HNS 2026 | Huawei a odvětvové organizace vydaly evropskou technickou a normativní bílou knihu o vysokokapacitní inteligentní kampusové síti s rychlostí 10 Gb/s

Mezi významné účastníky patřili David Chen, viceprezident divize kampusových sítí společnosti Huawei, Wei Qing, ředitel oddělení podnikových řešení Huawei v Itálii, Philippe Breuils, generální ředitel společnosti Wifirst pro jižní Evropu, Rui Aguiar, předseda organizace Networld Europe, a George Polyzos, prezident asociace Datacom Industry Association.
Bílá kniha definuje šest klíčových schopností: autonomní síť, ultraširokopásmové připojení s rychlostí 10 Gb/s, všestrannou konektivitu, předvídatelnou kvalitu služeb, energetickou úspornost a komplexní zabezpečení. Popisuje také, jak budovat inteligentní síťovou infrastrukturu nové generace s využitím pokročilých technologií, jako jsou koordinace více přístupových bodů (AP), inteligentní snímání prostřednictvím Wi-Fi, inteligentní spolupráce síťových prvků a zabezpečení založené na principu nulové důvěry (zero trust).
Společnost Huawei představila na odborném setkání Intelligent Campus Innovation Session modernizované řešení Stellar Intelligent Campus Network Solution pro inteligentní kampusové sítě. Gibbs Wang, prezident oddělení globálního marketingu a prodeje řešení podnikových sítí společnosti Huawei, v úvodním projevu uvedl: „Evropa rychle vstupuje do inteligentní éry. Digitální transformace není jen trendem – stala se skutečnou potřebou každého odvětví. Řešení Huawei Stellar Intelligent Campus Network Solution na tuto potřebu reaguje tím, že vytváří výkonnější, bezpečnější a inteligentnější základ kampusových sítí, který evropským podnikům umožňuje zvyšovat produktivitu."
Alex Sun, viceprezident divize kampusových sítí v produktové řadě datových komunikačních technologií společnosti Huawei, zdůraznil: „Inteligentní éra již nastala a kampusové sítě se díky ní proměňují z infrastruktury zajišťující konektivitu v inteligentní infrastrukturu. Řešení Huawei Stellar Intelligent Campus Network Solution na tento vývoj reaguje mimořádně rychlým bezdrátovým připojením, komplexním zabezpečením a autonomním řízením sítě. Zákazníkům tak pomáhá budovat kampusové sítě, které jsou rychlé, bezpečné, ekologické a inteligentní."
Mezi klíčové přednosti řešení společnosti Huawei patří:
- Superrychlé bezdrátové připojení: řešení od Huawei využívá technologii Wi-Fi 7 Advanced k dosažení koordinace více přístupových bodů (AP), čímž zdvojnásobuje výkon sítě. Navíc využívá technologii Wi-Fi+X k rozšíření bezdrátových sítí jako senzorového systému pro inteligentní prostory.
- Komplexní zabezpečení: řešení od Huawei zajišťuje bezpečnost aktiv tím, že během několika sekund blokuje neobvyklé chování koncových zařízení a přesně vysleduje zdroj anomálií. Tímto způsobem jsou všechna aktiva plně viditelná a důvěryhodná. Řešení rovněž zaručuje bezpečnost připojení poskytováním šifrovaných kanálů typu end-to-end (od odesílatele k příjemci) s kvantovou bezpečností, které zabraňují úniku dat.
- Autonomie sítě: digitální mapa sítě od Huawei a nástroj NetMaster umožňují nepřetržitý bezobslužný provoz a údržbu bez zásahu odborníků, čímž se zkracuje průměrná doba opravy (MTTR) o 90 %. Energeticky úsporná architektura sítě navíc umožňuje vícerozměrnou optimalizaci spotřeby energie.
Do budoucna bude Huawei spolupracovat s evropskými průkopníky, odvětvovými organizacemi a partnery v rámci ekosystému na implementaci konceptů a technologií uvedených v bílé knize do dalších scénářů kampusových sítí, čímž pomůže zákazníkům budovat kvalitnější, udržitelnější a snadněji udržovatelné inteligentní kampusové sítě.
Celou bílou knihu si můžete prohlédnout zde: Odkaz
KONTAKT: machenghao@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59689.