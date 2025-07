Hnutí Generace oznamuje kandidaturu: Mladí lidé míří do voleb – proč? Nic jiného jim nezbývá.

Autor:

11:29

Praha 23. července 2025 (PROTEXT) - Dnes v 10:00 v PressCentru ČTK oficiálně oznámilo Hnutí Generace svou kandidaturu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hnutí tvořené mladými lidmi, kteří odmítají jen nečinně přihlížet, vystupuje s jasným cílem: Říkat pravdu, i když bolí – a připravit stát na to, co nevyhnutelně přijde.