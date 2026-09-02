Hodinky Huawei Watch GT 7 přinášejí nové funkce pro hory, kolo i regeneraci

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  15:35
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Praha 2. září 2026 (PROTEXT) - Nová řada hodinek Huawei Watch GT 7 přichází s rozšířenými sportovními a zdravotními funkcemi, které přinášejí podrobnější práci s daty během tréninku i přehled o regeneraci. Největší novinky se týkají zimních sportů a cyklistiky, kde hodinky sledují více údajů přímo během pohybu. Funkce Physical Readiness pak po probuzení ukáže, jak je tělo připravené na další zátěž.

Huawei Watch GT 7 jsou dostupné ve dvou velikostech, 46 a 41 mm, a celkem v osmi barevných provedeních. Varianta Huawei Watch GT 7 Pro sází na odolnější materiály v podobě safírového skla, nano-tech keramické lunety a středního rámu z titanové slitiny. Vedle samotného provedení přináší ale řada GT7 zejména nové a vylepšené funkce, které přidávají podrobnější data pro konkrétní sporty a aktivity.

Na svahu počítají jednotlivé oblouky

Jednou z největších změn jsou nové režimy pro indoorové lyžování a snowboarding. Huawei Watch GT 7 při nich kombinují údaje z několika senzorů a podle změn polohy těla a převýšení automaticky rozeznají samotnou aktivitu i v prostředí bez GPS signálu.

Pro venkovní lyžování nabízejí mapy více než 3 000 lyžařských středisek v 59 zemích. Před cestou je lze stáhnout přes aplikaci Huawei Health přímo do hodinek a následně na zápěstí zobrazit názvy a polohu sjezdovek, jejich obtížnost nebo rozmístění lanovek a vleků.

Více dat se dozvíte také o technice lyžování. Funkce Turn Detection rozeznává krátké, střední a dlouhé oblouky, zatímco G-Force zaznamenává sílu působící při zatáčení. Při lyžování ve skupině doplňuje výbavu funkce Team-Up, která umožňuje vytvořit společný tým a průběžně sledovat polohu, stav a vybrané sportovní údaje jeho členů. Ve větším středisku tak usnadní opětovné nalezení ostatních ve chvíli, kdy se skupina rozdělí.

Co přijde za zatáčkou? Hodinky napoví

Při jízdě na kole často rozhoduje nejen tempo, ale také profil trasy. Funkce Climb Planning po importu zobrazí jednotlivá stoupání a jejich průběh, takže si cyklista může lépe rozložit síly. Během výjezdu hodinky ukazují průměrný sklon i zbývající převýšení.

Na předem importované trase rozpoznají také ostré zatáčky a při příliš vysoké rychlosti na ně upozorní vibrací a hlasovým oznámením. Naměřená data z celé jízdy následně pomáhá vyhodnotit AI Workout Analysis.

Ráno ukážou, jak se tělo zotavilo

Funkce Health Insights přináší přibližně pět až deset minut po probuzení ranní přehled, který vychází z údajů o zdraví a pohybu z předchozího dne. Upozornit může například na souvislost mezi horší kvalitou spánku, délkou cvičení a stresem a doplnit ji doporučením pro další pohyb nebo odpočinek.

Součástí ranního přehledu je nová funkce Physical Readiness, která převádí aktuální stav organismu do komplexního hodnocení fyzické připravenosti. Vychází z kvality spánku, variability srdečního tepu, emočního stavu a množství aktivně spálených kalorií. Výsledek následně zařadí do jedné z pěti úrovní od výborné připravenosti až po stav vyžadující zvýšenou pozornost. Vyšší skóre poukazuje na dostatečné zotavení, zatímco nižší může signalizovat předchozí přetížení nebo nedostatek odpočinku. Údaje mají informativní charakter a neslouží jako podklad pro lékařskou diagnostiku nebo léčbu.

Výdrž počítá i s dlouhými dny venku

Huawei Watch GT 7 Pro a 46mm Huawei Watch GT 7 vydrží při lehkém používání až 21 dní a při běžném používání až 12 dní. Menší 41mm varianta dosahuje při lehkém používání až 14 dní a při běžném používání sedmi dní. Při venkovní sportovní aktivitě nabízí 46mm model výdrž až 51 hodin a 41mm verze až 32 hodin.

Řada disponuje také 64GB úložištěm pro ciferníky, offline hudbu nebo mapy. Hodinky podporují také bezkontaktní platby prostřednictvím Curve Pay a jsou kompatibilní se systémy Android i iOS.

Huawei FreeBuds Neo přidávají adaptivní ANC a prostorový zvuk

Vedle nové řady hodinek rozšiřuje Huawei také nabídku bezdrátových sluchátek. Huawei FreeBuds Neo využívají adaptivní aktivní potlačení okolního hluku, které průběžně reaguje na změny prostředí a dosahuje průměrné hloubky potlačení až 30 dB. Konstrukce je navržená pro pohodlné a stabilní nošení i při pohybu.

Nový Turbo měnič pracuje ve frekvenčním rozsahu od 10 Hz do 48 kHz a doplňuje ho podpora prostorového zvuku. FreeBuds Neo fungují se zařízeními s Androidem, iOS i Windows, podporují současné připojení ke dvěma zařízením a společně s nabíjecím pouzdrem vydrží až 40 hodin.

Řada Huawei Watch GT 7 je v prodeji od 2. září a pořídíte ji na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Cena Watch GT 7 je od 7 299 Kč a Watch GT 7 Pro pak za 10 499 Kč.

V období od 2. září do 18. října bude možné Huawei Watch GT 7 i Huawei FreeBuds Neo pořídit se slevou 15 %. Studenti s platným průkazem ISIC získají na Huawei Watch GT 7 slevu 25 %, přičemž toto zvýhodnění bude dostupné pouze na oficiálním e-shopu Huawei a na Alze.

 

Zdroj: Huawei

 

 

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