Hledáte ideální zahradní domek? Výrobce radí, proč se nebát úprav na míru

  9:21
Praha 25. listopadu 2025 (PROTEXT) - Zahrada je pro mnohé z nás druhým domovem. Místem pro relaxaci, práci i skladování. Najít však zahradní domek, který by přesně zapadl do rohů pozemku, splňoval estetické představy a zároveň byl funkční, může být oříšek. Katalogové nabídky jsou často kompromisem. Co když ale kompromisy dělat nechcete? Společnost stojící za e-shopem www.nejzahradnidomek.cz se právě na takové situace specializuje.

Když katalog nestačí

Mnoho lidí si při výběru zahradního domku představuje konkrétní rozměr, vzhled nebo funkci. Ať už je důvodem omezený prostor na zahradě, nebo jednoduše osobní vkus, standardní nabídka nemusí stačit. V tu chvíli přichází na řadu slovo „atyp“ neboli domek na míru.

Pro Michala Zelmana, majitele e-shopu www.nejzahradnidomek.cz, však toto slovo nemá negativní nádech. Právě naopak. „V jednoduchosti by sa dalo povedať, že, tak, ako ste sama podotkla, atyp môžeme nazvať každý domček, ktorý sa odlišuje od katalógovej podoby domčeka,“ vysvětluje Zelman. Jejich firma má však hranici toho, co považuje za skutečnou úpravu na míru, posunutou.

Neviem ako ostatní, my však za atyp nepovažujeme napríklad premiestnenie okna, alebo hoci dvere naviac,“ říká. „Toto všetko je v rámci našej koncepcie domčekov a ich ‚modulovateľnosti‘ - flexibilnosti.“

Co tedy znamená domek na míru?

Skutečný domeček na míru pro tohoto výrobce začíná tam, kde se mění základní parametry. Nejčastěji se podle Michala Zelmana jedná o změnu rozměrů, ať už se jedná o úpravu šířky nebo délky domečku či přilehlé terasy.

Druhý typ úprav pak leží v oblasti změn vzhledu. Velmi populární jsou úpravy střechy, například její prodloužení. „Tu hovoríme najčastejšie o zmenách v rozmere strechy, kedy sa napríklad ‚naťahuje‘ presah strechy tak, aby vzniklo zastrešenie pre uloženie dreva, alebo zastrešenie chodníka pozdĺž domčeka,“ dodává Zelman.

Ačkoliv má firma v katalogu přibližně 40 standardních domků, podíl atypických úprav tvoří 50–60 % všech objednávek a toto číslo neustále roste.

Výzva, která baví

Proč se pouštějí do úprav, kterým se jiní výrobci vyhýbají?

Jednoducho nás tá práca baví a zároveň sme firma ako celok nadstavený pomerne silno ‚proklientsky‘,“ říká Zelman. „V určitom bode sme si jednoducho uvedomili, že nás atypy bavia (výzva + pestrosť projektov) a vyprofilovalo sa to ako naša konkurenčná výhoda.

Tato filozofie se pro ně stala klíčovou. Často se na ně obracejí klienti, kteří jinde neuspěli, a jsou překvapeni nejen ochotou, ale i příznivou cenou. Michal Zelman boří mýtus o extrémních cenách za úpravy. Uznává, že domek na míru je logicky dražší (více odpadu, delší plánování), ale odmítá praxi „přestřelení ceny“ jen proto, že se jedná o atyp.

Jaké jsou technické limity?

Nadšení pro atypy musí být samozřejmě podloženo technickými možnostmi a statikou. „Stále však musia byť v rámci našej koncepcie, v rámci našej konštrukčnej schémy,“ potvrzuje Zelman.

Při šířce domku je limit dán statickým posudkem na 3,75 metru (u domku s pultovou střechou) nebo 4 metry (u sedlové střechy). V oblasti délky pak přichází překvapení.

Nemáme žiadne obmedzenie v dĺžke domčeka,“ překvapuje Zelman. „Domček sa dá vyskladávať ako skladačka v podstate donekonečna. Vždy sa akoby ‚priloží‘ nová – staticky samostatná, časť domčeka.

Největší sleva roku je tu

Pokud uvažujete o koupi zahradního domku, ať už katalogového, nebo upraveného na míru, zbystřete pozornost.

V rámci akce „Black Weeks“, která potrvá od 17. do 30. listopadu 2025, bude možné zakoupit vybrané domky s mimořádnou slevou 20 %.

Akce se bude vztahovat na většinu sortimentu, s výjimkou kategorií Doplňky, Dětské domky, Mini a dále konkrétních modelů Rosa, Poa, Pinia a Flox. Je to ideální příležitost pořídit si kvalitní dřevěný domek za nejvýhodnější cenu v roce.

Zdroj: www.nejzahradnidomek.cz

 

