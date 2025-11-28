Hodinky Jiřího Káry pomáhají Praze 7 - lodi Hermes

"Rozhodli jsme se podpořit lokální sociální projekt, abychom pomáhali v místě, kde sami sídlíme. Chceme Holešovicím a Letné něco vracet a podílet se na lepším životě na Praze 7," říká majitel Helveti Jiří Štencek.
Co jsou Károvky
Limitované "Károvky" jsou poctou nechvalně známé, ale ikonické postavě Jiřího Káry, proslavené dokumentem Svatba Jiřího Káry. Hodinky jsou navrženy s nadsázkou a pobavením - najdete na nich řadu detailů inspirovaných legendárními hláškami z dokumentu, například dny v týdnu přejmenované na "Čas klidu", "Duranga" a další.
Zlatá limitovaná edice se na Praze 7 stala okamžitým hitem a byla vyprodána během dvou dní. Zelená a pivní varianta jsou stále dostupné.
Proč právě Loď Hermes
Jiří Kára byl představitelem lidí na okraji společnosti. Sám po většinu života nebyl úplně bezdomovcem v pravém slova smyslu, nicméně v prostředí sociálně znevýhodněných osob prožil nejen svoji svéráznou svatbu, ale prakticky celý život. Řekli jsme si, že by bylo vlastně hezké, kdyby takhle zpětně Jiří Kára a naše "Károvky" pomohli tam, kde je to nejvíce potřeba.
A protože byl Jiří Kára z Prahy 7 a naše prodejna je zde už 4. rokem, rozhodli jsme se pomoci v naší čtvrti. Jen několik minut od naší prodejny v Holešovicích kotví Loď Hermes, která nabízí lidem bez domova bezpečné přenocování, hygienické zázemí a v případě zájmu i podporu při řešení jejich životní situace.
Poděkování zákazníkům
V Helveti rádi podpoříme dobrou věc - a kdo ví, možná by tuto službu svého času využil i sám Jiří Kára. I když ten by možná reagoval legendárním "Já to všechno..."
Sláva všem Keltům, kteří nákupem Károvek také přispěli a v budoucnu ještě přispějí!
Více informací: https://blog.helveti.cz/z-kazdych-hodinek-jiriho-kary-putuje-100-kc-pro-lod-hermes/
