totiž přímo ovlivňuje zdraví celé rodiny i chuť připravovaných pokrmů. Největší riziko představují povrchy na bázi teflonu (PTFE) a látek ze skupiny PFAS, které se označují jako „věčné chemikálie”. Proto se stále více lidí obrací k bezpečnější a zdravější alternativě: keramickým či ocelovým pánvím. Dobrá pánev se pozná i podle toho, jak se chová při vaření. Měla by se rychle a rovnoměrně nahřát, aby jídlo nebylo na jednom místě připálené a jinde nedodělané. Povrch by měl být dostatečně nepřilnavý, abyste mohli vařit s minimem oleje. A pokud používáte různé typy sporáků, vyplatí se zvolit pánev, která funguje univerzálně – od plynu až po indukci. V neposlední řadě je důležité, aby pánev vydržela každodenní používání bez toho, aby se povrch brzy poškodil.

V rámci vánoční kampaně nabízí Elmich dárkové sady se slevou až 40 % a garancí dodání do Vánoc. Akce platí do 17. prosince. Pokud chcete pod stromeček darovat něco praktického, vybrat můžete například sadu tří keramických pánví Elmich, která je nyní levnější o téměř 1.500 korun. Sada pětivrstvého nerezového nádobí Penta Copper, která obsahuje hrnec a dvě ocelové pánve s měděným jádrem, je pak aktuálně levnější téměř o 3.000 korun. Všechny vánoční tipy a další sady ve slevě najdete na tomto odkaze: https://www.elmich.cz/collections/tipy-na-darky. Protože krásné Vánoce začínají u kvalitního nádobí.

PTFE a PFAS: skryté riziko v kuchyni

Dlouhá léta byly nepřilnavé pánve považovány za praktické a moderní – jídlo se na nich nepřipalovalo a snadno se myly. Dnes ale víme, že povrchy obsahující PTFE a další látky ze skupiny PFAS představují riziko pro zdraví. Tyto látky se v přírodě prakticky nerozkládají, mohou se hromadit i v lidském organismu a při zahřátí na vyšší teploty se uvolňují do vzduchu nebo přímo do jídla. Dlouhodobá expozice PFAS je spojována s hormonální nerovnováhou, oslabením imunity nebo problémy s plodností.

Bezpečná pánev by měla být vyrobená z materiálů, které neuvolňují nežádoucí chemikálie, a přitom jsou odolné. Velmi oblíbená je například nerezová ocel, která vydrží téměř vše a je univerzální pro každodenní vaření. Lehčí alternativu představuje hliník s moderní nepřilnavou vrstvou, pokud je bez PFAS a PTFE. A stále populárnější jsou keramické povrchy, které umožňují vařit zdravěji a s menším množstvím tuku. V České republice je však tato zdravá alternativa stále méně rozšířená. Výjimkou je značka Elmich, která jako první nabízí kompletní sortiment pánví a hrnců s keramickým povrchem bez PFAS a zároveň se zavázala, že i nové produkty budou výhradně z keramických povrchů.

Elmich: jistota kvality a bezpečí

Elmich je česká značka a přímý výrobce kuchyňského nádobí, který se dlouhodobě soustředí právě na kvalitu a zdravotní nezávadnost. Díky vlastní výrobě lépe rozumí potřebám svých zákazníků a dokáže nabídnout i výhodnější ceny. Všechny pánve splňují přísné normy a neobsahují škodlivé látky. Díky vlastní technologii Perfect Base™ se teplo rozkládá rovnoměrně po celé ploše, takže se pokrm nepřipaluje a zároveň si zachovává přirozenou chuť i živiny. Praktické testy navíc ukázaly, že na vybraných keramických pánvích Elmich lze připravit až sto porcí vajec bez jediného kapky oleje, než se povrch začne opotřebovávat. To je důkaz, že kvalitní nádobí znamená zdravější vaření, nižší spotřebu tuku a delší životnost. Další informace najdete na www.elmich.cz.

