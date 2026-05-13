Hokejové štěstí v BILLA klubu: okamžité výhry za každé roztočení

Praha 13. května 2026 (PROTEXT) - Zábava, napětí a okamžitá odměna. BILLA spouští v aplikaci BILLA klub novou soutěž Hokejové štěstí, která přenáší atmosféru zápasu přímo do mobilů zákazníků. Stačí pár bodů, jedno „roztočení“ a během vteřiny je jasno: sleva na nákup nebo produkt téměř zdarma. Soutěž startuje 13. května a poběží do konce měsíce.

Princip soutěže je záměrně jednoduchý a rychlý. Uživatel v aplikaci „roztočí“ digitální automat a během okamžiku vidí výsledek – tři shodné symboly znamenají výhru, bez losování a bez čekání. Každý hráč může zkusit štěstí opakovaně, maximálně třikrát denně, takže šance na zásah se s každým dalším pokusem zvyšuje.

Ve hře jsou desetitisíce odměn, které mají okamžitou hodnotu při nákupu. Zákazníci mohou získat slevy ve výši 5 %, 10 % nebo 15 %, případně vybrané produkty za pouhých 0,1 Kč. Výhry se automaticky ukládají do aplikace, odkud je lze jednoduše uplatnit při dalším nákupu v prodejnách BILLA.

„Tyto typy soutěží jsou u našich zákazníků dlouhodobě velmi oblíbené, což potvrzuje i nedávná Medailová mise, do které se zapojilo téměř 70.000 lidí. Ukazuje se, že zákazníci oceňují jednoduchost, rychlý výsledek i reálnou šanci na výhru. Hokejové štěstí na tento úspěch navazuje a je ještě dynamičtější, dostupnější a přináší okamžitou radost z každé hry,“ říká Lucia Popíková, vedoucí týmu věrnostních programů BILLA ČR.

Nová soutěž zároveň ukazuje, jak se BILLA klub posouvá od klasického sbírání bodů k interaktivnímu zážitku, který zákazníky baví a motivuje k pravidelnému využívání aplikace. Gamifikace se stává přirozenou součástí nákupu a právě rychlá, jednoduchá a přitom odměňující hra je podle BILLY jedním z formátů, které zákazníkům dávají největší smysl. Více informací o soutěži zákazníci najdou na www.billa.cz nebo přímo v aplikaci BILLA klub.

Zdroj: BILLA ČR

