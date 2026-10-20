HNS 2026 | Huawei uvádí na evropský trh nově vylepšenou platformu Stellar Intelligent Fabric

Na úvod zasedání Bingyu Zhou, zástupce ředitele evropského oddělení ICT marketingu a prodeje řešení společnosti Huawei, poznamenal, že zavádění inteligentních technologií v příštím desetiletí přetvoří globální odvětví a vytvoří tak strategickou příležitost pro Evropu. Díky hyperscale kapacitě, vysoké propustnosti, automatizované údržbě a provozu, modulární architektuře a nízké spotřebě energie podporují sítě datových center Huawei evropskou strategii udržitelnosti a digitalizaci průmyslu. V souladu se svým závazkem „V Evropě, pro Evropu" spolupracuje Huawei s regionálními partnery na budování otevřené síťové infrastruktury.
Johnny Cheng, viceprezident divize sítí datových center v produktové řadě datových komunikací společnosti Huawei, zdůraznil, že exponenciální růst rozsahu a složitosti datových center zatěžuje provozní efektivitu a dostupnost. K řešení tohoto problému společnost Huawei uvedla na trh řešení Stellar Intelligent Ultra-Resilient Fabric. Díky technologiím StarryWing Digital Map 2.0 a Rock-Solid Architecture 2.0 vytváří inteligentní, otevřenou síťovou strukturu, která eliminuje jednotlivé body selhání a chrání kritické pracovní úlohy.
Mesut ÖZCA, vedoucí manažer pro řešení ve společnosti KoçSistem, při sdílení výsledků nasazení uvedl: „Navázali jsme partnerství se společností Huawei s cílem modernizovat odolnost našeho datového centra a pomocí technologie StarryWing Digital Map jsme nasadili topologii zahrnující více datových center. Víceúrovňové síťové propojení poskytuje funkce samoléčení napříč datovými centry, díky čemuž zůstávají naše výpočetní služby nepřetržitě online i během lokálních hardwarových poruch."
Aldo Artigiani, technický ředitel pracovní skupiny pro propojení v rámci OEHI, zdůraznil, že umělá inteligence urychluje nástup inteligentního světa, jehož základním kamenem je robustní infrastruktura pro umělou inteligenci. Mezinárodní organizace jako ITU-T a OEHI zavedly ethernetové standardy pro umělou inteligenci a HPC (vysoce výkonný počítačový systém), které přinášejí vyšší výkon a optimalizované celkové náklady na vlastnictví (TCO). Artigiani vyzval odvětví, aby přijalo otevřený ethernet a společně tak podporovalo další pokrok.
Do budoucna bude Huawei pokračovat v otevřené spolupráci a technických inovacích. Prohlubováním partnerství po celé Evropě bude Huawei rozvíjet architektury sítí datových center, podporovat transformaci podniků a napomáhat vysoce kvalitnímu a udržitelnému růstu digitální ekonomiky.
Kontakt: wanghaodong16@huawei-partners.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59691.