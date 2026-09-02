Hodinky HUAWEI WATCH D3 se poprvé představily na kongresu ESC 2026: nová éra měření krevního tlaku pomocí náramkových zařízení

Tradice vytrvalosti, skok vpřed
Cesta společnosti Huawei v oblasti technologií pro měření krevního tlaku sahá až do roku 2014, kdy se tato společnost poprvé pustila do oblasti sportu a zdraví. Během uplynulého desetiletí Huawei neustále zdokonalovala technologie pro monitorování zdraví pomocí nositelných zařízení, aby podpořila vývoj tohoto odvětví – od dynamického monitorování srdeční frekvence a sledování SpO2 (periferní kapilární saturace kyslíkem) přes dlouhodobé monitorování EKG až po měření krevního tlaku.
V roce 2021 uvedla společnost Huawei na trh svůj první náramkový přístroj pro ambulantní měření krevního tlaku, model HUAWEI WATCH D. Toto zařízení poprvé přineslo na zápěstí uživatelů možnost měření krevního tlaku na lékařské úrovni a získalo certifikaci jako zdravotnický prostředek v mnoha zemích a regionech, včetně Číny a Evropské unie. V roce 2024 byl oficiálně uveden na trh model HUAWEI WATCH D2, který přinesl čtyřiadvacetihodinové ambulantní monitorování krevního tlaku a nově definoval způsob jeho řízení.
V roce 2026 Huawei představí svůj nejnovější počin v oblasti zdraví souvisejícího s krevním tlakem – řadu HUAWEI WATCH D nové generace. Jako nejnovější náramkový přístroj pro ambulantní měření krevního tlaku přináší model HUAWEI WATCH D3 další průlomové vylepšení v širším spektru scénářů měření krevního tlaku a zároveň zajišťuje komplexnější ochranu zdraví.
Lehká konstrukce, kde se profesionalita snoubí se stylem
Pro zvýšení pohodlí při dlouhodobém nošení se hodinky HUAWEI WATCH D3 vyznačují dalším vylepšením tloušťky zařízení a hmotnosti řemínku. Budou k dispozici ve třech módních barevných variantách inspirovaných „léčivou silou přírody" – jsou navrženy nejen pro pohodlí, ale také jako stylový každodenní doplněk, který se dokonale hodí k různým životním stylům a sportovním aktivitám.
Širší možnosti využití, podrobnější informace o zdravotním stavu
Hodinky HUAWEI WATCH D3 zajišťují přesné měření krevního tlaku i při zvýšené srdeční frekvenci. Přesně zaznamenávají údaje o krevním tlaku před cvičením i a po něm, poskytují doporučení ohledně vhodné intenzity cvičení a pomáhají uživatelům vybudovat si správné návyky v oblasti fitness. Hodinky HUAWEI WATCH D3 navíc získaly certifikaci CE MDR v Evropské unii, přičemž rozsah certifikace zahrnuje jednorázová měření krevního tlaku, ambulantní monitorování krevního tlaku a měření krevního tlaku před cvičením a po něm. Mezi nově přidané funkce patří připomenutí měření krevního tlaku v prostředí ve vysokých nadmořských výškách a při náhlých změnách teploty, což zajišťuje, že uživatelé nikdy nezmeškají důležité měření.
Kromě svých základních funkcí pro monitorování krevního tlaku nabízejí hodinky HUAWEI WATCH D3 také bohatší metriky v režimu Zdraví v kostce a studie o zdraví, spolu s neustálým zlepšováním sledování spánku a emočního pohody[1]. Další podrobnosti o konkrétních aplikacích budou oznámeny v příslušnou dobu.
Sledujte oficiální kanály společnosti Huawei, kde se dozvíte informace o oficiálním datu uvedení na trh, cenách a úplných specifikacích hodinek HUAWEI WATCH D3.
[1] Údaje shromážděné prostřednictvím funkcí aplikace Zdraví v kostce a v rámci zdravotních studií slouží pouze pro informační účely a neměly by být používány k diagnostice ani léčbě.
KONTAKT: Chen Yanying, chenyanying2@huawei.com, +86 13922109576