Hodinky Jiřího Káry pomáhají Praze 7 - lodi Hermes

Autor:
  17:37
Praha 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Kdo by byl řekl, že se Jiří Kára bude podílet na dobročinnosti? Asi málokdo, ale zprostředkovaně je to tak. Hodinářství Helveti vyhlašuje nový dobročinný projekt: z každého prodaného kusu limitované edice hodinek Jiří Kára "Károvky" putuje 100 Kč na podporu ambulantní služby Loď Hermes v Praze 7, která pomáhá lidem bez domova.

"Rozhodli jsme se podpořit lokální sociální projekt, abychom pomáhali v místě, kde sami sídlíme. Chceme Holešovicím a Letné něco vracet a podílet se na lepším životě na Praze 7," říká majitel Helveti Jiří Štencek.

Co jsou Károvky

Limitované "Károvky" jsou poctou nechvalně známé, ale ikonické postavě Jiřího Káry, proslavené dokumentem Svatba Jiřího Káry. Hodinky jsou navrženy s nadsázkou a pobavením - najdete na nich řadu detailů inspirovaných legendárními hláškami z dokumentu, například dny v týdnu přejmenované na "Čas klidu", "Duranga" a další.

Zlatá limitovaná edice se na Praze 7 stala okamžitým hitem a byla vyprodána během dvou dní. Zelená a pivní varianta jsou stále dostupné.

Proč právě Loď Hermes

Jiří Kára byl představitelem lidí na okraji společnosti. Sám po většinu života nebyl úplně bezdomovcem v pravém slova smyslu, nicméně v prostředí sociálně znevýhodněných osob prožil nejen svoji svéráznou svatbu, ale prakticky celý život. Řekli jsme si, že by bylo vlastně hezké, kdyby takhle zpětně Jiří Kára a naše "Károvky" pomohli tam, kde je to nejvíce potřeba.

A protože byl Jiří Kára z Prahy 7 a naše prodejna je zde už 4. rokem, rozhodli jsme se pomoci v naší čtvrti. Jen několik minut od naší prodejny v Holešovicích kotví Loď Hermes, která nabízí lidem bez domova bezpečné přenocování, hygienické zázemí a v případě zájmu i podporu při řešení jejich životní situace.

Poděkování zákazníkům

V Helveti rádi podpoříme dobrou věc - a kdo ví, možná by tuto službu svého času využil i sám Jiří Kára. I když ten by možná reagoval legendárním "Já to všechno..."

Sláva všem Keltům, kteří nákupem Károvek také přispěli a v budoucnu ještě přispějí!

 

Více informací: https://blog.helveti.cz/z-kazdych-hodinek-jiriho-kary-putuje-100-kc-pro-lod-hermes/ 

 

Zdroj: Helveti

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Výluka metra B: Úsek Florenc – Vysočanská je v neděli mimo provoz, je to naposledy v roce?

Vlaky stanicí pouze projíždí.

V neděli 30. listopadu 2025 dojde k dočasnému přerušení provozu metra na trase B mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Důvodem jsou práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice...

28. listopadu 2025  17:55

Hodinky Jiřího Káry pomáhají Praze 7 - lodi Hermes

28. listopadu 2025  17:37

ŘSD pokračuje v přípravě přeložky I/9 na Českolipsku, doplní podmínky ekologů

ilustrační snímek

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) pokračuje v přípravě přeložky silnice I/9 mezi Novým Borem a Dolní Libchavou na Českolipsku, přestože soud zrušil stavbě...

28. listopadu 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

ŘSD pokračuje v přípravě přeložky I/9 na Českolipsku, doplní podmínky ekologů

ilustrační snímek

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) pokračuje v přípravě přeložky silnice I/9 mezi Novým Borem a Dolní Libchavou na Českolipsku, přestože soud zrušil stavbě...

28. listopadu 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihomoravská zdravotní se má stát zastřešující společností krajských nemocnic

ilustrační snímek

Krajská akciová společnost Jihomoravská zdravotní by se měla v příštích letech stát zastřešující společností všech krajských nemocnic. Nyní jich je devět, od...

28. listopadu 2025  15:47,  aktualizováno  15:47

Jihomoravské špitály zastřeší krajská firma, připraví změny v poskytování péče

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Před třemi lety skončil pokus fiaskem. Teď se vedení jihomoravského hejtmanství pouští do pokusu o zastřešení devíti krajských nemocnic pod jednu akciovou společnost znovu. Špitály se z příspěvkových...

28. listopadu 2025  17:22

Jihočeská univerzita otevřela aulu, kterou opravila za 251 milionů korun

ilustrační snímek

Jihočeská univerzita otevřela opravenou aulu ve svém kampusu. Kapacita sálu je 250 lidí. Náklady na rekonstrukci, která trvala přes tři roky, činily více než...

28. listopadu 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Up Guizhou představuje úsilí Guizhou o zachování klasických děl a živé kultury

28. listopadu 2025  17:03

Šumperk opět plní vánoční přání dětí, stromek zdobí téměř stovka přání

ilustrační snímek

Obyvatelé Šumperka plní i letos vánoční přání dětí z dětských center a domovů. Přáníčka tradičně ozdobila strom v informačním centru na Hlavní třídě,...

28. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Poslanec Žbánek (ANO) rezignuje na primátora Olomouce, nahradí ho Ferancová

ilustrační snímek

Primátor Olomouce a poslanec Miroslav Žbánek (ANO) složí funkci v čele stotisícového města na konci roku. Rozhodl se po říjnovém zvolení do Sněmovny, do konce...

28. listopadu 2025  15:18,  aktualizováno  15:18

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Taxikáři s peticí v Liberci neuspěli, přijdou o lukrativní místa v centru města

ilustrační snímek

Taxikáři neuspěli u vedení Liberce s peticí za zachování stanoviště taxi ve Fügnerově ulici, kterou podepsalo přes 4000 lidí. Přijdou tak o nejlukrativnější...

28. listopadu 2025  15:14,  aktualizováno  15:14

Archimedes z Křenova triumfuje v soutěži OBEC 2030

28. listopadu 2025  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.