Hodinky HUAWEI WATCH D3, poprvé představené na konferenci ISH-ECS 2026, přinášejí pokročilé monitorování krevního tlaku do každodenního života

Mezinárodní odborníci představili výsledky svých výzkumů, při nichž využívali nositelné tlakoměry řady HUAWEI WATCH D, a zdůraznili tak potenciál nositelné technologie pro podporu monitorování a řízení hypertenze. Společnost Huawei, která je členem Mezinárodní společnosti pro hypertenzi (ISH), na této akci rovněž představila svůj nově uvedený model HUAWEI WATCH D3. V expozici Huawei měli účastníci možnost na vlastní kůži vyzkoušet funkce nového zařízení pro měření krevního tlaku na lékařské úrovni v různých situacích a podrobněji se seznámit s tím, jak pokročilá nositelná technologie může učinit měření krevního tlaku v každodenním životě pohodlnějším a dostupnějším.
Společnost Huawei zřizuje inovační fond pro nositelnou technologii měření krevního tlaku s cílem podpořit výzkum
Hypertenze je jedním z nejčastějších chronických onemocnění na světě a hlavním rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění. Navzdory pokroku v prevenci a léčbě zůstává míra kontroly krevního tlaku celosvětově nízká, což zdůrazňuje potřebu účinnějšího monitorování a řízení.
Na podporu dalšího výzkumu v této oblasti založila společnost Huawei ve spolupráci s ISH Inovační fond pro technologii měření krevního tlaku pomocí nositelných zařízení. Fond se zaměřuje na dvě klíčové oblasti: měření krevního tlaku pomocí nositelných zařízení a řízení krevního tlaku pomocí nositelných zařízení. Jeho cílem je podněcovat inovace, zkoumat nové aplikace nositelné technologie a podporovat pokrok v prevenci a řízení hypertenze po celém světě.
Na konferenci představili své práce výzkumníci, kteří vedou první tři projekty vybrané k financování z více než 80 přihlášek. Na projektech se podílejí výzkumníci z Univerzity v Kolombu na Srí Lance a z Univerzity v Edinburghu ve Velké Británii, z Lidové nemocnice Pekingské univerzity v Číně a z Univerzity v Cambridge ve Velké Británii. Financování podpoří další výzkum v oblasti řízení krevního tlaku s využitím zařízení řady HUAWEI WATCH D.
Nositelná zařízení s airbagem si získávají uznání v doporučených postupech pro hypertenzi
S pokračujícím pokrokem v oblasti nositelných zdravotnických technologií si náramkové tlakoměry využívající nafukovací manžety a oscilometrickou technologii měření získávají uznání v mezinárodní lékařské komunitě.
Tato zařízení byla zmíněna v několika mezinárodních doporučených postupech a konsensuálních prohlášeních odborníků, včetně dokumentu Evropské společnosti pro hypertenzi Nositelné oscilometrické tlakoměry s manžetou typu náramkových hodinek: konsensuální prohlášení, dále Globálních praktických pokynů ISH pro hypertenzi z roku 2026 a Asijských pokynů pro hypertenzi sítě HOPE Asia. Tyto publikace uznávají potenciální roli validovaných oscilometrických zařízení na zápěstí při samokontrole krevního tlaku. Odborníci na konferenci rovněž diskutovali o významu těchto vývojových trendů a jejich dopadech na budoucí klinické aplikace.
V Číně bylo do Čínských směrnic pro prevenci a řízení hypertenze (vydání z roku 2024) poprvé zahrnuto oscilometrické měření krevního tlaku pomocí zařízení nositelných na zápěstí. Mezitím Odborná doporučení pro ambulantní měření krevního tlaku pomocí nositelných zařízení doporučila použití chytrých nositelných zařízení ověřených podle mezinárodních standardů pro ambulantní monitorování krevního tlaku. Tyto vývojové trendy společně odrážejí rostoucí mezinárodní uznání role, kterou mohou nositelné technologie hrát v léčbě hypertenze.
Během inovačních prezentací „Nositelná technologie od HUAWEI" a praktických ukázek s hodinkami HUAWEI WATCH D3 představili odborníci z HUAWEI technologie a aplikace, na nichž je založen přístup společnosti ke komplexní péči o zdraví. Mezinárodní odborníci na hypertenzi rovněž sdíleli své názory na hodinky HUAWEI WATCH D3 a jejich potenciál zpřístupnit měření krevního tlaku širšímu okruhu uživatelů.
Profesor Wang Jiguang, předseda Čínské asociace pro hypertenzi, poznamenal: „Inovace, jako je minimálně rušivé ABPM (24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku) a připomenutí monitorování prostředí pomocí hodinek Huawei Watch D3, mohou být inspirací pro utváření nového směru, jak bude v budoucnu automatizováno řízení krevního tlaku a jak bude prostřednictvím nositelných zařízení plynule začleněno do každodenního života."
Profesor George Stergiou, předseda Mezinárodní společnosti pro hypertenzi (ISH), popsal hodinky Huawei Watch D3 jako novátorské a spolehlivé nositelné zařízení, které poskytuje přehled o profilech a vzorcích krevního tlaku. Rovněž poznamenal, že Evropská společnost pro hypertenzi (ESH) a ISH podporují klinické používání ověřených manžetových tlakoměrů na zápěstí a zároveň vyzývají k dalšímu výzkumu jejich zavádění do klinické praxe.
Profesorka Maryam Al Saeed z Univerzity medicíny a zdravotních věd Mohammeda Bin Rashida uvedla: „Dubai Health a Huawei spolupracují na iniciativě klinického výzkumu zaměřené na vyhodnocení neinvazivní nositelné technologie pro včasnější odhalení rizika cukrovky, přičemž využívají reálná zdravotní data k posílení personalizované prevence, umožnění proaktivní zdravotní péče a zlepšení dlouhodobých zdravotních výsledků u různých skupin obyvatelstva."
HUAWEI WATCH D3 kombinuje monitorování s každodenním pohodlím
Gong Yuansong, viceprezident produktové řady Chytrá nositelná zařízení a zdraví ve sportu (řešení a ekosystém) společnosti Huawei, přednesl na konferenci úvodní projev. Zdůraznil rostoucí změnu v přístupu k osobnímu zdraví, kdy se lidé přesouvají od léčby k proaktivnímu sledování a včasné prevenci. Vyvíjí se také péče o krevní tlak, která přesahuje jednotlivá měření a návštěvy nemocnic a stává se součástí každodenních pravidelných zdravotních návyků.
Dodal: „Chytrá nositelná zařízení a komplexní nástroje pro sledování zdravotního stavu, které nabízejí rychlý přehled o zdraví, sledování vývoje zdravotních ukazatelů a hodnocení připravenosti organismu, mohou uživatelům pomoci lépe porozumět vlastnímu zdraví a postupně podnikat kroky k prodloužení období života prožitého v dobrém zdraví."
HUAWEI WATCH D3 je nejnovějším přírůstkem do portfolia nositelných zařízení společnosti Huawei zaměřených na zdraví. Jako třetí generace náramkových tlakoměrů společnosti Huawei kombinuje profesionální měřicí schopnosti s lehkou konstrukcí a funkcemi, které podporují každodenní správu krevního tlaku.
Hodinky HUAWEI WATCH D3 jsou vybaveny technologií ultraúzkého oscilometrického měření s airbagem a zavádějí také nový režim pro měření krevního tlaku před cvičením a po něm. Díky sledování změn krevního tlaku v reakci na fyzickou aktivitu pomáhá tato funkce uživatelům identifikovat potenciálně abnormální reakce a poskytuje relevantní informace a doporučení pro bezpečnější a informovanější cvičení. Tento režim je prvním svého druhu v oboru, který získal certifikaci CE v rámci nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR) a registraci jako zdravotnický prostředek třídy II v Číně.
Společnost HUAWEI také navázala spolupráci s nemocnicí Ruijin, která je přidružená k Lékařské fakultě Šanghajské univerzity Jiao Tong, a zahájila studii Vyšetření ABPM s minimálním narušením běžného režimu. Tato výzkumná iniciativa se má dále rozšířit do zemí jako Saúdské Arábie a Malajsie prostřednictvím partnerství s místními výzkumnými institucemi.
Studie zkoumá hybridní přístup k měření, který kombinuje celodenní monitorování pomocí fotopletysmografie (PPG) s přesnými oscilometrickými měřeními založenými na vzduchové manžetě pro kalibraci. Cílem tohoto přístupu je snížit počet nutných měření pomocí manžety z 27 na 7, což pomáhá minimalizovat narušení během ambulantního monitorování krevního tlaku.
Tento přístup k monitorování také poskytuje uživatelům podrobný přehled o vývoji jejich krevního tlaku, včetně 24hodinových, denních a nočních průměrů, stejně jako grafy znázorňující změny krevního tlaku v průběhu dne. Tyto informace mohou uživatelům pomoci lépe porozumět trendům vývoje jejich krevního tlaku a podpořit dlouhodobou péči.
Od akademické výměny až po technologické inovace – konference ISH-ECS 2026 zdůraznila rostoucí potenciál nositelné technologie při transformaci řízení krevního tlaku. Díky inovacím, jako je model HUAWEI WATCH D3, přináší Huawei pokročilé funkce monitorování zdraví mimo klinické prostředí do každodenního života a pomáhá lidem zaujmout aktivnější roli při péči o vlastní zdraví.
Kontakt: Yanying Chen, chenyanying2@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59823.